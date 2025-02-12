Самые модные прически весны 2025: обзор бьюти-трендов с мировых подиумов

Все пучком

Удивительное дело, но на смену растрепанным пучкам, словно собранным впопыхах перед выходом из дома, пришли строгие гладкие укладки.

Для волос средней длины идеальным выбором будет низкий пучок, для длинных локонов – высокий пучок-узел.

Никакого творческого беспорядка: идеально выпрямленные пряди, собранные в тугой узел и закрепленные лаком для фиксации. Чтобы не торчали волоски по линии роста волос, можно "усмирить" их восковым стиком.

Ветер в голове

К счастью многих любительниц расслабленных образов, небрежные пляжные локоны снова вошли в топ модных причесок.

Такая укладка легко создается при помощи солевых спреев для волос и напоминает про теплые дни, проведенные на море, когда волосы сами высыхают на ветру после купания.





Глянцевый блеск

Идеально вытянутые волосы – классическая укладка, которая подходит абсолютно для любого повода. В этом сезоне нам предлагают добавить прядям больше глянца: такого зеркального эффекта можно добиться при помощи спрея-термозащиты, придающего блеск.





Гладкие волосы прекрасны тем, что смещают фокус внимания на лицо, позволяя уделить внимание деталям.

Прически на выпрямленных волосах смотрятся строго и по-деловому. Отличный вариант, если хочется собраться с мыслями и почувствовать себя бизнес-леди.

Все переплелось

Тут нам предоставлена свобода самовыражения: актуальны и косы-колоски, и рыбий хвост, и французские косы, аккуратные и выполненные с легкой небрежностью.

Некоторые стилисты предпочли сделать моделям самые простые косы: такая укладка на скорую руку гармонично сочетается с естественным макияжем и подчеркивает природную красоту.

Косой пробор

Простая фишка, которая может придать шарм любой, даже самой простой прическе, – косой пробор. На приглаженных воском волосах косой пробор смотрится элегантно и стильно, на пышных и вьющихся – добавляет прикорневой объем и визуально оживляет укладку.