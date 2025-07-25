Пудра для лица: как выбрать лучшую на лето?

Сложно представить себе более идеальный тональный продукт на лето: легкая и невесомая пудра устраняет жирный блеск, выравнивает тон и при этом не ощущается на коже. Но даже несмотря на кажущуюся универсальность, пудры отличаются друг от друга текстурой и формулами, поэтому важно ответственно отнестись к выбору.





Изучаем виды

И дерматологи, и визажисты уверены: летом тональное покрытие должно быть максимально легким, не содержащим комедогенных компонентов – восков, минеральных масел. Наиболее безопасной для проблемной и жирной кожи считается минеральная пудра: ее натуральные компоненты работают на поверхности эпидермиса, не проникая в глубокие слои, не являются питательной средой для бактерий, быстро впитывают пот и себум, матируют, не утяжеляя макияж. Кроме того, они зачастую содержат минеральные SPF-фильтры, поэтому летом обеспечивают дополнительную защиту от солнца.





У минеральных пудр есть и недостатки: они могут не так сливаться с кожей, как средства с химическими компонентами, и требовать более частого обновления в течение дня.

Рассыпчатая пудра – идеальный вариант для использования дома. Она подходит для жирной и комбинированной кожи, хорошо фиксирует макияж. За счет мельчайшего помола рассыпчатая пудра наносится на кожу невидимой вуалью, а это то, что нужно для летнего полупрозрачного мейкапа! Сами визажисты предпочитают именно этот вид пудры всем остальным.

Не обошлось и без минусов: большинство рассыпчатых пудр предполагают нанесение кистью, поэтому их не так удобно брать с собой, как компактные аналоги. Кроме того, незаметность и полупрозрачность, подходящие для матирования, не так хороши для коррекции недостатков и тона кожи.





Самая популярная разновидность пудры – компактная. Это спрессованный формат, который удобно брать с собой. В зависимости от способа нанесения, компактная пудра может давать легкое, вуалевое покрытие, как и рассыпчатый аналог, или ложиться более плотным слоем, скрывать мелкие дефекты и неровности кожи.

Не все знают про то, что необходимо периодически очищать или менять спонж от компактной пудры, так как на нем могут скапливаться бактерии. Поэтому некоторые из тех, кто не подружился с компактными пудрами, жалуются на усугубление акне и закупоренные поры. Такая проблема также может встречаться, если наносить пудру плотным слоем, неоднократно наслаивая в течение дня. Но если пользоваться средством по правилам, никаких проблем обычно не возникает.

От легкого к плотному покрытию

Летом наиболее актуально легкое, полупрозрачное покрытие, которого можно добиться при помощи большой пушистой кисти из натурального или синтетического ворса. Если помимо матирования и закрепления макияжа вы хотите улучшить тон лица, выбирайте пуховку или спонж. Наносите пудру прихлопывающими движениями, осторожно наслаивая в проблемных зонах (например, в Т-зоне). Для более плотного покрытия можно использовать влажный спонж-яйцо. В области под глазами для закрепления кремового консилера удобнее использовать небольшую кисть.





Любой вид пудры можно наносить поверх макияжа и добавлять в течение дня. Однако есть лайфхак, как избежать многослойного "пирога" на лице к вечеру: днем перед нанесением пудры промакивать Т-зону матирующими салфетками. Этот прием поможет снять слой себума и позволит пудре лечь тонким слоем, не навредив коже.