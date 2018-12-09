Учитывая нахождение Луны на небе, с помощью лунного календаря стрижек на январь 2019 года, можно выбрать благоприятные для себя дни, в которые посещение парикмахера будет наиболее эффективным. Роскошные локоны всегда считались, и будут считаться предметом восхищения, а их здоровый блеск символизирует общее самочувствие человека и будет привлекать очарованные взгляды.

Всевозможные манипуляции с волосами: стрижка или окрашивание, могут привести к нарушению биоэнергетических процессов в организме человека, ведь общее состояние здоровья напрямую зависит от шевелюры.

Еще с древних времен волосы являются драгоценной особенностью человечества. Посмотрев на их состояние, можно сделать выводы, болен человек или же нет. Здоровье человека напрямую зависит от качества и здоровья волос. Внешнее и внутреннее превосходство переходит на генетическом уровне очередным поколениям.

Лунный календарь стрижек на январь 2019 года

Благодаря сведениям лунного календаря проведения стрижек на январь 2019 года, есть возможность узнать, какими будут благоприятные дни, чтобы заняться внешним или внутренним состоянием волос. Далее представлена таблица с расшифровкой каждого дня в соответствии с расположением Луны.

1 января Вторник 20% 25, 26 лунный день Убывающая Луна (Четвертая фаза) В знаке Скорпион ↑ 3:41 ↓ 13:38 2 января Среда 13% 26, 27 лунный день Убывающая Луна (Четвертая фаза) В знаке Скорпион и Стрелец ↑ 4:56 ↓ 14:01 3 января Четверг 7% 27, 28 лунный день Убывающая Луна (Четвертая фаза) В знаке Стрелец ↑ 6:08 ↓ 14:29 4 января Пятница 3% 28, 29 лунный день Убывающая Луна (Четвертая фаза) В знаке Стрелец и Козерог ↑ 7:15 ↓ 15:04 5 января Суббота 0% 29, 30, 1 лунный день Убывающая Луна (Четвертая фаза) В знаке Козерог ↑ 8:15 ↓ 15:47 6 января Воскресенье 0% 30, 1, 2 лунный день Новолуние в 4:28 В знаке Козерог ↑ 9:05 ↓ 16:39 7 января Понедельник 2% 2, 3 лунный день Растущая Луна (Первая фаза) В знаке Козерог и Водолей ↑ 9:45 ↓ 17:39 8 января Вторник 5% 3, 4 лунный день Растущая Луна (Первая фаза) В знаке Водолей ↑ 10:17 ↓ 18:43 9 января Среда 10% 4, 5 лунный день Растущая Луна (Первая фаза) В знаке Водолей и Рыбы ↑ 10:43 ↓ 19:51 10 января Четверг 16% 5, 6 лунный день Растущая Луна (Первая фаза) В знаке Рыбы ↑ 11:03 ↓ 20:59 11 января Пятница 23% 6, 7 лунный день Растущая Луна (Первая фаза) В знаке Рыбы ↑ 11:21 ↓ 22:09 12 января Суббота 32% 7, 8 лунный день Растущая Луна (Первая фаза) В знаке Рыбы и Овен ↑ 11:37 ↓ 23:19 13 января Воскресенье 41% 8, 9 лунный день Растущая Луна (Первая фаза) В знаке Овен ↑ 11:52 14 января Понедельник 51% 9, 10 лунный день Растущая Луна (Первая четверть) В знаке Овен и Телец ↓ 0:30 ↑ 12:08 15 января Вторник 61% 10, 11 лунный день Растущая Луна (Вторая фаза) В знаке Телец ↓ 1:44 ↑ 12:25 16 января Среда 71% 11, 12 лунный день Растущая Луна (Вторая фаза) В знаке Телец ↓ 3:00 ↑ 12:46 17 января Четверг 81% 12, 13 лунный день Растущая Луна (Вторая фаза) В знаке Телец и Близнецы ↓ 4:19 ↑ 13:12 18 января Пятница 89% 13, 14 лунный день Растущая Луна (Вторая фаза) В знаке Близнецы ↓ 5:39 ↑ 13:47 19 января Суббота 95% 14, 15 лунный день Растущая Луна (Вторая фаза) В знаке Близнецы и Рак ↓ 6:55 ↑ 14:35 20 января Воскресенье 99% 15, 16 лунный день Растущая Луна (Вторая фаза) В знаке Рак ↓ 8:01 ↑ 15:39 21 января Понедельник 100% 16, 17 лунный день Полнолуние в 8:16 В знаке Рак и Лев ↓ 8:54 ↑ 16:57 22 января Вторник 98% 17, 18 лунный день Убывающая Луна (Третья фаза) В знаке Лев ↓ 9:34 ↑ 18:24 23 января Среда 93% 18, 19 лунный день Убывающая Луна (Третья фаза) В знаке Лев и Дева ↓ 10:05 ↑ 19:54 24 января Четверг 86% 19, 20 лунный день Убывающая Луна (Третья фаза) В знаке Дева ↓ 10:29 ↑ 21:22 25 января Пятница 77% 20, 21 лунный день Убывающая Луна (Третья фаза) В знаке Дева и Весы ↓ 10:49 ↑ 22:47 26 января Суббота 66% 21, 22 лунный день Убывающая Луна (Третья фаза) В знаке Весы ↓ 11:07 27 января Воскресенье 56% 21, 22, 23 лунный день Убывающая Луна (Третья фаза) В знаке Весы и Скорпион ↑ 0:09 ↓ 11:25 28 января Понедельник 45% 22, 23, 24 лунный день Убывающая Луна (Третья четверть) В знаке Скорпион ↑ 1:29 ↓ 11:45 29 января Вторник 35% 23, 24 лунный день Убывающая Луна (Четвертая фаза) В знаке Скорпион и Стрелец ↑ 2:46 ↓ 12:07 30 января Среда 26% 24, 25 лунный день Убывающая Луна (Четвертая фаза) В знаке Стрелец ↑ 3:59 ↓ 12:33 31 января Четверг 18% 25, 26 лунный день Убывающая Луна (Четвертая фаза) В знаке Стрелец ↑ 5:07 ↓ 13:05

