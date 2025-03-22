Сочный микс: модные идеи фруктово-ягодного маникюра

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Яркие и жизнерадостные, фруктово-ягодные дизайны маникюра набирают популярность этой весной. Клубничный, цитрусовый или вишневый? Какой дизайн выберете вы?

Клубничный маникюр

Самая первая из сезонных ягод, клубника, – идеальный элемент для украшения маникюра. Она просто рисуется, подходит и для мелкого узора, и для разукрашивания всего ногтя. Очень интересно выглядит маникюр с клубникой, нарисованной красным магнитным лаком.

Фото: соцсети / @learnahstarbuck_nailartist

Добавление черного лака в клубничную красно-бело-зеленую палитру – нестандартное решение. Выглядит контрастно, подходит для тех, кто любит привлекать внимание.

Фото: соцсети / @simlynail

На коротких ногтях красиво смотрятся мелкие клубнички на контрастном зеленом фоне. Лучше разукрасить так два-три ногтя, а остальные оставить однотонными – красными или зелеными.

Фото: соцсети / @myrznails

Кто сказал, что клубника не может быть нежно-розовой? Посмотрите, как красиво она смотрится в пастельном маникюре с жемчужной втиркой!

Фото: соцсети / @gelsbybry

Цитрусовый фреш

Грейпфруты, апельсины, лимоны, лаймы, – все виды цитрусовых очень популярны в дизайнах маникюра этой весны. 

Фото: соцсети / @heygreatnails

Структура мякоти цитрусовых позволяет сделать модный объем при помощи акрилового геля. Получается фактурный дизайн, интересный на ощупь.

Фото: соцсети / @megs.nailnook

Лимонные дольки как украшение для цветного френча – отличная идея "веселого" цитрусового маникюра.

Фото: соцсети / @nonadoesnails

Вишенка на ногте

Как украсить нюдовый маникюр, сделав его весенним и необычным? Нарисовать объемные сочные вишни на одном или всех ногтях. Такой дизайн выполняется просто: справится даже новичок.

Фото: соцсети / @overglowedit

Еще одна романтичная идея с ягодами – нарисованные магнитным лаком вишни в виде сердечек, связанные тонкими бантиками.

Фото: соцсети / @sansungnails

Фруктовый салат

Не знаете, какие ягоды и фрукты выбрать для дизайна маникюра? Можно замиксовать их вместе! Например, сделав угловые рисунки на каждом ногте. 

Фото: соцсети / @danaturenails

Россыпь любимых ягод на пастельном светлом лаке – еще одна идея, которая актуальна весной и летом. 

Фото: соцсети / @avrnailswatches

Разноцветный френч с миниатюрными рисунками ягод и фруктов – нежный маникюр, заряженный на хорошее настроение. 

Фото: соцсети / @nails.by.iz_

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи фруктово-ягодного маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

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