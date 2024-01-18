Подчеркнуть ресницы тушью: полезные лайфхаки для макияжа глаз

Косметика – палочка-выручалочка для представительниц прекрасной половины человечества, которые хотят выглядеть ярче и привлекать как можно больше внимания окружающих. Сегодня в тренде натуральность, так что слишком вычурный макияж не приветствуется. Лучше всего ограничиться окрашиванием бровей или ресниц. Полезными лайфхаки для макияжа глаз делится женский журнал «Клео.ру».



Какие бывают туши

Объемная тушь

Удлиняющая тушь

Водостойкая тушь

Подкручивающая тушь

Лайфхаки при нанесении туши

Буквально несколько взмахов кисточки с тушью могут добавить женщине шарм. Тушь давно стала для многих прелестниц главным инструментом улучшения внешности. Есть несколько видов туши, которые подойдут для разных ситуаций.Самый популярный вид туши, который помогает добавить ресничкам объем и густоту. Волокна или воск, которые в тушь добавляет производитель, образуют особую пленку на ресницах, за счет которой им придается объем. Такой вариант отлично подойдет девушкам с редкими ресничками.Еще один популярный вид туши. Такая косметика позволяет добиваться кукольного эффекта за счет удлинения ресниц. В туши содержатся микроволокна, которые прикрепляются к натуральным ресничкам и продолжают их, удлиняя. Отличный вариант для девушек с густыми, но недостаточно длинными ресничками.Незаменимое средство в путешествии. Прелестницам, которые всегда хотят выглядеть на все 100, не обойтись без водостойкой туши. Качественная косметика отлично держится на ресницах даже при активном купании в море. Продукт работает за счет содержащихся в нем воска и силикона. При таком макияже дождь или слезы радости не испортят внешний вид девушки.Такая тушь помогает создать привлекательный изгиб. Она подкручивает реснички, за счет этого можно добиться эффекта широко распахнутых глаз. Эффект достигается из-за кератина и смол – когда они подсыхают, то немного стягивают реснички.Для создания максимально натурального образа, воспользуйтесь объемной тушью. При окрашивании ресниц щеточку нужно держать горизонтально. Начинаем от корней и медленно проводим до кончиков ресниц. Так в основании получится более толстый слой, а кончики ресниц останутся воздушными, что выглядит естественно. Затем можно наклонить щеточку на 45 градусов и сделать прямое движение на внешнем уголке глаза, это завершит макияж.Для того чтобы взгляд был более распахнутым, можно вторым слоем прокрасить волоски во внешних уголках. Этот лайфхак поможет немного подкорректировать форму глаз и добавить женщине эффектность.На торжественное мероприятие можно создать яркие кукольные глазки, которые точно не оставят окружающих равнодушными. Для этого сначала нужно будет подвить реснички специальными щипчиками. Затем взять тушь, прижать ее к основанию ресниц и медленно моргнуть: так, чтобы щеточка проводила по волоскам. Можно нанести несколько слоев для того, чтобы добиться максимально выразительного эффекта.