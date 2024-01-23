Как отрастить пышные и густые ресницы: эффективные советы

Каждая представительница прекрасной половины человечества мечтает о том, чтобы у нее были такие же красивые, длинные и густые ресницы, как у Мальвины. Пышные реснички делают глаза более выразительными, в целом образ становится очень нежным и женственным. Именно поэтому в какой-то момент стало модно наращивать ресницы. Эффект кукольных глаз выглядел необычно и многим нравился. Сегодня наклеенные на веки искусственные ресницы скорее пугают. В моде естественность и натуральность. Так что пора заняться отращиванием густых и длинных ресниц. О том, как это сделать, рассказывает женский журнал «Клео.ру».



Питание

Не забывайте, что здоровье и красота человека во многом зависят от того, что он ест. Правильное питание – залог красоты не только кожи, но и волос, а значит и ресниц. Очень важно, чтобы в ежедневном рационе присутствовали продукты, богатые белком. Волосок состоит из кератина, который не может вырабатываться без белковой пищи. Обязательно нужно употреблять в пищу нежирное мясо: подойдет говядина, индейка или курица. Также много белка содержится в рыбе и морепродуктах. Не забывайте баловать себя орехами и бобовыми. Белок отлично усваивается, если употреблять богатую им пищу вместе с кислыми фруктами. Рыба под лимонным соусом – идеальный вариант.

Правильный уход

В вопросе по уходу за ресничками очень важно бережно относиться к волоскам. Ресницы достаточно хрупкие, их легко вырвать одним неосторожным движением. Если пользуетесь декоративной тушью на ежедневной основе, обязательно выбирайте качественную косметику с превосходной репутацией. Сомнительные химические составы могут навредить ресничкам.

Кроме того, очень важно тщательно смывать косметику с ресниц в конце дня. Ни в коем случае не ложитесь спать с накрашенными глазами. Это вредно не только для ресничек, но и для слизистой глаз, а также нежной кожи вокруг них.

Наверняка вы пользуетесь питательными шампунями для волос. Реснички – те же волосы. Так что смело можете периодически мыть их шампунем вместе с волосами. Также ресницы можно укреплять с помощью бальзама для волос.

Питательные маски

Многие девушки уже знают, что благотворное влияние на рост ресниц и бровей оказывает касторовое масло. Это волшебное средство можно наносить ватной палочкой перед сном. Масло укрепляет волосок, делает его толще и длиннее. Для разнообразия можно экспериментировать с другими полезными маслами, например, облепиховым или оливковым. Более того, отличным вариантом будет создать питательную смесь из этих масел. А еще лучше – добавить в чудо-маску витамины А и Е прямо из ампул. Такой питательный коктейль сделает так, что реснички быстро пойдут в буйный рост и порадуют свою хозяйку кукольными глазками.