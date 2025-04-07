Как рисовать стрелки: лайфхаки от визажиста Ирины Рассадиной

О том, как правильно рисовать стрелки, Клео.ру рассказала Ирина Рассадина, визажист, блогер, автор телеграм-канала "Визажист и бьютиголик".





Карандашная техника

Вам нужен хороший карандаш-кайал. И кисть со скошенным срезом. Нужно прокрасить эту кисть карандашом с двух сторон. Проверьте, чтобы кисть была плоская и тонкая, как лезвие. Действовать нужно быстро, потому что карандаш-кайал быстро застывает, и в этом его главный плюс. Прикладываем кисть скошенной частью к внешней линии глаза, к его разрезу, и надавливаем. У нас с вами получается направляющая – хвостик стрелки.





Если в области хвостика стрелки у вас есть складочки, то хвостик может не выглядеть одной линией, а пунктирно прерываться. Тогда нужно развернуть кисть заостренной частью к кончику стрелки, максимально поднять брови, чтобы натянуть кожу верхнего века, и поправить эту линию, прорисовывая пустоты в складочках. Далее берем карандаш и тянем эту линию к внутреннему краю глаза, сужая ее над зрачком и уводя в ресницы. Затем снова дорабатываем ее скошенной кистью.





Правда ли, что подводка верхнего века идет всем? Ирина говорит, что если вам не нравятся стрелки в классическом исполнении, то стоит попробовать прорисовку межреснички – особенно коричневым карандашом-кайалом. Этот вариант подходит абсолютно всем, делая глаза более выразительными.

Актуальные тренды

Я слежу за трендами, но подстраиваю макияж под себя. Макияж для меня – это индивидуальная история, которая не всегда имеет отношение к трендам. Важнее, как представляет свой образ девушка, какие цвета и текстуры ей подходят. Не всегда это совпадает с трендами. Например, мода на светящуюся кожу – это не для жирного типа эпидермиса. Поэтому девушка с жирной кожей не сможет ходить с таким макияжем и радоваться ему. Как и матовые оттенки – не для сухой кожи.

Что касается трендовых цветов, сейчас очень актуальны синий, цвет бургунди и благородный зеленый.





Стойкий результат

Будучи визажистом, я обязательно прорисовываю клиентам стрелку гелевой подводкой, чтобы быть уверенной, что макияж у девушки продержится до тех пор, пока она сама не захочет его смыть. Но для себя в домашнем формате и на моих уроках я не люблю гелевую подводку. Потому что она сложная в работе, а нам нужно научиться делать макияж быстро, просто и красиво. Для этого лучше всего подходят тени и карандаши. Для стойкого результата хороши кайалы, они фиксируются и никуда не отпечатываются. Но если у вас очень жирные веки, то можно сначала припудрить их и уже сверху наносить кайал для большей стойкости.



