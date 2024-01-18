Чистка лица в домашних условиях: народные средства очищения кожи

Ухоженный внешний вид – обязательный атрибут успешной современной женщины. Представительницы прекрасного пола всегда уделяют внешности огромное внимание. Базовый шаг на пути к совершенству – это чистка кожи. Ухоженная, сияющая кожа добавляет женщине уверенность в себе, что благотворно сказывается на всех сферах жизни. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, как сэкономить деньги и очистить кожу лица в домашних условиях.

Почему так важна чистка кожи

Кофейный скраб

Овсяная маска



Морская соль

Маска из глины

Завершающий этап

Ни один, даже самый дорогой и профессиональный макияж, не сможет полностью скрыть недостатки кожи, которые появляются при игнорировании регулярных очищающих процедур. Это самый важный этап в уходе за кожей. Пытаться камуфлировать раздражения, покраснения, сухость и акне косметикой – плохая идея. Лучше качественно очищать кожу, обеспечивая ей сияющий и здоровый вид.Отличное средство, которое помогает не только очистить кожу, но и превращается в приятную спа-процедуру за счет непередаваемого кофейно-кокосового аромата. Для приготовления скраба нужно взять пару ложек молотого кофе и смешать с кокосовым маслом. Средство наносим на кожу лица массирующими движениями и оставляем на 5-7 минут.Еще один отличный вариант в уходе за кожей. Несколько ложек овсяных хлопьев нужно залить горячей водой и оставить минуты на три, чтобы они разбухли. После этого лишнюю жидкость сливаем и даем смеси время остыть. Наносим средство на кожу лица и оставляем минут на 20. После этого тщательно смываем. Такая очищающая маска бережно устраняет загрязнения и помогает порам раскрыться.Отличный способ избавиться от черных точек. Маску из морской соли можно приготовить впрок, такая смесь хранится в холоде до трех дней. На 40 г морской соли берем немного яблочного уксуса, можно добавить любимое уходовое масло или мелко нарубленную свежую мяту. Аккуратными движениями наносим маску на проблемные зоны лица и оставляем на пять минут. После этого хорошенько смываем чистой водой.Глиняные маски пользуются огромной популярностью у представительниц прекрасного пола на протяжении долгих столетий. Глина прочно зарекомендовала себя как отличный способ надолго сохранить красоту. Для того чтобы сделать маску из глины, нужно приобрести белую, зеленую или голубую глину, смешать ее с чистой теплой водой до консистенции густой сметаны. Осталось нанести на лицо и подождать, пока средство полностью высохнет. После этого смыть теплой водой.После очищения кожи очень важно глубоко увлажнить ее. Очищающая процедура всегда должна заканчиваться нанесением питательного крема либо масла, которое хорошо увлажняет и восстанавливает кожу.