Модные женские стрижки весной 2024 года: обзор актуальных тенденций на разную длину волос

С наступлением тепла девушки не только хотят обновить гардероб, но и сделать свой образ стильным за счет других деталей. К их числу относятся модные женские стрижки, которые весной 2024 года представлены разнообразными вариациями. Удачную прическу, выигрышно подчеркивающую достоинства внешности, можно подобрать с учетом длины волос, их структуры и формы лица. Клео.ру предлагает вам рассмотреть варианты стильных стрижек, которые сделают ваш образ неповторимым.

Модные стрижки на короткие волосы

Укоротив пряди буквально на несколько сантиметров, получится кардинально преобразить и улучшить образ. Весной 2024 года тренды причесок разработаны с учетом того, чтобы максимально отразить вашу индивидуальность. Подобрать для себя подходящий вариант смогут как любительницы элегантности, так и дерзких луков. Клео.ру советует вам обратить особое внимание на следующие тенденции:

Пикси – невероятно стильная прическа, которая универсальна и подойдет для любого возраста. Стилисты предлагают как ультракороткие варианты с равномерной длиной по всей поверхности, так и игру на контрасте, заключающуюся в создании удлиненной челки. По желанию ее можно укладывать набок, воплощая асимметрию, или зачесывать назад. Также альтернативно классической стрижке станет пикси-боб, представляющая собой компромисс между этими двумя прическами.





Каре или боб – классика, не подверженная влиянию моды. В коротком варианте эти прически представлены с ровным срезом, образующим одинаковую длину прядей. Другой вариант – прибегнуть к укорачиванию, выстриганию и даже выбриванию затылка. Такой прием поможет приподнять задние пряди и придать им дополнительного визуального объема, создавая своеобразный эффект «шапочки».





Андеркат – выбор смелых модниц. В переводе название прически означает «срезанный низ», в чем и заключается ее суть. Затылок и височные области делаются сильно укороченными по сравнению с макушкой. Данный эффект может достигаться с помощью выбривания или выстригания. В последнем случае можно дополнительно подчеркнуть контраст, окрасив эти области в другой оттенок.





Модные стрижки на средние волосы

Прически с универсальной длиной волос – выбор многих модниц. Неудивительно, что такие женские стрижки занимают лидирующие позиции в этом сезоне. Интересные стилистические решения представлены на фото, которые предлагает вам изучить Клео.ру:

Маллет – прическа, которая привнесет в образ нотки неформальности и дерзости. Это интересная версия каскадной стрижки, в которой верхние пряди делаются более укороченными и контрастируют с удлиняющимися нижними частями. Прическа подвергается филировке, причем рваный эффект можно сделать сильно выраженным или более мягким. Та или иная вариация оформления будет зависеть от вашей длины прядей.





Каре на средние волосы имеет множество вариаций оформления. Его можно сделать как с ровным срезом, так и на удлинение, когда передние пряди срезаются под особым углом и удлиняются к лицу, составляя контраст с затылком. Также заслуживает внимания двойное каре, состоящее из двух слоев: верхнего, образующего своеобразную «шапочку», и нижнего, более длинного. При желании каре можно придать черты других причесок: боба или каскада.





Каскадные стрижки, которых великое множество. Это и классический каскад, и лесенка, в которой многоуровневому выстриганию подвергаются только передние пряди, и варианты с рваным эффектом: шегги, итальянка, рапсодия. Уровни обрабатываются более четкими срезами, сохраняющими структуру волос, или рваной филировкой. Первый вариант предпочтителен для более тонких прядей, второй – для густых, помогая из прореживать.





Модные стрижки на длинные волосы

Роскошные удлиненные локоны – повод для гордости любой модницы, красоту таких причесок особенно хочется подчеркнуть весной. В этом стопроцентно помогут трендовые стрижки сезона:

Густые, ровные и блестящие пряди можно обработать в минималистичной технике, тем самым делая акцент на их здоровье и красоте. Это ровный срез, которым проходятся по всей длине, кроме передних локонов. Последние можно выстричь лесенкой, придавая образу пикантную изюминку. Также при желании девушка может подобрать челку с учетом своей формы лица и особенностей внешности: ровную прямую, косую асимметричную, густую или редкую филированную, в корейском стиле.





Продолжает оставаться топовой стрижка, известная под названием «лисий хвост». При ее создании обращаются к выстриганию прядей треугольником, удлиняющемся в центральной части. Прическа эффектно смотрится как в распущенном, так и в собранном варианте в виде хвоста.





Каскадные стрижки, применяемые для средней длины, актуальны и для длинных локонов. Длина прядей – основное условие, которое отличает дизайн этих причесок.





Советы по выбору стрижки

Основное условие при выборе прически заключается в том, что она должна выигрышно подчеркивать достоинства внешности и при необходимости скрывать недостатки. Это возможно сделать, подобрав прическу с учетом формы лица. Клео.ру даст вам действенные советы, которые помогут сделать правильный выбор:

Круглолицым барышням нужно скрыть объем в области щек и добиться визуального удлинения. Это получится сделать с помощью прядей, обрамляющих лицо. Отличное решение – классическое каре средней длины. Если вы желаете обратиться к многослойным каскадным вариантам, то должны учитывать, что длина передних прядей должна доходить до подбородка или, по крайней мере, опускаться ниже скул.

Для девушек с вытянутым лицом станет находкой укороченное каре, длина которого заканчивается вше подбородка. При этом прическу рекомендуется дополнить прямой челкой, прикрывающей лоб. Такая деталь также станет находкой для обладательниц треугольного лица или высокого лба.

Форма лица, напоминающая правильный овал, дает возможность подбирать любые вариации причесок на свой вкус. Короткие и длинные, с рваным или четким срезом, многослойные – выбор будет зависеть исключительно от пожеланий модницы. Однако все же не стоит забывать о важном условии – структуре прядей.





Подведем итог

Модные женские стрижки весной 2024 года при правильном выборе подчеркнут ваш индивидуальный стиль, придадут изюминку образу и преподнесут внешность в наиболее выигрышном свете. Благодаря разнообразию тенденций, представленных стилистами, любая девушка с легкостью подберет для себя подходящий вариант.