Тренд весны-лета 2025: цветные ресницы

 180

В наступившем сезоне цветные ресницы вытесняют яркие тени. Какие оттенки туши для ресниц сейчас особенно актуальны и что делать, если хочется еще больше цвета на ресницах?

Как на подиумах

Для показов коллекций и съемок лукбуков весенне-летнего сезона визажисты, не сговариваясь, часто выбирали яркие образы с цветными ресницами. Причем если прошлым летом это был намек на цвет, заметный лишь с расстояния вытянутой руки, то теперь это акцентные, преувеличенно яркие ресницы, которые невозможно не заметить.

Фото: архивы пресс-службы Dries Van Noten, SS25

Желтые, оранжевые, красные, неоново-фиолетовые, салатовые... Не каждая девушка решится на такие оттенки, однако визажисты уверены: не стоит бояться попробовать. Если вы не готовы красить верхние ресницы, выделяйте ярким цветом нижние, а сверху поддержите этот макияж стрелкой, нарисованной при помощи тонкой кисти и той же цветной туши вместо подводки.

Фото: архивы пресс-служб. Желтая тушь для ресниц The Colour Mascara, 3INA; Красная тушь для ресниц Hit the Lash, SHU; Фиолетовая тушь для ресниц Fan of fluffy lashes, Luxvisage

Яркий микс

Интересный летний макияж для тех, кто не боится ярких образов, – замиксовать разные оттенки цветной туши для ресниц, использовав в одном мейке два или три цвета. Например, можно накрасить мятной тушью ресницы по центру, а по краям – использовать бордовую.

Фото: соцсети / @melodiuosbruno

Красивое и неожиданное сочетание – изумрудно-зеленый и фиолетовый на ресницах. Комбинируя разные оттенки туши, лучше оставлять веки не накрашенными или использовать нюдовые тени.

Фото: соцсети / @makeupwithmillie__

Винные ресницы

Оттенок бургунди, который не покидает пятерку главных трендов, начиная с прошлой осени, актуален даже летом. Уж очень красиво он смотрится на ресницах! Издали натурально, не так ярко, как черный. Вблизи подчеркивает цвет радужки: особенно подходит для голубых и зеленых глаз.

Фото: соцсети / @emilijap__

Зеленые ресницы

Зеленый – идеальный оттенок туши для кареглазых девушек. В зависимости от интенсивности цвета, может подойти как для нарядного макияжа, так и для повседневного.

Фото: соцсети / @minazibayibeauty

Зеленый не перетягивает внимание на себя и гармонично сочетается с яркими помадами: алой, оранжевой, коричневой. 

Фото: соцсети / @nanjamassy

Если кажется, что цветная тушь – это точно не для вас, попробуйте нейтральные оттенки с намеком на цвет – коричневый, темно-зеленый, темно-синий. 

Фото: архивы пресс-служб. Шоколадная удлиняющая тушь для ресниц, Thim; Зеленая тушь для ресниц Perfetta volume up zoom, LIMONI; Синяя тушь для ресниц, Erre Due

Небольшой лайфхак

Бывают случаи, когда цветная тушь, которая казалась яркой во флаконе, совершенно теряется на ресницах. Знакомая ситуация? Чтобы этого не происходило, визажисты используют один лайфхак. Накрасьте ресницы белым праймером перед нанесением цветной туши. Если праймера нет, можно припудрить ресницы обычной пудрой. Выделить яркую тушь также поможет белый карандаш-кайал по ресничной линии или карандаш, повторяющий цвет туши.

Фото: архивы пресс-служб. Синяя тушь Cabaret Première, Vivienne Sabo; Тушь для ресниц I LOVE EXTREME BLUE, essence; Синяя удлиняющая тушь ULTIMATE LENGTH, Nrav

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.