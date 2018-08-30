Олег Ефремов: биография, личная жизнь, фото

Творческая биография легендарного советского актера Олега Ефремова тесным клубком переплетается с личной жизнью. Удивительно как признанному гению сцены удавалось совмещать работу, семью, и воспитание детей.

Он был влюбчивым человеком, дамы буквально таяли от его взгляда, мужчина отвечал им взаимностью. Эта черта характера сделала жен артиста (официальных браков было два) по-своему несчастными. Все они тоже известные личности, фото без труда можно найти на просторах Всемирной паутины.

Краткая биография артиста

Легендарный актер родился в Москве 1 октября 1927 года. Его детство прошло в коммунальной квартире на Арбате. По словам друзей: мог часами рассказывать о тех годах. Интеллектуальную творческую атмосферу он впитывал с детства, благодаря крепкой дружбе с детьми Михаила Булгакова и Василия Калужского. Тогда он и представить не мог, что его биография, и уж тем более личная жизнь, заинтересуют кого-либо. А девушки будут вешать его фото над кроватью.

Прошли годы, прежде чем Олег Ефремов стал известным. Сегодня уже дети, которых подарили любимые жены, продолжают дело его жизни.

Отец Олега работал бухгалтером в ГУЛАГе в связи с этим, школьные годы будущей звезды советско-российского телевидения прошли в Воркуте. Он довольно рано познакомился с лагерной жизнью, столкнувшись с разными человеческими судьбами. В подростковом возрасте впервые попробовал курить и пить, и даже сколотил свою банду. Как только об этом узнал Николай Иванович, отец Олега, тут же отправил жену с сыном обратно в Москву.

Как позже вспоминал актер, если бы родители сразу не заметили что он пошел по наклонной, парень вполне мог стать криминальным авторитетом. Но благодаря их бдительности, талант был направлен в нужное русло.

Начало театральной деятельности

По окончании войны, Олег Ефремов твердо вознамерился поступить в школу-студию МХАТ. Несмотря на большой конкурс, он сразу покорил жюри и был зачислен на первый курс. Его старанию и рвению по-доброму завидовали. Он отдавал себя учебе без остатка.

Каково же было разочарование, когда в 1949 году его не взяли на работу в любимый театр. Тогда, амбициозный молодой человек решил доказать всем, как они ошиблись на его счет.

Выпускник МХАТа откликнулся на приглашение о работе в Центральном детском театре, где служил до 1957 года, сыграв более 20 ролей, среди которых:

Иванушка дурачок в «Коньке Горбунке»;

Самозванец в «Борисе Годунове»;

Володя Чернышев в «Его друзьях», критики тогда отметили великолепную игру актера, который проживал за своего героя на сцене.

Именно благодаря артисту, ЦДТ (Центральный детский театр) преобразился, снова став любим москвичами.

Режиссерский дебют Олега Ефремова, биография которого интересна людям разных поколений, состоялся в 1955 году.

Тогда, им был поставлен комедийно музыкальный спектакль «Димка невидимка».

Потом Ефремов создает театр «Современник», где работает руководителем до 1970 года, а затем возглавляет МХАТ. Казалось, мечта осуществилась и справедливость восторжествовала. Но праздновать победу было рано. Театр, в который когда-то Ефремова не взяли, достался мэтру в плачевном состоянии.

Предстояло много сделать, прежде чем туда пришли такие личности, как:

Александр Калягин;

Иннокентий Смоктуновский;

Татьяна Доронина.

Один Евгений Евстигнеев из «Современника» последовал за Ефремовым сразу, всячески поддерживая и помогая ему. Довольно скоро труппа МХАТ стала большой настолько, что на всех актеров не хватало ролей.

Несмотря на занятость любимым делом, мужчине удавалось устраивать личную жизнь. Жены Ефремова тоже были известны в театральных кругах. Возлюбленные подарили народному артисту детей. Фото Олега Николаевича в молодости лучшее свидетельство того, что он был привлекательным человеком с харизмой.

Роли в кино

Показать всем свои актерские возможности, Ефремов смог в 1955 году, сыграв комсорга в фильме Михаила Калатозова «Первый эшелон». Дебют был настолько удачным, что после выхода картины на экраны, Олегу Николаевичу часто поступали интересные предложения сняться в кино.

Причем в первых ролях. Все герои были разноплановыми, но одинаково горячо полюбились зрителям. Картины с участием Олега Ефремова до сих пор смотрят с удовольствием.

Среди самых известных:

«Берегись автомобиля»;

«Три тополя на Плющихе»;

«Война и мир»;

«Звонят, откройте дверь»;

«Мама вышла замуж»;

«Айболит 66» и многие другие.

Что на сцене, что перед камерами, актер Ефремов не играл, а словно показывал собственную историю. Зритель безоговорочно верил каждому жесту.

Личная жизнь

Первые сильные чувства настигли Олега Ефремова в школьные годы. Но девушка не обращала внимания на молодого человека, этим отношениям не суждено было начаться.

Затем, была первая красавица школы-студии МХАТ Ирина Скобцева, но и с ней роман не вышел. Личную жизнь Олег Ефремов устроил с Лилией Толмачевой, взяв ее в жены. Этот брак продлился недолго, а все из-за влюбчивости молодого человека, переключившего интерес на Маргариту Куприянову. Будучи неравнодушным к слабому полу, чувства артиста вспыхивали и также быстро остывали. После развода в его жизни были разные женщины, пока он не встретил Ирину Мазурук.

Несмотря на серьезные намерения, влюбленные так и не поженились, но для друзей устроили торжество, сыграв свадьбу. От этого союза у Олега дочь. Ирина очень болезненно относилась к похождениям мужа, однажды решив отплатить ему той же монетой.

Когда Ефремов объявил о намерении уйти, женщина попыталась свести счеты с жизнью. К счастью, ее успели спасти.

Затем, между Олегом Ефремовым и Ниной Дорошиной разгорелись нешуточные страсти. Они неоднократно сходились и расставались, прежде чем окончательно поставили точку в отношениях.

Второй законной супругой Ефремова стала Алла Покровская. В браке появился сын Михаил. Он не только похож на родителя внешне, фото лучшее тому подтверждение, но и пошел по его стопам. Выбрав ту же профессию. Впрочем, дети знаменитости оба посвятили себя искусству.

Олега Николаевича Ефремова не стало 24 мая 2000 года. Но он по-прежнему живет в сердцах тех, кому небезразлично его творчество.