Почему сохнут губы? Пять неочевидных причин и способы их решения

Без подготовки

Когда губы пересохли до такой степени, что появилось шелушение, мы старательно намазываем их бальзамом. И совершаем ошибку. Действующие вещества в гигиенической помаде не способны проникнуть дальше отслаивающихся чешуек кожи. Они могут лишь смягчить их, не более.

Как быть? Лучше не доводить кожу губ до шелушения, но если такое произошло, нужно нанести скраб для губ, помассировать минуту, смыть водой. Скраб размягчит отслоившуюся кожу, уберет ее и подготовит к нанесению бальзама. Средство, нанесенное после отшелушивания, проникнет в более глубокие слои эпидермиса и обеспечит максимальное увлажнение.

Важно: для отшелушивания кожи губ подходят только специальные средства для этой области. Скраб для лица может только усугубить ситуацию! Если подобного средства нет, скраб для губ легко сделать самостоятельно: смешать половину чайной ложки сахара и половину чайной ложки меда, нанести смесь на губы, помассировать минуту, смыть водой. Затем нанести питательный бальзам.





Помада без бальзама

Большинство современных помад содержат в своих формулах питательные вещества и витамины. И все же их главная функция – декоративная, поэтому не стоит возлагать на них больших надежд.

Как быть? Каждый визажист подтвердит: перед нанесением помады обязательно использовать бальзам и дать ему немного впитаться. Либо вбить его в губы подушечкой пальца. В осенне-зимний период лучше отдавать предпочтение мягким кремовым помадам и не использовать матовые средства и тинты – большинство из них сушат губы.





Кофе на морозе

Кто не любит погулять по ноябрьскому парку, уютно согреваясь стаканчиком с горячим кофе? К сожалению, эта приятная традиция может навредить коже губ из-за воздействия контрастных температур: сначала вы пьете горячее, затем невольно облизываете губы, их обдувает ледяной ветер, вы снова делаете горячий глоток... В результате возникают микротрещины и шелушения, которых можно было бы избежать.

Как быть? Советовать отменить кофейно-чайные прогулки мы не будем – это было бы слишком жестоко с нашей стороны. Вместо этого предлагаем обязательно наносить дополнительный слой бальзама перед тем, как пить кофе на морозе. И обновлять его сразу после того, как вы закончите кофепитие.

Умывание с мылом

Почти любое средство, подходящее для умывания кожи лица, не подходит для кожи губ, на которой полностью отсутствуют сальные железы.





Как быть? Во время умывания не стоит намыливать губы, они не требуют тщательного очищения. При необходимости смыть помаду, используйте специальное средство для очищения губ – например, мицеллярную воду или гидрофильный бальзам, а затем умойтесь теплой водой.

Нехватка витаминов

Если вы все делаете по правилам, а губы продолжают трескаться и сохнуть, то возможно, дело тут не в косметической проблеме, а в нехватке витаминов.

Как быть? На состояние губ влияют дефициты витаминов группы В, А, Е, а также полиненасыщенных жирных кислот. Восполнить недостаток лучше с помощью сбалансированного питания, включающее орехи, свежую зелень, жирную рыбу, овощи, растительные масла. Либо сдать анализ крови на дефициты этих витаминов и затем пропить те, которых не хватает.