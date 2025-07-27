Нежный маникюр на лето: актуальные дизайны ногтей в светлых оттенках

Ставим точку

Полька-дот – один из самых модных принтов летнего маникюра, который подходит к любым дизайнам и оттенкам. Обратите внимание, как свежо и симпатично он сочетается с классическим белым френчем!

Мелкий черный горошек, равномерно нанесенный на молочную основу, – нежный дизайн, который подходит и к романтичным летним образам, и к повседневному стилю.

Намек на дизайн, который угадывается только при ближайшем рассмотрении, – мельчайшие точки, нанесенные на полупрозрачный нюдовый маникюр.

Идея для любителей минимализма: маленькие точки по центру ногтя, начинающиеся у линии кутикулы. Можно продолжить их ряд к свободному краю, а можно обойтись одной или двумя.

Романтичный и женственный дизайн – ногти в светлый горошек, украшенные миниатюрными сердечками.





Омбре-френч

Элегантная вариация на тему френча – плавная растушевка от светлого края ногтя к натурально-бежевому оттенку у линии кутикулы.

Более яркий вариант омбре-френча – модный лимонный оттенок на кончиках, плавно переходящий к молочному.

Морские истории

Дизайны маникюра с морским вайбом прекрасно смотрятся не только в бирюзово-синей палитре, но и в бежевой. Смотрите, как эстетично и при этом не вычурно выглядят золотистые водоросли, полупрозрачные ракушки, белые морские звезды!

Если узор на каждом ногте для вас кажется перебором, то попробуйте более минималистичный вариант: морская звезда, нарисованная золотым лаком и украшенная белыми точками, идеально вписывается в классический френч.

Аквариум на ногтях только кажется безумной идеей: в модной сейчас технике корейского маникюра с его полупрозрачными, словно стеклянными текстурами, такой дизайн смотрится нежно и мило.

Сложный в исполнении, но такой эстетичный маникюр, превращающий ногти в морские ракушки, – идеальный вариант для того, чтобы похвастаться перед подругами и подписчиками.

Нежный анимализм

Животные принты не утратили своей актуальности ни в одежде, ни в маникюре. Удивительно, но в светлых оттенках они смотрятся даже интереснее, чем в неоновых.

Леопардовый френч – дерзкая альтернатива классическому французскому маникюру. Благодаря спокойным черно-бежевым оттенкам такой дизайн долго не надоест.

Змеиный узор в сочетании с жемчужной втиркой красиво переливается на белых, кремовых, сливочных и светло-сиреневых ногтях.

Цветной френч

Неизменно популярный в теплое время года цветной френч может выглядеть более нежно, если сделать его менее контрастным. Например, выбрать нежно-лиловый оттенок кончиков и прозрачно-лиловый основной цвет ногтей, а линию свободного края выделять при помощи тонкой кисти.

Ювелирно-тонкая работа с элементами обратного френча на кремовой основе – стильная интерпретация сдержанного нюда.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи светлого маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!