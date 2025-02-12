Самые модные прически весны 2025: обзор бьюти-трендов с мировых подиумов

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Небрежные пляжные локоны или зеркально гладкие пряди? Строгий пучок или французские косы? Рассказываем, какие модные женские прически выбрали стилисты для будущей весны.

Все пучком

Удивительное дело, но на смену растрепанным пучкам, словно собранным впопыхах перед выходом из дома, пришли строгие гладкие укладки. 

Фото: архивы пресс-службы Ashi Studio. Spring Summer 2025 Haute Couture fashion show

Для волос средней длины идеальным выбором будет низкий пучок, для длинных локонов – высокий пучок-узел.

Фото: архивы пресс-службы Elie Saab. Spring Summer 2025 Haute Couture Fashion Show

Никакого творческого беспорядка: идеально выпрямленные пряди, собранные в тугой узел и закрепленные лаком для фиксации. Чтобы не торчали волоски по линии роста волос, можно "усмирить" их восковым стиком. 

Фото: архивы пресс-службы Lena Erziak. Spring Summer 2025 Haute Couture

Ветер в голове

К счастью многих любительниц расслабленных образов, небрежные пляжные локоны снова вошли в топ модных причесок. 

Фото: архивы пресс-службы Chanel. Spring Summer 2025 Haute Couture fashion show

Такая укладка легко создается при помощи солевых спреев для волос и напоминает про теплые дни, проведенные на море, когда волосы сами высыхают на ветру после купания.

Фото: архивы пресс-службы Louis Vuitton. Women's Spring-Summer 2025

Глянцевый блеск

Идеально вытянутые волосы – классическая укладка, которая подходит абсолютно для любого повода. В этом сезоне нам предлагают добавить прядям больше глянца: такого зеркального эффекта можно добиться при помощи спрея-термозащиты, придающего блеск. 

Фото: архивы пресс-службы Georges Hobeika. Spring Summer 2025 Haute Couture

Гладкие волосы прекрасны тем, что смещают фокус внимания на лицо, позволяя уделить внимание деталям. 

Фото: архивы пресс-службы Dior Beauty

Прически на выпрямленных волосах смотрятся строго и по-деловому. Отличный вариант, если хочется собраться с мыслями и почувствовать себя бизнес-леди.

Фото: архивы пресс-службы Dolce & Gabbana

Все переплелось

Тут нам предоставлена свобода самовыражения: актуальны и косы-колоски, и рыбий хвост, и французские косы, аккуратные и выполненные с легкой небрежностью.

Фото: архивы пресс-службы Dior. Spring Summer 2025 Haute Couture

Некоторые стилисты предпочли сделать моделям самые простые косы: такая укладка на скорую руку гармонично сочетается с естественным макияжем и подчеркивает природную красоту.

Фото: архивы пресс-службы Erdem. Spring Summer 2025

Косой пробор

Простая фишка, которая может придать шарм любой, даже самой простой прическе, – косой пробор. На приглаженных воском волосах косой пробор смотрится элегантно и стильно, на пышных и вьющихся – добавляет прикорневой объем и визуально оживляет укладку. 

Фото: архивы пресс-службы Hermès. Spring Summer 2025

Мария Орешкина

Редактор

 

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