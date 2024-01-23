Как правильно подбирать помаду: внимание на цветотип и оттенок глаз

Улыбка неизменно располагает окружающих. Иногда для установления контакта достаточно просто широко и искренне улыбнуться. Представительницы прекрасной половины человечества хорошо знают этот прием и частенько им пользуются. Дополнительно подчеркнутые правильно подобранной помадой губки прибавляют дамам обворожительность. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, на что нужно обратить внимание при выборе помады.



Выбор помады по цветотипу кожи

Подбирая идеальный оттенок для губ, важно учитывать к какому цветотипу относится ваша кожа. Таким образом можно будет сделать правильный выбор и радовать окружающих роскошным внешним видом.

Холодный тон кожи

К этому цветотипу относятся оттенки кожи от светло‑розового до серовато‑оливкового. Такая кожа быстро загорает, приобретая золотистый оттенок. При выборе помады нужно отдавать предпочтение косметике с синими и фиолетовыми пигментами. Идеально на девушках с холодным тоном кожи смотрятся помады розового, розоватого нюда, вишнево-красного, серо-бежевого цветов.

Теплый тон кожи

Данный цветотип отличается желтоватым, золотисто-персиковым или медовым оттенками. Эту кожу точно нельзя назвать розовой или красной. При выборе помады делаем акцент на теплые тона. На такой коже отлично смотрятся ярко-оранжевый, огненный и кирпично-красный, терракотово-коричневые цвета.

Нейтральный тон кожи

К такому цветотипу можно отнести оттенки от очень светлого до шоколадного без каких-либо специфических тонов розового, красного, золотистого или медового. Название полностью отражает суть – цвет совершенно нейтральный. При подборе помады для нейтрального тона кожи выбираем: розовые оттенки для светлой кожи, для средней – лиловые, для темной – ягодные цвета.

Выбор помады по цвету глаз

Глаза всегда должны гармонично сочетаться с губами. На это правило нужно обращать особое внимание при нанесении макияжа. Кроме того, помаду лучше выбирать, учитывая цвет глаз.

Карие глаза

Черные очи отлично подчеркнет темно-розовый макияж губ. Также можно обзавестись помадой нежно-нюдового цвета. Хорошо будут смотреться коричневые, мокко, светло-розовые и яркие тона красного.

Серые глаза

Такой оттенок глаз требует либо очень яркого акцента на губах, либо напротив практически незаметного макияжа губ. В первом варианте отдаем предпочтение сливовым оттенкам помады, а во втором останавливаемся на светло-бежевых тонах.

Зеленые глаза

Для яркого контрастного образа замечательно подойдет помада насыщенного розового цвета. В повседневной жизни можно пользоваться терракотовыми и светло-оранжевыми тонами помады.

Голубые глаза

Красивые голубые глаза дополнит помада алого или вишневого цвета. Также можно поэкспериментировать с ягодным оттенком и фиолетовыми подтонами. Более спокойный и нежный вариант – помада пыльно-розового цвета.