Алла Пугачева больна: новости о здоровье на сегодня

О том, что Пугачева больна, было известно достаточно давно. Но последние новости августа 2018 года создали очередную шумиху вокруг Примадонны. 9 числа неизвестный сайт опубликовал информацию о смерти Аллы Борисовны. А временное отсутствие новых записей в сети Instagram только укрепило веру общественности в слухи.

Но на данный момент Пугачева вернулась к поклонникам и заявила, что на данный момент чувствует себя гораздо лучше, чем пару лет назад.

Факты о болезни Примадонны

Уже длительное время Алла Пугачева страдает от диабета второго типа и проблем с сердцем. Причиной хронических заболеваний стал образ жизни звезды. Лишний вес, любовь к калорийной пище, гиподинамия и постоянные стрессы, которые неотступно сопровождают творческих личностей, серьезно повлияли на здоровье народной артистки.

Также не стоит забывать, что в апреле следующего года Примадонна отметит свое 70-летие. И солидный возраст дает о себе знать.

Новый всплеск интереса к тому, что Алла Пугачева больна, вызвали фото весны 2018 года, которые тут же появились в лентах последних новостей на всех крупных информационных порталах. Во время выборов президента звезда пришла на избирательный участок не накрашенной. Было заметно, что она сильно похудела и состарилась.

Как прокомментировала эти фото сама Алла Борисовна, она решила показать, что не боится старости и признает, что не властна над временем.

На данный момент певица уже не может полагаться на помощь пластических хирургов, ведь операция при сахарном диабете скорее всего закончится плачевно. А борьбой с лишним весом она занялась, чтобы оздоровиться и иметь возможность как можно больше времени провести с любимыми детьми от Максима Галкина: Гарри и Елизаветой.

Смерть Примадонны

В конце лета певица решила отправиться с семьей в Италию, чтобы позагорать на солнечных пляжах и подышать целебным морским воздухом. И именно этот период неизвестный представитель “желтой прессы” выбрал, чтобы заработать на шквале последних новостей 2018 года.

9 августа он выложил ложную информацию о смерти Пугачевой от тромбоза сердечной артерии.

О том, что Алла Борисовна больна знали миллионы. Поэтому многие СМИ поверили слуху, убедившись в отсутствии комментариев от родных и друзей певицы. В социальных сетях были опубликованы сотни тысяч сочувствующих комментариев.

А когда появились первые опровержения, оказалось, что виновником сплетни был назначен Максим Галкин. Везде приводилась отсылка на видео из блога, который ведет муж Примадонны.

Публикация от Гарри и Лиза Галкины👼🏼👼🏼 (@harry_and_liza) 11 Июн 2018 в 6:53 PDT

Сам же артист сильно удивился этой новости. Упомянутый блог посвящен Гарри и Елизавете и он никогда не публиковал там этой записи. Точку же в спорах поставила сама Пугачева, вернувшаяся из Италии заметно посвежевшей и похорошевшей.

Даже не зная о шумихе, она просто опубликовала очередное видео с Гарри. И только впоследствии дала объяснения всему произошедшему.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 18 Июн 2018 в 11:46 PDT

На данный момент болезнь отступила, и певица чувствует себя намного лучше. Поэтому СМИ вновь сконцентрировались на интимных страницах супружеской жизни Пугачевой и Галкина. Также часто обсуждается возможность возвращения Примадонны на сцену, которого она пока не подтвердила.

Алла Борисовна сейчас вполне довольна возможностью творить в домашних условиях, не теряя остатки здоровья на сцене. К тому же ее вполне устраивает роль любящей жены и счастливой матери, которую артистка надеется исполнять еще долгие годы.