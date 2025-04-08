Просто блеск: 5 способов сделать волосы блестящими

Способ 1: воздействие холода

Вне зависимости от типа волос и их состояния, не полезно мыть голову горячей водой. В то время как прохладная вода, наоборот, работает на пользу, помогая чешуйкам кутикулы плотнее прилегать друг к другу, тем самым разглаживая структуру волос. Гладкая поверхность лучше отражает свет, а значит – локоны будут более блестящими и менее пушистыми.

Способ 2: ополаскивание уксусом

Уксусные ополаскивания балансируют pH кожи головы и волос, смягчают жесткую водопроводную воду, помогают закрыть кутикулу волос, придавая им здоровый блеск. В домашних рецептах рекомендуют использовать натуральный яблочный уксус, разводя его в пропорции 1-2 столовые ложки на литр воды. Если народные методы – не для вас, то можете воспользоваться готовым косметическим уксусом, специально разработанным для ополаскивания локонов. В продаже есть малиновый, винный, яблочный уксус, которые, помимо основного действующего компонента, содержат много экстрактов для блеска и сияния шевелюры.

Способ 3: маски для блеска

Если волосы выглядят тусклыми, маски для них – ключ к преображению, которым грех не воспользоваться! Одной процедуры в неделю будет достаточно, усилить ее действие может термошапка (варианты на любой вкус и цвет можно найти на маркетплейсах). Из домашних рецептов для блеска волос эффективна маска из кокосового масла и меда, а также маска из оливкового масла и лимонного сока. При выборе готовых косметических масок обращайте внимание не только на увлажняющие свойства, но и на glow-эффект: для него в маски, как правило, добавляют кислоты (молочную, лимонную, AHA), аминокислоты, натуральные масла.





Способ 4: укладка в верном направлении

Многие стилисты считают, что сушка волос феном на невысоких температурах полезнее, чем естественное высыхание прядей. Но важно сушить волосы правильно, используя насадку-концентратор и направляя поток воздуха сверху вниз, по направлению роста волос. Это разгладит кутикулу и придаст блеск.

Способ 5: спреи и солнцезащита

Каждый день наши локоны подвергаются различным стрессовым воздействиям: повреждаются при расчесывании, страдают от солнечного излучения и ветра, пересыхают от сухого воздуха в помещениях, растягиваются и рвутся при использовании заколок и резинок. Поэтому обязательно защищать пряди при помощи спреев, несмываемых сывороток или масел. В солнечные дни важно не пренебрегать средствами с УФ-фильтрами, а в остальные – налегать на увлажнение и термозащиту.



