Арашуков Рауль - свежие новости на сегодня

Арашуков Рауль является, политиком, бизнесменом. Он управлял одним из филиалов Газпрома с 2011 года. 30 января арестован Басманным судом Москвы. Что произошло в 2019 году, узнаем последние новости, в чем его обвиняют.

Биография

Рауль Арашуков прошел путь от простого водителя до работника высших эшелонов власти.

1960. Родился в Карачаево-Черкесcии, национальность – черкес;

1985. Еще во времена Советского союза пойман за мошенничество, похитил 4 тонны зерна и осужден условно на 2 года;

1987. Отправлен в колонию за действия с подложными документами;

1994. Входит в руководство Газпромом в Ставропольском крае;

2002. По сегодняшним заявлениям прокуратуры, создает сеть преступных группировок, управляемых его родственниками;

2005. Защитил диссертацию;

2008. До этого года возглавлял ставропольский клуб "Динамо";

2011. Генеральный советник отделения Газпрома;

2012. Избран народным депутатом Карачаево-Черкесской республики;

2014. Еще раз участвовал в выборах от Единой России;

2019. Находится под стражей, заподозрен в присвоении газа;

2019. В последние дни января осужден, как и его сын Арашуков Рауф

Дело семьи

Арашукова Раул Туркбиевича арестовали 30 января 2019 года. Последние новости касаются цели задержания. Как подтверждают в Басманном суде Москвы причина этого, хищение более 31 млрд тонн газа у компании Газпром.

Вместе с отцом помещен в следственный изолятор сын Арашуков Рауф. Его собираются привлечь к ответственности за организацию ОПС, инкриминируют ему множество различных статей, проходящих по делу его родителя. Также Рауф подозревается в совершении убийства и запугивании свидетелей.

Расследование дела Рауля Арашукова начали проводить после того, как Президенту России положили на стол доклад полномочного представителя на Северном Кавказе. После этого в республику был направлен Следственный комитет.

Также у представителей закона был накоплен огромный материал, в котором содержалась информация о незаконной деятельности многих жителей Карачаево-Черкессии. Они в составе ОПГ, во главе с Арашуковыми, отнимали фирмы и дома.

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По некоторым данным у семейного клана также был конфликт с бывшим главой МВД республики Казимиром Боташевым. Многие преступления, которые были на счету этой группировки, были разоблачены с его помощью.

Дело о хищении природного топлива начали вести еще в 2013 году.

Последние новости о Рауле Арашукове сегодня можно увидеть на видео:

Рауль Арашуков — последние новости

Арашуков старший заявил, что готов ответить на все вопросы следствия. Но в то же время он стал настаивать на том, что не понимает за что сидит. При этом он попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест или залог. Мосгорсуд отклонил требования задержанного.

В список подследственных попали еще 2 представителя бывшей администрации ставропольского филиала Газпрома: исполняющий обязанности исполнительного директора компании «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске – Умар Калмыков. Но задержать их не успели, они скрылись.

На само заседание подозреваемого не привели, присутствовали только 3 защитника подследственных.

Заявление адвоката

Адвокат Рауля Туркбиевича – Шишов, по договоренности с подозреваемым, не признал вину. Он объяснил, что такое количество газа растащили потребители и происходили утечки, сам обвиняемый к этому не причастен. Простые же граждане отапливали газом свои дома, небольшие заводы и фабрики, теплицы, а счетчиков не ставили.

Господин адвокат считает, что следствие не удосужилось выяснить конкретные причины потери ресурса.

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Подельники Рауля Арашукова

Большинство фигурантов дела – это друзья и родственники семьи Арашуковых. Если приехать в их родной поселок Хабез, то можно заметить, что и здесь власть семейства распространилась повсюду. Большинство улиц и достопримечательностей названы именами, относящимися к ним.

Назир Хапсироков - биография

Он покровительствовал семейству Арашуковых, теперь его имя фигурирует в материалах следствия.

Год Событие 1952 Место рождения аул Хезбек 1975 Получил высшее образование в Карачаево-Черкесском педагогическом институте 1976 Становится 2 секретарем Карачаевского райкома ВЛКСМ. 1984 Является управленцем при строительстве парникового комплекса «Южный» Главмоспромстроя. 1994 Перешел на службу в Генпрокуратуру, где имел огромное влияние в республике, а затем и в стране. 2013 Скончался.



Казбек Булатов

7 февраля 2019 года, глава Следственного комитета Карачаево-Черкесской республики – Казбек Булатов счел себя не справляющимся с обязанностями и покинул пост по собственному желанию. В начале февраля, когда арестовали семейство Арашуковых, он и исполняющий обязанности главы управления СК по Карачаево-Черкесии Арсен Езаов были вызваны в Москву.

По материалам, находящимся в прокуратуре, проводится проверка, в которой всплывают фамилии следователей.

Булатов часто находился рядом с Арашуковыми, их считают друзьями.

Игорь Травинов

В скандале вокруг ставропольского отделения Газпрома замешаны все руководящие верхушки. Генеральный директор Игорь Травинов уже арестован и дает показания.

Родился 7.01.1972 в селе Тасеево, Тасеевского района, Красноярского края. Учился в Ставропольской сельскохозяйственной академии, затем прошел курсы переподготовки в МАИ.

С 1995 года занимал различные руководящие посты в газовой промышленности.

Руслан Арашуков

Еще один родственник из семейного клана, генеральный директор компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань». Юрист, закончил Ставропольский государственный университет в 1986 году. А с 2007 работал в газовой компании.

Николай Романов

Арестован вместе Арашуковыми 31.01.2019, являлся с 2008 года директором филиала компании «Газпром газораспределение Ставрополь». Место рождения – Северная Осетия.

Гузер Хашукаев и Алан Кятов

Были задержаны вслед за главными подозреваемыми, представители компании в Ессентуках и Минеральных Водах. Свою вину они не признают, но и, как большинство подследственных, не скрываются от представителей закона.



Уали Евгамуков

Танцор, имеющий международные награды в бальных и латиноамериканских танцах. Какое-то время был Министром культуры Карачаево-Черкесской республике, а также член парламента региона и высокопоставленное лицо Абазинского района. Являлся важной фигурой общественной организации «Абаза».

В данный момент – исполняющий обязанности исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис». Не был взят под арест, так как бежал и до сих пор в розыске.

Беслан Байчоров

Глава органов местной власти Хабезского района. Уволился, понимая что, управляет районом, в котором находится имение Рауля Арашукова. Его подозревают в хищениях и в сговоре с преступной группировкой.

Руслан Агоев

Руслан Агоев является супругом дочери Арашукова Камиллы. Он замешан в деле как участник организованной группы, обвинен в насильственной смерти одного из представителей черкесского движения молодежи «Адыгэ Хасэ» – Аслана Жукова. Причастен ко многим эпизодам, которые обнаружило следствие. На сегодняшний день его местонахождение неизвестно. Для поиска подключены международные ресурсы.

Следите за последними новостями по делу Рауля Арашукова и его подельников в 2019 году.