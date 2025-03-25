Секреты маскировки: как выбрать тканевую маску и можно ли сделать ее самой

Исторический момент

Идея использования ткани, пропитанной полезными веществами, для ухода за кожей существовала задолго до появления современных косметических масок. Тогда в качестве пропитки использовались настои из трав (ромашки, череды, календулы и других), мед, продукты на основе молока.

Однако широкое распространение тканевые маски получили относительно недавно: считается, что первые образцы придумали в странах Азии (в Корее и Японии) в конце XX – начале XXI века. В этих странах тканевые маски быстро стали популярны, а затем получили широкое распространение по всему миру.

Сложный выбор

Питательные и увлажняющие, осветляющие и придающие сияние, матирующие и сужающие поры, подтягивающие и разглаживающие... Чем больше выбор масок в магазинах, тем проще в них запутаться. Многие вообще считают, что тканевые маски универсальны и подходят всем, поэтому покупают любую, выбирая по упаковке, а не по активным ингредиентам. Такой подход в корне неверный. Тканевые маски, как и другие средства ухода за кожей, важно выбирать, исходя из потребностей эпидермиса и результата, который бы хотелось получить.





Увлажнение нужно всем типам кожи, поэтому наиболее универсальными тканевыми масками, подходящими для всех, считаются увлажняющие. Как правило, они содержат гиалуроновую кислоту, церамиды, сквалан, экстракты растений.

Особенно осторожными нужно быть обладателям чувствительной кожи. Поскольку тканевые маски, как правило, рассчитаны на мгновенный эффект, они содержат большую концентрацию веществ и интенсивно воздействуют на эпидермис. Для реактивной кожи лучше не покупать маски без пометки "для чувствительной кожи" и не выбирать среди неизвестных бюджетных продуктов, которые нередко продаются в супермаркетах по дороге к кассам. Идеально подходящие маски для чувствительной кожи – успокаивающие с пантенолом, центеллой азиатской, аллантоином, церамидами.

Жирная и нормальная кожа более плотная по структуре, поэтому с ней можно не бояться использовать активные формулы и пробовать не только базовые увлажняющие маски, но и осветляющие для сияния, улучшающие тон лица. В такие средства могут быть добавлены ниацинамид, ретинол, витамин С, aha-кислоты: благодаря насыщенным формулам эффект от масок для сияния наиболее заметен даже с первого применения.





Для проблемной кожи можно использовать увлажняющие маски, но важно избегать продуктов с густыми эссенциями и маслами. Хорошо подойдут маски с маслом чайного дерева, с салициловой кислотой, с муцином улитки, с пробиотиками, восстанавливающими микробиом, который часто нарушен у проблемной кожи.

Для сухой и обезвоженной кожи подойдут тканевые маски с маслами (ши, карите, кокосовым, авокадо), экстрактами алоэ, ромашки, миндальным молочком, комбинацией различных типов гиалуроновой кислоты. Для сухого эпидермиса разрешено более частое использование тканевых масок – можно делать их через день (для остальных типов кожи рекомендуют использовать их не чаще 1-2 раз в неделю).

Антивозрастные маски, как правило, универсальные для всех типов кожи. Но для чувствительной важно внимательно изучать состав – некоторые антиэйдж-формулы содержат кислоты, которые могут вызвать нежелательную реакцию.

Смывать или не смывать

Вопрос, который волнует многих любителей тканевых масок, и на который не может быть однозначного ответа, – стоит ли умываться после использования подобных средств. Косметологи советуют читать рекомендации производителей, но главное – ориентироваться на собственные ощущения. Если после снятия маски вы ощущаете хотя бы малейший дискомфорт – покалывания, зуд, липкость, то лучше умыться теплой водой и нанести свой привычный уход. За 15-20 минут воздействия маски кожа уже взяла все, что ей требуется, поэтому можно не бояться смыть лишнее. Особенно это важно для обладателей проблемного и чувствительного эпидермиса.





Своими руками

Несмотря на огромный выбор в магазинах косметики, иногда вам хочется сделать домашнюю маску собственноручно? Отлично вас понимаем! Мало кто знает, что тканевые домашние маски можно делать самостоятельно, либо вырезав из хлопковой, бамбуковой ткани или нетканой салфетки заготовку для маски по форме лица, либо купив одноразовые маски на маркетплейсе. Очень удобны маски из полиэтилена: они создают парниковый эффект и помогают лучше усваиваться компонентам домашних масок. Кроме того, если вы делаете маску из сыпучих продуктов (например, из овсянки), то полиэтиленовая маска помогает удержаться на месте всем ингредиентам.

Расслабляющим действием обладают маски-компрессы, изготовленные из хлопка или полиэстера: их можно использовать в теплом виде для SPA-эффекта или в холодном для тонизирующего, а также наносить поверх домашних и косметических масок для усиления их действия.

Домашние рецепты

В качестве основы для тканевой или полиэтиленовой маски можно использовать любой рецепт. Желательно, чтобы текстура получилась однородной: для этого натираем продукты на мелкой терке или используем блендер.

Огуречная маска, тонизирующая кожу: половину огурца измельчите до кашеобразной массы, смешайте с чайной ложкой натурального меда. Пропитайте тканевую маску, нанесите на 20 минут, смойте водой.

Йогуртовая маска, восстанавливающая защитный барьер кожи: смешайте одну столовую ложку натурального йогурта и измельченную зелень петрушки, нанесите под маску-пленку на 15 минут, смойте водой.





Маска из авокадо, питающая и осветляющая кожу: смешайте мякоть половины авокадо с половиной чайной ложки лимонного сока. Нанесите на лицо, накройте тканевой маской-салфеткой или пленкой, на 20 минут. Для чувствительной кожи можно использовать авокадо без лимона.