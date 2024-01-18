Питательные маски для волос: правила использования для лучшего эффекта

Многие представительницы прекрасной половины человечества особое внимание уделяют заботе о состоянии локонов. Грива густых, шелковистых волос вызывает восхищение у окружающих и всегда привлекает восторженные взгляды мужчин. В неблагоприятных городских условиях шевелюра нуждается в особой заботе. В решении этого вопроса отлично зарекомендовали себя питательные маски. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, как использовать маски для волос для достижения наилучшего эффекта.
Зачем нужны маски для волос
К сожалению, внешний вид натурального украшения женщин со временем может заметно испортиться. На качество волос огромное влияние оказывает регулярное использование фенов, плоек, выпрямителей и так далее. Такие инструменты для укладки шевелюры попросту сжигают волоски, делают их сухими и безжизненными. Агрессивная окружающая среда в виде яркого солнечного света, низких температур и загрязнений тоже наносит удар по локонам. Волосам очень нужна дополнительная поддержка. Питательные маски отлично справляются с задачей по восстановлению шевелюры, они являются более эффективным вариантом кондиционера. Средства дольше держат на волосах , и они успевают помочь им восстановиться. Маски для волос точно пора использовать, если замечаете, что волоски стали сухими и тусклыми, потеряна эластичность и здоровый блеск, появилось много секущихся кончиков.
Как выбрать маску для волос
При выборе маски для волос нужно ориентироваться на состояние и проблемы, с которыми столкнулись локоны. При этом здоровые волосы также нуждаются в дополнительной защите, так как подвержены воздействию многих негативных факторов.
Тонкие волосы
Следует обращать внимание на маски легкой текстуры, которые хорошо смываются и не утяжеляют волосы. Подойдут варианты, в которых нет парабенов, красителей и минеральных масел.
Сухие волосыПоврежденным локонам требуется глубокое увлажнение. Влага поможет напитать волосы и улучшить их внешний вид. Обращайте внимание на средства с кератином и микроувлажняющими частицами.
Окрашенные волосы
Существуют отдельные маски для такого типа волос. Помимо заботы о структуре волоса, они также защищают шевелюру от потери цвета и интенсивно увлажняют волосы после окрашивания. Подойдут варианты с антиоксидантами и питательными компонентами в составе.
Как правильно использовать маски для волос
Для того чтобы эффект был максимальным, важно правильно использовать маски для волос.
ПодготовкаВолосы должны по максимуму впитать полезные компоненты средства, поэтому их нужно тщательно вымыть перед нанесением маски. Маску лучше наносить на влажные волосы. Хорошенько промокните шевелюру полотенцем, чтобы процесс был комфортным. Влажные локоны лучше впитывают питательные вещества.
Как наносить маску
Освободите от полотенца подсушенные тканью волосы, а затем распределите средство равномерно по локонам. Маску наносят примерно с середины длины и до кончиков. Нежно вмассируйте средство в волоски так, чтобы все пряди были пропитаны маской. Для наилучшего распределения средства можете аккуратно провести по волосам расческой с широкими зубьями.
Сколько держать маску на волосах
В этом вопросе следует действовать согласно инструкции. Обычно достаточно 5-10 минут. Некоторые представительницы прекрасной половины человечества предпочитают наносить маску на ночь, это делать необязательно, но так эффективность работы средства заметно повышается. После процедуры нужно тщательно вымыть волосы, нанести кондиционер и уложить локоны, как обычно.