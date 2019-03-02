День подводника в 2019 году: какого числа, история

Профессия моряка-подводника требует особого мужества, смелости и отваги. Здесь нет случайных людей, тот, кто решил посвятить себя нелегкой службе готов навсегда связать свою судьбу с морем и опасностью. Ежегодно этот род войск отмечает свой праздник 19 марта, поздравления с пожеланиями получают все 4 флота Российской Федерации. Где отдают свой долг люди, которые большую часть своей жизни посвятили защите подводных границ страны.

Празднование Дня подводника не является сменной или переходящей датой, поэтому ежегодно отмечается в один и тот же день, так и в 2019 году, на вопрос какого числа празднование, можно ответить, что 19 марта.

На ряду с военными день моряка-подводника отмечают гражданские, чей труд напрямую связан со строительством и разработками новых моделей и конструкций подводных суден.

История праздника

Свое начало история подводных лодок берет со времен Петра 1, именно тогда о них заговорила молва впервые. Еще при Петре 1 плотником Ефимом Никоновым было предложено построить «потаенное судно», даже успели начаться разработки проекта. Но царь умер, и первые шаги разработок потерпели крах, они просто забыли.

Второй раз в мире о строительстве подобного тайного судна заговорил генерал-адъютант К. А. Шильдера, под руководством которого и была построена первая в мире подводная лодка, но проект также не был доведен до конца по причине нехватки финансирования.

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Через 50 лет этого же столетия изобретатель С.К. Джевецкий, смог довести дело до конца и представить миру одноместную подлодку. Со временем она усовершенствовалась: она стала четырех местной, передвигалась при помощи педалей. Подводные аппараты успешно прошли все испытания, но применения себе так и не нашли.

В начале прошлого столетия русским изобретателем была представлена новая модель подводной лодки «Дельфин», она имела множество преимуществ перед зарубежными собратьями.

В России первая подводная лодка появилась в 1906 году, и была использована во время Русско-японской войны. Только об упоминании этого слова японскую армию вводило в дрожь. С тех самых пор и по сей день подводные лодки Российского флота стали почти эталоном мощи нашей державы смело наводящей ужас на врага во время битв в морях.

Вторым испытание для подводных лодок стала Первая мировая война, во время которой они доказали свою значимость, приняв участие во множестве сражений и практически во всех одержали победу. К концу боевых действий было уже понятно, подводный род войск это отдельная особая и вполне самостоятельная ветка, успевшая сформироваться, героически отличится и войти в ВМФ.

В начале Второй мировой войны Российский флот насчитывал в своем составе уже более 200 единиц подлодок, занимался ими самостоятельно существующее подводное отделение, входивший в состав ВМФ. Поэтому основной состав подчиняется только напрямую совету ВМФ.

Следующим знаменательным событием в самой конструкции подводной лодки стали времена мирного атома, а точнее начало 50-х годов прошлого столетия. Системы были оснащены атомными двигателями, что дало возможность, находится долгое время под водой, некоторые экипажи не поднимались годами и могли самостоятельно существовать.

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Сегодня подобные объекты практически не обслуживаются на суше, для этого применяются специальные плавучие военные базы.

Во время празднования дня моряка-подводника в России, вспоминаются герои Великой Отечественной, отдавшие свою жизнь защите Отечества, моряки, затонувшие на военных суднах подводного флота в мирное время.

Далеко не всем известно, когда в России отмечается день подводника в 2019 году, но в городах, где находятся подводные базы, каждый школьник знает какого числа этот день.

Празднование дня подводника впервые был назначен на 19 марта 1906 года, но просуществовал он совсем недолго, только 11 лет. Возобновить его решили только через 80 лет, существования героической профессии.

Существует много традиций у разных флотов, как отмечать этот день. Все они свято чтутся, хранятся и передаются из поколения в поколение настоящими героями.