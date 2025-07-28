История помады: от Древнего Египта до наших дней

С древних пор

Помада появилась не в один момент, ее история развивалась на протяжении тысячелетий. Самые ранние свидетельства использования средств для окрашивания губ относятся к Древней Месопотамии (около 5000 лет назад), где люди, вероятно, измельчали драгоценные красные камни и смешивали их с воском и маслами.

В Древнем Египте в качестве красителей использовали кармин из насекомых кошенили, красную охру, водоросли и йод. В Древней Индии делали подобие помады из растений – в основном, из хны. Римляне продвинулись еще дальше и придумали добавлять рыбьи чешуйки, тертые ракушки и порошкообразное золото в составы красок для губ, создавая уникальные оттенки и эффект мерцания. Яркие красные губы считались символом высокого статуса как у женщин, так и у мужчин, помада была особенно популярна в высших слоях общества.

Подъемы и спады

Средневековая Европа была менее благосклонна к декоративной косметике. Церковь считала макияж проявлением тщеславия и греховности, поэтому помада утратила свою популярность. Однако в эпоху Возрождения ситуация изменилась: женщины снова стали украшать себя ярким макияжем. Часто в качестве помады использовались натуральные ингредиенты – ягодный сок, свекла.





Популярность помады все время претерпевала спады и подъемы. По-настоящему массовым средство стало тогда, когда обрело привычную форму и появилось в магазинах. Считается, что первую коммерческую помаду выпустил французский бренд Guerlain.





В 1870 году Эме Герлен создал первую помаду в стике, помещенную в футляр, - Guerlain "Ne M’Oubliez Pas". В ее составе были не только пигменты и воски, но и увлажняющие компоненты. Однако до изобретения удобного выдвижного стика было еще много проб, ошибок и... лет.

Подъемный механизм

Только в 1915 изобретатель Морис Леви разработал металлическую упаковку для губной помады, оснащенную маленьким рычагом сбоку тюбика, опускавшим и поднимавшим средство одним движением пальца. Механизм оказался революционным – и вскоре стал использоваться многими производителями.





Уже через пять лет после изобретения Мориса Леви помаду с выдвижным стиком можно было приобрести в различных магазинах по всему миру.

Яркие акценты

XX век стал периодом расцвета моды на яркие цвета губ. Этому в немалой степени способствовал кинематограф, привлекавший внимание зрителей к ярким образам актрис Голливуда. Черно-белое кино не позволяло рассмотреть цвета помад, однако накрашенные губы делали образы актрис более четкими, контрастными. Благодаря таким знаменитостям, как Теда Бара, Клара Боу, Марлен Дитрих, Элизабет Тейлор, яркий цвет помады стал символом женственности и элегантности.





В середине XX века помада стала неотъемлемой частью женского образа. Активно развивались косметические бренды, разрабатывались оттенки, текстуры. На страницах журналов стала появляться реклама крупных брендов и их новинок – Revlon, Max Factor и других.





Кстати, в 50-60-х годах Revlon активно сотрудничал с кинематографом. Известно, что актриса Одри Хепберн использовала помады марки. По легенде, однажды Одри попросила представителей Revlon создать для нее помаду нежного розового оттенка, ведь в основном помады тех лет были яркими, в алой гамме, а ей хотелось чего-то спокойного, менее вычурного. Бренд прислушался к актрисе и создал нюд с розоватым подтоном – такой, какого еще никто не выпускал.





Фокус внимания

Вторая половина столетия ознаменована ростом интереса к уходовым свойствам косметики. Ориентируясь на растущий спрос, производители начинают экспериментировать не только с текстурами, создавая глянцевые, матовые, перламутровые помады, но и с формулами, включать увлажняющие компоненты.





В XXI веке требования к помадам стали еще выше: средство должно быть и стойким, и увлажняющим, и при этом не содержать вредных компонентов. С каждым годом растет интерес к органическим ингредиентам и насыщенным формулам: теперь многие помады берут на себя роль бальзама для губ, а некоторые даже имеют защитный SPF-фактор. Меняется и мода на технику нанесения помады, но тренды всегда цикличны: в начале нулевых доминировали четкие линии в макияже губ, а в 2025 снова актуальны четкие границы, но в современной интерпретации – в макияже lip сombo, сочетающем карандаш для губ и помаду.



