Маникюр с бантами: вдохновляющие идеи на все случаи жизни

Дизайны маникюра с участием бантиков никогда не выходили из моды, потому что этот элемент сочетается со множеством стилей в одежде, вносит изюминку в образ и, что немаловажно, достаточно легко рисуется тонкой кистью.

Золотой или серебряный изящный бант отлично дополняет любимый многими нюдовый маникюр: получается нежно, но совсем не скучно.

Интересный вариант на основе того же нюда – тонкие бантики, словно связанные одной нитью, переходящие с одного ногтя на другой.

Нарисованный у линии кутикулы или по центру на одном из ногтей, бант вносит изюминку в классический френч. Чтобы не перегружать маникюр наслоением деталей, на ногте с узором уже не стоит делать белый кончик.

Можно совмещать несколько дизайнерских элементов в одном маникюре. Вот вариант с модными объемными металлическими элементами:

Глиттерный френч, украшенный одним бантиком в тон, – праздничный дизайн для тех, кого пока не отпускает новогоднее настроение.

Как показывает опыт нейл-стилистов, лаки с шиммером все еще в топе как минимум до конца января. Поэтому, если душа просит блестящего и искрящегося, не стоит себе отказывать!

Очень нарядный и вместе с тем нежный маникюр – россыпь разноцветных мелких блесток, растушеванных от края к центру ногтя. По одному бантику, нарисованному золотым металлическим лаком, на каждом безымянном пальце – и получается женственный дизайн, который долго не надоест.





Необычное сочетание текстур, которое имеет право на жизнь, – магнитное покрытие "кошачий глаз" и глянцевые бантики с волнистыми линиями контрастного оттенка.

Трендовый темно-бордовый в паре с белым, украшенный контрастными точками и тонкими бантами – стильный маникюр, который сочетается с уютными casual-образами.

Черный лак красиво смотрится на ногтях, а бантики в тон делают маникюр более нежным и праздничным.

Любите выделяться? Тогда попробуйте сочетать разные принты в одном маникюре: анималистический, горошек, банты. Главное – выдержать дизайн в дополняющих друг друга оттенках, чтобы не получилось аляповато.

Кто уже устал от мрачной осенне-зимней палитры и соскучился по ярким и чистым цветам? Небесно-синие банты, вязаные узоры и мелкий горошек в тон – дизайн, который актуален зимой, но напоминает о том, что весна уже близко.





Не забудьте сохранить понравившиеся идеи маникюра с бантами для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!