Чистка лица в домашних условиях: народные средства очищения кожи

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Терапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животеТерапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животе Минтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 годуМинтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 году На 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел МаркинНа 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел Маркин Бывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасыБывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасы

Лента новостей

Четверг 7 марта

08:055 секретов идеальной яичницы: превратите обычный завтрак в кулинарный шедевр 06:04Поликарпов день 7 марта: традиции и народные приметы 03:08"Красота Лилии": женская притча для мудрых мыслей 00:03Трендовые сочетания цветов в одежде весной 2024 года 20:36Психолог Бартон рассказал, как строить взаимоотношения в семье и воспитывать детей 17:05Экс-судья шоу "МастерШеф" Глинская сообщила, что родила мертвого ребенка 16:21Пугачева ответила Михайлову после его критики в адрес уехавших из РФ артистов 16:03Врачи нашли у бывшей участницы "Дома-2" Захаровой тромб в головном мозге 15:00Сыгравший в "Гарри Поттере" Дамблдора актер Гэмбон лишил наследства мать своих детей 14:38Гороскоп на май 2024 года для женщины Лев 13:05Актриса Ходченкова показала стройную фигуру на фото для поклонников 11:22Юлия Пересильд заявила, что российские мамы неидеальны из-за мироустройства 10:43Гороскоп на май 2024 года для женщины Рак 10:21Волгоградские волонтеры спасают слепого лебедя после инсульта 09:2178-летний Петросян издали следит за трехлетним сыном 06:34Принц Уильям проигнорировал вопрос журналистов о состоянии Кейт Миддлтон 05:07Как очистить сосуды в домашних условиях: пять простых, но действенных методов 03:08Наталья Водянова вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже 00:12Лопес раскрыла, что Аффлек хранил их любовные письма в браке с экс-женой 00:02К чему снятся лошади женщине: толкования сновидений в разных сонниках 21:45Гороскоп для женщины Близнецы на май 2024 года 20:50Отец Жанны Фриске возмутился правилами воспитания 11-летнего внука Платона 18:30"Имей совесть": сын впервые рассказал об отношениях со Жванецким 18:01Актер из фильма "Битва за Москву" Валерий Юрченко умер в Крыму 17:27Лариса Долина полностью отказалась от одежды иностранных брендов 16:35Агата Муцениеце показала идиллию с экранным мужем на съемках фильма "Колотун" 15:24Киркоров не смог добиться снижения налога на свою квартиру через суд 13:04Анастасия Волочкова рассказала, что не отмечает праздник 8 марта 12:16Буланова вспомнила, как гадалка предупредила ее о неудачном втором браке 11:19Орбакайте выступит на концерте к 8 марта в Кремле 10:18Папарацци опубликовали первое фото Кейт Миддлтон после операции 10:17Самойлова и Джиган признались, что планируют стать родителями в пятый раз 08:39Стало известно о телефонном разговоре Миддлтон и Маркл после выхода скандальной книги "Финал" 06:33Появление Марии Шараповой на неделе моды в Париже впечатлило Ксению Собчак 03:19Появились фото особняка Тейлор Свифт за 17 миллионов долларов 00:16Прячущийся от журналистов Леонардо Ди Каприо попал на камеры вместе с семьей 20:19DJ Smash стал отцом во второй раз 18:09Приехавшая в Москву Орнелла Мути рассказала об особенной атмосфере в России 17:37Киркоров отказался общаться с журналистами после выступления в Москве 17:26Жмет новая обувь? 5 простых способов растянуть обувь в домашних условиях 17:02Беременную жену Хайдарова госпитализировали на фоне разбирательств в клинике 16:44Mash сообщил о подготовке к заседанию об освобождении Ефремова по УДО 16:06Алла Пугачева обратилась к поклонникам после вечеринки на яхте 15:30Джастин Тимберлейк публично признался в любви жене после скандала с Бритни Спирс 15:10Петросян вышел на связь с поклонниками после операции и пошутил над своей травмой 14:15Какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции 13:51Что будет, если приседать каждый день: польза и вред упражнений, советы по правильной технике выполнения 12:45Папарацци запечатлели Бена Аффлека и Дженнифер Лопес после приема у психолога 11:43Представитель Кенсингтонского дворца опроверг слухи о коме Кейт Миддлтон 10:55Бузова рассказала о новом романе с мужчиной, которого скрывает
1370
800
true

Чистка лица в домашних условиях: народные средства очищения кожи

Чистка лица в домашних условиях: народные средства очищения кожи

Добиться сияющего вида можно и без дорогостоящих косметических процедур

Ухоженный внешний вид – обязательный атрибут успешной современной женщины. Представительницы прекрасного пола всегда уделяют внешности огромное внимание. Базовый шаг на пути к совершенству – это чистка кожи. Ухоженная, сияющая кожа добавляет женщине уверенность в себе, что благотворно сказывается на всех сферах жизни. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, как сэкономить деньги и очистить кожу лица в домашних условиях.

