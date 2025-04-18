Почему возникают черные точки и как с ними бороться?

Причины появления

Черные точки или, как называют их дерматологи, открытые комедоны, есть практически у всех, особенно – у обладателей расширенных пор. Когда поры увеличены в размере, в них скапливаются себум, остатки средств ухода и макияжа, пыль и грязь. При контакте с воздухом содержимое пор окисляется, приобретая темный цвет. Ошибка многих – в бесконечных попытках выдавить и очистить черные точки, в то время как заниматься надо совсем другой проблемой: работать над сужением пор и регуляцией выработки кожного сала.





Какой смысл?

Нет ничего плохого в том, чтобы периодически очищать проблемные зоны с черными точками при помощи специальных пластырей и полосок, но эта процедура не имеет долгосрочного эффекта. Многие косметологи считают ее бессмысленной, как и классическую механическую чистку лица: если не пересмотреть уход, в только что очищенных порах быстро снова скопится себум и грязь.

Все на выход

Вместо того, чтобы механически очищать черные точки, дерматологи рекомендуют растворять их при помощи средств с энзимами: пилингов, масок, пудр. Энзимы работают на поверхности, не вызывая раздражения, отшелушивают мертвые клетки, выравнивают микрорельеф и очищают поры. Энзимной косметикой нужно пользоваться 1-2 раза в неделю, а в остальное время тщательно очищать кожу базовыми средствами – пенками и гелями. Особое внимание уделяйте демакияжу и очищению лица от солнцезащитных средств: почти все санскрины имеют жирную основу, от которой не избавиться при помощи обычной умывалки. Солнцезащиту, тональные и BB-кремы желательно смывать в два этапа: сначала гидрофильным бальзамом или маслом, затем – гелем или пенкой. Не забывайте про ежедневное очищение спонжей и кистей: грязные аксессуары – одна из причин появления черных точек.

Как в маске

Один-два раза в неделю полезно делать очищающие маски: глиняные, угольные, карбоновые. Они глубоко проникают в поры, сужают их, регулируют выработку себума, обладают противовоспалительным действием. Минус таких масок в том, что они могут подсушивать кожу, поэтому важно держать их не дольше, чем указано в инструкции, и наносить только на проблемные зоны (например, на лоб, нос и подбородок).

Для тех, кому глиняные и каолиновые маски кажутся дискомфортными в применении, есть сразу два лайфхака: первый – распылять поверх них термальную воду или тоник-мист, чтобы избегать полного высыхания средства. Второй – наносить поверх тканевую маску.

Какая кислота

Считается, что весна и лето – не лучшее время для введения в уход кислот из-за риска гиперпигментации. Однако многие косметологи уверены, что если вы достаточно дисциплинированны и никогда не забываете использовать средства с SPF, то можно пользоваться кислотами круглый год. При расширенных порах и комедонах рекомендуют использовать кислотные сыворотки и тоники: с такими проблемами хорошо работают салициловая и гликолевая кислота. Они не только осветляют черные точки, но и сужают поры, нормализуют работу сальных желез и комплексно работают с проблемной кожей.





Комплексный подход

Итак, от черных точек поможет избавиться только комплексный подход: ежедневное очищение кожи (а если используете тональные кремы и санскрины, то очищение двухэтапное), энзимные пилинги раз в неделю, себорегулирующие маски, кислотные сыворотки и тоники. И не забываем про увлажнение, подходящее под тип кожи, иначе обезвоженная кожа начнет вырабатывать себум в два раза активнее, и усилия по сокращению пор окажутся напрасными.