Тренд весны-лета 2025: цветные ресницы

Как на подиумах

Для показов коллекций и съемок лукбуков весенне-летнего сезона визажисты, не сговариваясь, часто выбирали яркие образы с цветными ресницами. Причем если прошлым летом это был намек на цвет, заметный лишь с расстояния вытянутой руки, то теперь это акцентные, преувеличенно яркие ресницы, которые невозможно не заметить.

Желтые, оранжевые, красные, неоново-фиолетовые, салатовые... Не каждая девушка решится на такие оттенки, однако визажисты уверены: не стоит бояться попробовать. Если вы не готовы красить верхние ресницы, выделяйте ярким цветом нижние, а сверху поддержите этот макияж стрелкой, нарисованной при помощи тонкой кисти и той же цветной туши вместо подводки.

Яркий микс

Интересный летний макияж для тех, кто не боится ярких образов, – замиксовать разные оттенки цветной туши для ресниц, использовав в одном мейке два или три цвета. Например, можно накрасить мятной тушью ресницы по центру, а по краям – использовать бордовую.

Красивое и неожиданное сочетание – изумрудно-зеленый и фиолетовый на ресницах. Комбинируя разные оттенки туши, лучше оставлять веки не накрашенными или использовать нюдовые тени.

Винные ресницы

Оттенок бургунди, который не покидает пятерку главных трендов, начиная с прошлой осени, актуален даже летом. Уж очень красиво он смотрится на ресницах! Издали натурально, не так ярко, как черный. Вблизи подчеркивает цвет радужки: особенно подходит для голубых и зеленых глаз.

Зеленые ресницы

Зеленый – идеальный оттенок туши для кареглазых девушек. В зависимости от интенсивности цвета, может подойти как для нарядного макияжа, так и для повседневного.

Зеленый не перетягивает внимание на себя и гармонично сочетается с яркими помадами: алой, оранжевой, коричневой.

Если кажется, что цветная тушь – это точно не для вас, попробуйте нейтральные оттенки с намеком на цвет – коричневый, темно-зеленый, темно-синий.





Небольшой лайфхак

Бывают случаи, когда цветная тушь, которая казалась яркой во флаконе, совершенно теряется на ресницах. Знакомая ситуация? Чтобы этого не происходило, визажисты используют один лайфхак. Накрасьте ресницы белым праймером перед нанесением цветной туши. Если праймера нет, можно припудрить ресницы обычной пудрой. Выделить яркую тушь также поможет белый карандаш-кайал по ресничной линии или карандаш, повторяющий цвет туши.



