Игра контрастов: яркий маникюр, который оценят все

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Сочные весенние краски располагают к яркому маникюру. Какие оттенки выбрать для дизайна ногтей, чтобы быть в тренде? Показываем самые модные контрастные сочетания.

Колор блок

Простой с точки зрения исполнения, но цепляющий взгляд контрастными оттенками, маникюр в стиле колор блок будет в тренде как минимум до начала осени. Он подходит ко всему: станет ярким акцентом в нейтральном образе или дополнит разноцветный наряд.

Фото: соцсети / @lightslacquer

Яркая дымка

Аура-маникюр, который создается при помощи губки, смотрится очень эффектно, если использовать яркие неоновые лаки и сочетать их с приглушенными пастельными оттенками.

Фото: соцсети / @peachinails

В тренде нестандартные, контрастные сочетания: голубой с розовым, апельсиновый с фуксией, коричневый с синим.

Фото: соцсети / @lightslacquer

На одной волне

Неоновые волны в цвете весеннего неба и распускающейся листвы смотрятся свежо и радуют глаз.

Фото: соцсети / @polished_yogi

Полукруги, нарисованные противоположными цветами на каждой руке (например, салатовые узоры на розовой базе на правой руке, розовые узоры на салатовой базе на левой), смотрятся интересно. И при этом легко рисуются даже в самостоятельном маникюре.

Фото: соцсети / @gel.bymegan

Все и сразу

Экстремально яркий вариант, который привлечет всеобщее внимание, – сочетание разных принтов в одном маникюре. 

Фото: соцсети / @macokwsk

Неоновый френч

Французский маникюр – это не всегда про сдержанность и классику. Весна – самое время добавить в него ярких красок: например, сделать неоновые кончики разных оттенков.

Фото: соцсети / @learnahstarbuck_nailartist

Хочется еще больше цвета? Накрасьте каждый из ногтей пастельными лаками, повторяющими последовательность цветов радуги, и выделите кончики более яркими оттенками. Особенно красиво этот дизайн смотрится с немного загорелой кожей. 

Фото: соцсети / @learnahstarbuck_nailartist

Объемный акцент

3D-элементы, нарисованные контрастным гель-лаком, приятны не только визуально, но и тактильно. Обратите внимание на стильное сочетание белого и синего, тиффани и карамельного, – эти оттенки легко обыграть в любом весеннем образе.

Фото: соцсети / @bysandrafs

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи яркого маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

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