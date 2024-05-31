Как добиться идеальных локонов дома: пошаговая инструкция

Локоны справедливо считаются одной из самых женственных, сексуальных и привлекательных причесок, которую к тому же легко создать в домашних условиях. Естественные кудри, гламурные локоны голливудской поп-дивы, «пляжные» небрежные волны – любую из этих укладок можно сделать самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов. Особой популярностью пользуются локоны с эффектом естественного объема. Для их укладки нужно:

1. Помыть голову, отжать волосы полотенцем и нанести по рядам – от передней границы роста волос до макушки – пену/спрей для объема.

2. Прочесать волосы и высушить их феном, оттягивая корни наверх для достижения максимального объема.

3. Обязательно подготовить волосы перед работой с горячим инструментом, равномерно нанеся на них термозащиту.

4. Чаще всего причина нестойкой укладки не в стайлинге, а в недостаточном прогреве волос при накрутке. Чтобы избежать этого, нужно выделять не слишком толстые пряди, так как они лучше прогреваются. Завиток должен получиться упругим. Если он оседает сразу после снятия с плойки, значит, прядь нужно держать чуть дольше.

5. Далее всю массу волос нужно разделить пополам вертикальным пробором сзади. Затем каждая половина делится на горизонтальные ряды (пряди накручиваются от лица).

6. Финальный штрих – распределить лак средней фиксации на расстоянии 20–30 см и прочесать волосы крупным гребнем. Готово!