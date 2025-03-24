Кудри - это любовь: разговор со стилистом и бьюти-предпринимателем Екатериной Горбуновой

Екатерина Горбунова решила исправить эту несправедливость и превратила кудри в профессию: стала бьюти-предпринимателем, основала салон "Кудри и Любовь" и бренд косметики для волос Curls & Love. Мы поговорили о том, как она нашла свое призвание, и узнали много интересного про уход за кудрями.





– В какой момент вы освоили "кудрявый метод"? Как быстро начало получаться ухаживать за волосами по этой технике?

– О кудрявом методе я узнала случайно. Я тогда работала в медиа, а увлекалась модой и работала со стилистами, училась подбирать себе образ. Когда мы дошли до обсуждения стрижки и окрашивания, мне сказали: у вас кудри, нам тут сложно советовать, но вы погуглите про "кудрявый метод". И я погуглила. И открылся такой мир, что я увлеклась. Ушла с офисной работы, выучилась сначала на парикмахера, затем освоила сухую стрижку и профессиональные нюансы кудрявого метода. Когда оказалось, что людей, которым нужна стрижка и укладка, стало слишком много, я перестала справляться одна и решила открыть салон. 15 апреля ему будет уже 4 года. А прошлой осенью я выпустила линейку косметики для кудрей.

– Были ли какие-то препятствия на пути к салонному бизнесу?

Единственным препятствием было отсутствие опыта. Я вообще ничего не знала про бьюти-бизнес, строила интуитивно. Возможно, это сработало мне в плюс. Я не делала, как все, а делала так, как, на мой личный взгляд, должен работать салон с любовью к людям.

Ну и еще препятствие было в том, что готовых кудрявых мастеров, которых можно было бы просто нанять, к сожалению, нет. Классическое парикмахерское образование отвергает кудри как класс. Поэтому всех своих мастеров я обучала сама.

– Чем техника стрижки кудрей отличается от классической?

– Мы стрижем кудри сухими, чтобы контролировать и длину, и форму стрижки. Если кудри намочить и выровнять – ни форму, ни длину предсказать невозможно. Поэтому прямо в сухом виде мы аккуратно выстраиваем форму завиток к завитку. Затем моем, увлажняем и укладываем с подходящими средствами на диффузор. Никаких утюгов и даже брашингов в салоне в принципе нет.

– А как вы относитесь к модному теперь "шитью седины"? Планируете ли делать такое окрашивание себе и клиентам?

– Шитье седины – неоднозначная тема. По сути нам ее продают как способ покрасить волосы так, чтобы седины было совсем не видно, и не надо было регулярно подкрашивать корни. Но это не так. Этот способ подходит, если ты решила носить полностью седые волосы, не прятать и не красить их. Но при этом не готова медленно отращивать седые корни – это ведь объективно выглядит не очень привлекательно. А тут хоп – и тебя сделали полностью седой за 1 день.

Но в 35-40 лет мало кто готов вот так взять и поседеть. Мы хотим чуда. Покраситься так, чтоб седина стала незаметной. Но так не бывает. И то, совсем не красить – не получится. Холодные оттенки нужно активно поддерживать тонированием дома, без этого волосы будут желтеть, иметь неприятный оттенок.

Так что я в мучительных размышлениях, стоит ли вводить у нас эту услугу. Как предприниматель, я очень хочу – это дорого, востребовано и очень рентабельно. А по-человечески я понимаю, что слишком много нюансов, и для многих такая услуга может стать разочарованием.

– Согласны ли вы с тем, что сульфаты и силиконы вредят кудрявым волосам?

– Нельзя однозначно сказать, что сульфаты и силиконы вредят. Сульфаты могут подсушивать очень пористые кудри, но иногда они необходимы, без них не обойтись, чтобы хорошо промыть проблемную кожу головы. Силиконы бывают разными, их очень много. Водонерастворимые действительно не смываются с волос, накапливаются, вытягивают и утяжеляют, мешают волосам виться. А есть и летучие силиконы, которые не остаются на волосах. Поэтому важно уметь читать составы, быть немножко косметическим химиком.

– Какие средства вы используете для ухода за кудрявыми волосами?

– В салоне, да и у меня дома средства строго без силиконов, сушащих спиртов и восков. Я умею читать составы и при выборе косметики ориентируюсь на действительно работающие компоненты. Это, кстати, не зависит от их цены. Иногда красивая упаковка стоит дороже, чем то, что в нее налито. Да и импортные средства часто дорогие просто за счет высоких ввозных пошлин. К тому же я не сторонник оголтелого эко-био и супернатурального. Как правило, современные компоненты, полученные химическим путем, гораздо эффективнее работают, и сам процесс их производства для природы менее вреден, чем, скажем, экстракция растений для получения собственно экстрактов. Я фанат науки, обожаю косметическую химию и технологии.

– Вы предпочитаете диффузор или естественную сушку?

– Я предпочитаю сушку на диффузор. Это быстрее, и завиток получается лучше, более тугой, а укладка в целом более объемная, чем при естественной сушке.





– Если обучиться укладке кудрявых волос еще более-менее легко, то вот техника рефреша удается далеко не всем. Проще заново вымыть волосы. Посоветуйте, как вы освежаете волосы на следующие дни после мытья?

– Чтобы получился рефреш, волосы нужно основательно смочить. Без этого ничего не получится. Кажется, что тогда проще помыть голову, но это не так. Если корни сухие, высушить общую массу волос получится гораздо быстрее. Но если укладка распушилась только слегка, можно даже не мочить, а прогладить верхние слои руками с пенкой или кремом для укладки. Пушок снова соберется в локоны.





– Можно сказать, что работа – это по-прежнему ваше увлечение? Чем еще увлекаетесь, как любите отдыхать?

– Работа выросла из увлечения: я очень люблю свое дело и вообще бьюти-индустрию, с удовольствием слежу за салонами, мастерами, трендами, производителями и брендами. Но невозможно жить только волосами и флакончиками косметики. Помимо работы, у меня есть большая семья, а еще хобби – хайкинг по горам. Один день каждую неделю уделяю ему. Выбираю маршрут километров на двадцать и иду дышать горным воздухом и набираться вдохновения.



