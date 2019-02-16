Арашуков Рауф - новые скандальные подробности

Скандальные свежие новости в 2019 году про Арашукова Рауфа так и не утихают.

По информации некоторых изданий клан Арашуковых имел конфликт с экс-главой МВД Карачаево-Черкессии Казимиром Боташевым. Помимо всего прочего на их семью поступило довольно много жалоб от населения: некоторые люди лишились бизнеса, у некоторых отняли недвижимость и т.д.

Напоминаем, что 30 января 2019 был произведен арест сенатора Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова. Он был взят под стражу сразу же в зале заседаний ФС РФ.

Арашуков обвиняется сразу по нескольким статьям в которых значится его участие в преступном сообществе, в заказе убийства 2-х человек, а также давление на свидетеля.

По свежим новостям 2019 года стало также известно, что помимо всего прочего следствие ведет расследование об ещё трёх убийствах, совершенных по заказу Рауфа Арашукова, в 90-х, 2003 и 2006 годах.

Немногим позже был арестован отец Рауль Арашуков, который являлся советником главы “Газпром межрегионгаз”. Его основными обвинениями являются: организация и руководство преступной группировки и непосредственное участие в краже средств, а именно более 30 млрд рублей у “Газпрома”.

Что нового в скандальном деле Арашуковых на сегодня?

Арашуков Рауф осуждён предварительно на 2 месяца и отбывает срок в СИЗО “Лефортово”. Недавно он заявил о том, что его не устраивает сидеть в одной камере с человеком, обвиняемом в терроризме.

Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что сокамерников сенатора в скором времени переведут в отдельную камеру, как только вступит приговор в силу. Также было заявлено, что сенатор и его временный сосед имеют одинаковые обвинения и их совместное пребывание в камере не нарушает закон.

7 февраля 2019 года Рауф Арашуков объявил в Мосгорсуде, что ему было заранее известно о задержании. До этого времени сенатор вещал, что плохо знает русский язык и требовал переводчика.

Позднее адвокат Арашукова Анна Ставицкая опровергла слова сенатора о незнании языка. Она заявила о том, что ее подзащитный, наоборот, объявил следователю что переводчик ему не нужен и именно следователь “навязал” обвиняемому данного переводчика. На суде Арашуков только лишь заявил, что не понимает предвоенное ему обвинение и не признает свою причастность.

Рауфа Арашукова и его подельников подозревают еще в 3 убийствах

Свежие новости 2019 года об Арашукове Рауфе гласят, что в деле упоминается еще четыре подельника, которые также являлись членами преступного сообщества.

Кроме инкриминируемых Рауфу Арашукову убийствах 2-х человек, следствие пытается доказать то, что сын и отец Арашуковы причастны еще к трем убийствам. Клан Арашуковых вполне возможно был связан с убийством в конце 90-х бизнесмена Бориса Хапсирокова, в 2003 году был убит начальника СИЗО Черкесска Хасана Джанаева.

По данным нескольких проверенных источников проводится расследование о причастности к третьему убийству в 2006 году Али Афаунова, который был на тот момент начальником службы безопасности Назира Хапсирокова.

Рауфу Арашукову предъявлено обвинение по нескольким статьям, в которые входят заказ и убийство двух человек. Одним из убытых был лидер “Адыгэ Хасэ” - Аслан Жуков, следующая жертва - советник президента Карачаево-Черкессии - Фраль Шебзухов.

Два этих убийства были совершены в 2010 году, что не помешало следствию в 2012 году выйти на заказчика преступлений Рауля Арашукова. А уже 30 января 2019 года он был взят под стражу Басманным судом.

По данным нескольких источников проводится проверка причастности Арашукова-младшего к третьему убийству в 2003 году Али Афаунова, который был начальником службы безопасности Назира Хапсирокова.

Кого ещё потянет за собой Рауф Арашуков?

Все еще длится следствие по нескольким статьям сенатора Рауфа Арашукова, и если верить последним новостям 2019 года, сложное и запутанное дело будет продолжаться еще длительное время.

Как недавно стало известно, в федеральный розыск объявили еще 2-х человек, которые подозреваются в деле о краже более 31 млрд рублей. Ими являются: исполняющий обязанности руководителя компании по сбыту газа в Буденновске Уали Евгамуков, а также исполнительный директор “Газпром межрегионгаз Ставрополь” Умар Калмыков.

Число арестованных по делу о хищении и участии в преступной группировки растет. Помимо арестованных отца и сына Арашуковых под стражу взяты: Николай Романов, Алан Кятов, Гузер Хашукаев, Руслан Арашуков и Игорь Травинов.

Рауф Арашуков стал первым, кого взяли под арест сразу же в зале заседаний. Это вызвало спорные моменты у общественности. Появилась масса вопросов, как люди с “уголовным” прошлым и сомнительным настоящим являются членам парламента? Один из важнейших моментов сегодняшний день: кого еще потянет за собой Рауф Арашуков?

Проверки проходят в 2019 году уже все его окружение, и кто будет следующим взят под арест - приходится гадать.

Клан Арашуковых угрожает всем

По свежим новостям 2019 года стало известно о новых эпизодах преступной группировки - подозрении в заказе и убийстве еще 3-их человек - это убитые: в конце 90-х Борис Хапсироков, в 2003 году Хасан Джанаева и в 2006 году смерть Али Афаунова. Источники утверждают, что этим убийствам предшествовали скандалы с семейством Арашуковых.

Интересно! Аида Арашукова - жена скандально известного сенатора

Несмотря на такие страшные обвинения, влияние клана Арашуковых в республике не падает. Одно из изданий утверждает, что тем, кто посмел обидеть семью Арашуковых, обязательно отомстят! Также сообщается, что довольно большое количество граждан хотят подать заявления на семью Арашуковых, но, к сожалению, цели своей они не добиваются, так как в органах им отказывают.

Все дело в том, что один из прокуроров района и начальник полиции являются ставленниками известного семейства и открыто сообщают, что все решат и “отмажут”, а также поступают угрозы в адрес заявивших на клан Арашуковых.

Интересно, не правда ли, что районный прокурор и начальник полиции обещают показать “Кузькину мать” высокопоставленным лицам страны. Вот уж где неподдельное “бесстрашие”!

Влияние семьи Арашуковых на Кавказе

Даже в связи с тем, что большинство эпизодов с участием семьи Арашуковых доказано, по многим ведётся следствие, влияние семьи Арашуковых на Кавказе остается высоким высокопоставленных чиновников, которые до сих пор “воюют” с населением.

Большинство жителей Карачаево-Черкессии желают написать заявления в отношении Арашуковых, но их попросту не принимают.

По данным от высокопоставленного источника, история преступной империи Рауля Арашукова берет свое начало с 90-х годов. С этого времени Рауль ставил на руководящие посты в “Межрегионгаз” проверенных людей. Затем его подельники начинали переводить в действие преступный план. В итоге, ущерб от действий преступной группировки составил свыше 30 млрд рублей.

Обнародованы известия о том, что клан Арашуковых имеет в собственности спа-отель “Адиюх-Пэлас”, недвижимость в самом центре Ставрополя, загородный дом в Ессентуках, ещё и квартиры не только в Москве, но и в Дубае, ко всему прочему у семьи есть особняк в Барвихе.

Довольно интересно будет узнать о том, как будет дальше проходить дело клана Арашуковых и как долго “мстители” будут вставлять палки в колеса жителям республики. Следим за свежими новостями в 2019 году о Рауфе Арашукове...