Почему так важна чистка кожи


Ни один, даже самый дорогой и профессиональный макияж, не сможет полностью скрыть недостатки кожи, которые появляются при игнорировании регулярных очищающих процедур. Это самый важный этап в уходе за кожей. Пытаться камуфлировать раздражения, покраснения, сухость и акне косметикой – плохая идея. Лучше качественно очищать кожу, обеспечивая ей сияющий и здоровый вид.

Кофейный скраб


Отличное средство, которое помогает не только очистить кожу, но и превращается в приятную спа-процедуру за счет непередаваемого кофейно-кокосового аромата. Для приготовления скраба нужно взять пару ложек молотого кофе и смешать с кокосовым маслом. Средство наносим на кожу лица массирующими движениями и оставляем на 5-7 минут.

Овсяная маска


Еще один отличный вариант в уходе за кожей. Несколько ложек овсяных хлопьев нужно залить горячей водой и оставить минуты на три, чтобы они разбухли. После этого лишнюю жидкость сливаем и даем смеси время остыть. Наносим средство на кожу лица и оставляем минут на 20. После этого тщательно смываем. Такая очищающая маска бережно устраняет загрязнения и помогает порам раскрыться.

Морская соль


Отличный способ избавиться от черных точек. Маску из морской соли можно приготовить впрок, такая смесь хранится в холоде до трех дней. На 40 г морской соли берем немного яблочного уксуса, можно добавить любимое уходовое масло или мелко нарубленную свежую мяту. Аккуратными движениями наносим маску на проблемные зоны лица и оставляем на пять минут. После этого хорошенько смываем чистой водой.

Маска из глины


Глиняные маски пользуются огромной популярностью у представительниц прекрасного пола на протяжении долгих столетий. Глина прочно зарекомендовала себя как отличный способ надолго сохранить красоту. Для того чтобы сделать маску из глины, нужно приобрести белую, зеленую или голубую глину, смешать ее с чистой теплой водой до консистенции густой сметаны. Осталось нанести на лицо и подождать, пока средство полностью высохнет. После этого смыть теплой водой.

Завершающий этап


После очищения кожи очень важно глубоко увлажнить ее. Очищающая процедура всегда должна заканчиваться нанесением питательного крема либо масла, которое хорошо увлажняет и восстанавливает кожу.

18 января 2024, 19:18
Фото: www.unsplash.com
Ольга Белозерова
Клео.ру✓ Надежный источник

Маникюр гель-лак 2024 года: обзор актуальных новинок, советы по уходу за ногтями

Маникюр гель-лак 2024 года: обзор актуальных новинок, советы по уходу за ногтями
В нашей статье вы найдете главные тренды маникюра гель-лак 2024 года, а также фотоидеи для создания стильного маникюра.

Как питаются балерины: полезные советы для тонкой талии

Как питаются балерины: полезные советы для тонкой талии
Изящность и хрупкость танцовщиц поражает окружающих

Натуральные увлажняющие средства ждут на кухне: семь продуктов для красоты

Натуральные увлажняющие средства ждут на кухне: семь продуктов для красоты
Многие отдают предпочтение домашним уходовым средствам

Как отбелить зубы дома: семь эффективных советов

Как отбелить зубы дома: семь эффективных советов
Белоснежная улыбка располагает окружающих

Какие продукты помогают отрастить волосы: пополните холодильник

Какие продукты помогают отрастить волосы: пополните холодильник
Питание играет очень важную роль в уходе за локонами

Оставаясь в постели: какие упражнения для похудения можно делать лежа под одеялом

Оставаясь в постели: какие упражнения для похудения можно делать лежа под одеялом
Правильное начало дня зарядит позитивным настроем

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех