Рисовая маска для лица: три рецепта для молодости кожи

Маски для лица давно и прочно зарекомендовали себя как отличный инструмент в комплексном подходе по уходу за кожей. Благодаря продолжительному воздействию и богатому питательному составу такие средства позволяют глубоко увлажнять кожу, делают ее эластичной и сияющей. Обязательно попробуйте рисовые маски. Этим секретом красоты давно и успешно пользуются японки. Как известно, часто очень возрастных жительниц Страны восходящего солнца невозможно отличить от юных красоток. Женский журнал «Клео.ру» делится рецептами самых эффективных рисовых масок.



Подтягивающая маска с яйцом

С возрастом кожа часто теряет эластичность и сияние. Рис богат антиоксидантами и витаминами, которые могут помочь вернуть кожным покровам красоту и упругость. Отличным вариантом подтягивающей маски является смесь из рисовой муки и яичного желтка. Такая маска позволяет справиться с ощущением стянутости кожи, оздоравливает и омолаживает ее.

На одну большую ложку рисовой муки нужно взять два белка яйца, туда же добавляем любимое уходовое масло, можно взять эфирное масло розы – пять капель. Белки нужно хорошенько взбить, смешать с мукой и маслом. Держать на очищенной коже в течение 20 минут.

Увлажняющая маска с огурцом

Компоненты, содержащиеся в рисе, отлично зарекомендовали себя в борьбе с сухостью кожи. Питательная маска с огурцом и алоэ поможет успокоить кожу, вернет ей ровный тон, уберет покраснения и шелушение. Также полисахариды и клетчатка, в изобилии содержащиеся в рисе, помогают удержать влагу – рисовые маски демонстрируют отличный увлажняющий эффект.

На три большие ложки муки берем половинку огурца и две большие ложки геля алоэ вера. Мелко натертый огурец смешиваем с остальными компонентами и тщательно перемешиваем, превращая в однородную массу. Такую маску можно держать на лице полчаса, затем смыть теплой водой.

Очищающая маска с зеленым чаем

Также рисовая мука хорошо себя зарекомендовала в комплексном уходе за проблемной кожей, склонной к появлению прыщей. Содержащиеся в рисе компоненты помогают очистить закупоренные поры и отлично борются с прыщами. Усилить эффект можно за счет зеленого чая, который также отлично очищает кожу.

На две большие ложки муки потребуется одна маленькая ложка зеленого чая и пол маленькой ложки меда. Для начала нужно заварить чай в горячей воде и дать ему немного постоять. Затем сливаем лишнюю воду, используя ситечко. Оставшуюся массу смешиваем с медом и мукой. Такую маску держим на лице 30 – 40 минут. После этого смываем теплой водой. Для того чтобы добиться максимального эффекта и избавиться от проблем с кожей, чайную маску с рисовой мукой нужно делать три раза в неделю на протяжении нескольких месяцев.