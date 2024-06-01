Маникюр на море 2024: модные идеи и советы по уходу

Пляжный сезон и расслабленный отдых – отличный повод, чтобы не ограничивать себя в фантазии не только при выборе предметов гардероба, но и при создании стильного нейл-арта. Маникюр на море 2024 года у многих ассоциируется с яркими красками, украшением ногтей изображениями ракушек и якорей. Обилие тематического декора действительно продолжает оставаться актуальным, но и тренды на минимализм нашли отражение в идеях стилистов. Клео.ру предлагает ознакомиться с наиболее актуальными тенденциями нейл-арта в этой статье.

Модные идеи маникюра на море 2024

Отражением беззаботного лета являются насыщенные яркие или нежные пастельные оттенки ногтей. Этому в полной мере соответствует маникюр 2024 года, выполненный на морскую и пляжную тематику и представленный такими актуальными тенденциями:

Беспроигрышный вариант – прибегнуть к градиентной растяжке, заключающейся в переходе между двумя или более оттенками. Традиционные для морской темы голубой или синий цвет будут удачно совмещаться с нежно-розовым, мятным или нюдовым тоном.





Тропический дизайн с изображением пальм по достоинству оценят любительницы ярких нейл-артов. В качестве фона великолепно подойдут коралловые, персиковые, желтые лаки. Пальмы прорисовываются черным или темно-зеленым цветом полностью или в виде отдельных листьев.





Блестящий пляжный маникюр предполагает декорирование стразами, блестками, фольгированными элементами. Примером служит изображение золотистого штурвала, выигрышно выделяющегося на нежном пастельном фоне.





Морская геометрия относится к числу актуальных трендов, завоевавших особую популярность среди модниц в этом сезоне. Классическим решением являются сине-белые полоски, но разрешается обратиться к сочетанию и других цветов. Распространено дополнение полосатой основы изображением якоря.





Беспроигрышный вариант – золотистый декор на синем или голубом фоне. При создании такого нейл-арта достигается двойной эффект: основа, ассоциирующаяся с морскими волнами и декоративные элементы, воплощающие летнее тепло. Оригинально смотрится дизайн, включающий чередование якорей и морских звезд на соседних пальцах.





Нейл-арт с жемчужными волнами – популярная новинка, завоевавшая особое признание модниц. При создании дизайна задействуется втирка, которую используют для создания переливов, воплощающих рисунок ракушки. Такой дизайн зачастую применяется для акцентирования одного пальца. Остальные покрывают однотонным глянцевым или матовым лаком, при этом основания ногтей допускается украсить стразами.





Дизайн в стиле минимализм придется по душе любительницам элегантности, которые остаются верными выбранной стилистике даже на пляже. Подобный эффект достигается с помощью прорисовки пальмы на акцентном пальце контурными линиями. Результатом становится лаконичный декор, не перегружающий маникюр.





Уход за маникюром в отпуске

Красивый нейл-арт продержится в отпуске максимально долго, если соблюдать определенные правила по уходу за ногтями. Так, Клео.ру советует обращать внимание на следующие моменты:

Выбор покрытия, подходящего для вашего типа ногтей. Многие мастера нейл-сервиса сходятся во мнении, что для тонких и ослабленных пластин предпочтителен акрил, который придаст им плотности и создаст своеобразный защитный слой. При этом данный материал достаточно гибкий, благодаря чему сможет уберечь ноготь при его столкновении с каким-либо предметом. Такой вариант как гель-лак станет хорошим решением для обладательниц недеформированных здоровых ногтей.

Обрабатывайте пластины и кутикулы специальными уходовыми средствами с добавлением масла жожоба, миндаля, витаминами. Ногти приобретут дополнительный здоровый блеск, а кутикула будет смотреться ухоженной.

Возьмите с собой в отпуск пилочку жесткостью не менее 240 единиц. Если у вас возникнет необходимость коррекции формы ногтей, она станет незаменимой в этом вопросе. Такая пилочка также станет находкой, в случае, если у вас сломался ноготь в отпуске, но подходящего маникюрного салона для коррекции не нашлось.

Если вы делаете маникюр с применением обычного классического лака, вам стоит предусмотреть нанесение финишного слоя UV-фильтрами для защиты от солнца. Данное средство поможет вам сохранить ногти красивыми и здоровыми. Стоит учесть, что использование такого покрытия более предпочтительно для ногтевых пластин при поездке на море по сравнению с гель-лаком или акрилом. Ноготки получат возможность укрепиться под воздействием морской воды и соли, которые крайне полезны для их здоровья.





Подведем итог

Маникюр на море 2024 года представлен оригинальными вариантами дизайнов, которые помогут подчеркнуть вашу индивидуальность в пляжный сезон. Разнообразие идей, предлагаемых стилистами, поможет вам реализовать свои самые смелые фантазии, выглядеть максимально ярко и креативно.