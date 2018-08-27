Алла Пугачева больна: новости о здоровье на сегодня
О том, что Пугачева больна, было известно достаточно давно. Но последние новости августа 2018 года создали очередную шумиху вокруг Примадонны. 9 числа неизвестный сайт опубликовал информацию о смерти Аллы Борисовны. А временное отсутствие новых записей в сети Instagram только укрепило веру общественности в слухи.
Но на данный момент Пугачева вернулась к поклонникам и заявила, что на данный момент чувствует себя гораздо лучше, чем пару лет назад.
Факты о болезни Примадонны
Уже длительное время Алла Пугачева страдает от диабета второго типа и проблем с сердцем. Причиной хронических заболеваний стал образ жизни звезды. Лишний вес, любовь к калорийной пище, гиподинамия и постоянные стрессы, которые неотступно сопровождают творческих личностей, серьезно повлияли на здоровье народной артистки.
Также не стоит забывать, что в апреле следующего года Примадонна отметит свое 70-летие. И солидный возраст дает о себе знать.
Новый всплеск интереса к тому, что Алла Пугачева больна, вызвали фото весны 2018 года, которые тут же появились в лентах последних новостей на всех крупных информационных порталах. Во время выборов президента звезда пришла на избирательный участок не накрашенной. Было заметно, что она сильно похудела и состарилась.
Как прокомментировала эти фото сама Алла Борисовна, она решила показать, что не боится старости и признает, что не властна над временем.
На данный момент певица уже не может полагаться на помощь пластических хирургов, ведь операция при сахарном диабете скорее всего закончится плачевно. А борьбой с лишним весом она занялась, чтобы оздоровиться и иметь возможность как можно больше времени провести с любимыми детьми от Максима Галкина: Гарри и Елизаветой.
Смерть Примадонны
В конце лета певица решила отправиться с семьей в Италию, чтобы позагорать на солнечных пляжах и подышать целебным морским воздухом. И именно этот период неизвестный представитель “желтой прессы” выбрал, чтобы заработать на шквале последних новостей 2018 года.
9 августа он выложил ложную информацию о смерти Пугачевой от тромбоза сердечной артерии.
О том, что Алла Борисовна больна знали миллионы. Поэтому многие СМИ поверили слуху, убедившись в отсутствии комментариев от родных и друзей певицы. В социальных сетях были опубликованы сотни тысяч сочувствующих комментариев.
А когда появились первые опровержения, оказалось, что виновником сплетни был назначен Максим Галкин. Везде приводилась отсылка на видео из блога, который ведет муж Примадонны.
Сам же артист сильно удивился этой новости. Упомянутый блог посвящен Гарри и Елизавете и он никогда не публиковал там этой записи. Точку же в спорах поставила сама Пугачева, вернувшаяся из Италии заметно посвежевшей и похорошевшей.
Даже не зная о шумихе, она просто опубликовала очередное видео с Гарри. И только впоследствии дала объяснения всему произошедшему.
На данный момент болезнь отступила, и певица чувствует себя намного лучше. Поэтому СМИ вновь сконцентрировались на интимных страницах супружеской жизни Пугачевой и Галкина. Также часто обсуждается возможность возвращения Примадонны на сцену, которого она пока не подтвердила.
Алла Борисовна сейчас вполне довольна возможностью творить в домашних условиях, не теряя остатки здоровья на сцене. К тому же ее вполне устраивает роль любящей жены и счастливой матери, которую артистка надеется исполнять еще долгие годы.
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Фаина / 27.08.18 19:25Да это судьба такая у всех знаменитых и богатых. Что ни год, то или заболеешь, или новый роман заведешь, или умрешь раз пять. Главное, не забывать новости читать, а то так и не узнаешь, что на похороны в очередной раз опоздал.
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Яна / 27.08.18 19:24Да что за год-то такой!!! Дима Билан “умер”, Кобзон, теперь Аллочка. Что ж наши журналисты пытаются всех звезд похоронить. Нет у людей никакого стыда, чтобы такими вещами шутить!!!
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Света / 27.08.18 19:24Это правильно Алла Борисовна сделала, что похудела. Первейшее средство при диабете — по своему опыту знаю. Бог ей в помощь и многих лет жизни! Очень надеюсь еще раз увидеть ее на экране, услышать голос Примадонны.