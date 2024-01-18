Запустят процесс похудения: пять полезных привычек с утра

То, как мы начинаем новый день, оказывает неоценимое воздействие на последующие трудовые будни, уровень энергичности и здоровье в целом. Очень важно привить себе полезные привычки и давать старт дню на правильной ноте. Особенно это важно при борьбе с лишними килограммами. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, какие простые утренние привычки помогут запустить процесс избавления от лишних килограммов.

Начинаем день со стакана воды

Завтрак – основа здорового питания

Выбор продуктов для первого приема пищи

Витамин D

Физическая активность в начале дня

Вода – жизнь. Многие эксперты в один голос настаивают на том, что каждый новый день должен начинаться со стакана воды комнатной температуры. Эта живительная жидкость не содержит в себе ни одной калории, зато помогает запустить работу организма после ночного перерыва, продлевает чувство сытости и помогает сохранять водный баланс, что крайне важно для здоровья и избавления от лишнего веса.Часто представительницы прекрасной половины человечества пренебрегают первым приемом пищи. Второпях собираясь на работу, сложно выделить 20 минут на приготовление полноценного завтрака и спокойное принятие пищи. Однако это абсолютно не верный подход. Лишаясь завтрака, вы обрекаете себя на вредные перекусы в течение дня до обеда. Разумеется, в таком случае лишние килограммы будут только копиться. Кроме того, если организм не получает с утра необходимый ему заряд энергии, это крайне вредно и бьет по здоровью.Крайне важен не только сам факт принятия пищи с утра, но и ее польза. В первую очередь, нужно обращать внимание на баланс белков, жиров и углеводов. С утра лучше есть яйца, творог или рыбу – это источник белков. Также необходимо, чтобы в организм поступило немного овощей или фруктов, либо каша – источник углеводов. Жиры содержатся в сливочном масле и желтке. Небольшой бутербродик с маслом и яйцом точно не навредит вашей фигуре, а наоборот поможет организму спокойно избавляться от лишних килограммов.Далеко не все знают, что витамин D очень важен в комплексной борьбе с лишним весом. Он помогает сохранять организм в тонусе и укрепляет здоровье. Так что, если с утра погода радует солнышком, лучше увеличить время пребывания на улице. Вы можете пройтись до дальней остановки транспорта или поставить машину чуть подальше от офиса. Также не забывайте добавлять в рацион жирные сорта рыб, в них содержится витамин D, или же принимайте его в капсулах.Люди, которые сумели перебороть лень и выходят на утренние пробежки, со знанием дела говорят о том, что такая физическая активность в начале дня дает огромный заряд энергии. Вы не только сжигаете калории, но и запускаете все системы организма. Спортивное начало гарантирует успех на протяжении всего дня. Зарядившийся энергией человек готов решать даже самые сложные рабочие вопросы, излучает позитив и легко располагает к себе окружающих.