лучшие дни по лунному календарю на январь 2019 – таблица

Благоприятные дни для стрижки характеризуются наибольшей энергичностью лунных суток, фаз Луны, знаков Зодиака и дней недели. Энергия данных параметров в совокупности должна быть максимальной. В лунном календаре стрижек на январь 2019 года можно выбрать благоприятный день, подходящий для обрезания волос, проведения укрепляющих процедур и вдобавок нанесения красящих средств.

Волосы каждого человека помогают черпать энергию для жизнедеятельности и отвечают за функционирование биоэнергетических процессов. Всевозможные действия с шевелюрой могут повлечь за собой изменения во внешнем виде и в человеческой судьбе в целом.

Чтобы исключить образование повреждающих факторов, подрезая волосы либо меняя их цвет, и вдобавок чтобы сохранить внутреннюю силу, важно придерживаться правил безопасности и следить за лунным календарем стрижек, где отмечены лучшие периоды для проведения парикмахерских процедур.

Чтобы предотвратить негативные последствия, в лунном календаре стрижек на январь 2019 года существуют самые благоприятные дни, когда можно менять цвет волос, исправить их состояние и вдобавок получить массу положительных эмоций.

Данные периоды времени отмечены в представленной таблице:

16 января 2019 среда 11, 12 лунный день Растущая Луна Луна в знаке Телец ↑ 12:46 ↓ 03:00 7 января 2019 понедельник 2, 3 лунный день Растущая Луна Луна в знаке Водолей ↑ 09:45 ↓ 17:39 9 января 2019 среда 4, 5 лунный день Растущая Луна Луна в знаке Водолей ↑ 10:43 ↓ 19:51

В лунном календаре стрижек на январь 2019 года, где отмечены благоприятные дни, по Оракулу существуют неблагоприятные периоды для проведения действий с шевелюрой. В указанные периоды данной таблицы не следует проводить эксперименты с цветом или длиной волос, а также другие действия с волосами.

13 января Воскресенье 41% 8, 9 лунный день Растущая Луна (Первая фаза) В знаке Овен ↑ 11:52 20 января Воскресенье 99% 15, 16 лунный день Растущая Луна (Вторая фаза) В знаке Рак ↓ 8:01 ↑ 15:39 25 января Пятница 77% 20, 21 лунный день Убывающая Луна (Третья фаза) В знаке Дева и Весы ↓ 10:49 ↑ 22:47

Еще с древних времен календарь расположения Луны многие люди используют для точного подбора подходящего периода, чтобы подрезать волосы, покрасить или завить локоны. Надлежащий уход и использование питающих средств позволяют повысить качество и наладить здоровье шевелюры.

Прием витаминных комплексов для активизации волосяных луковиц, использование укрепляющих масок и других ухаживающих средств не является заменой стрижке. Лунный календарь стрижек на январь 2019 года подскажет, когда лучше всего подстричь волосы. Если следовать простым правилам, можно усилить эффективность применяющих средств и закрепить удачный эффект от масок, масел и других препаратов.

Влияние фазы луны на стрижку волос

Прежде всего, месторасположение Луны в январе 2019 года сказывается на интенсивности роста волос. Посещение специалиста, например, для корректировки длины в конкретный день может спровоцировать ускоренный либо напротив замедленный рост. Чтобы сохранить здоровое состояние волос, необходимо следить за тем, чтобы выбранный день благоволил для осуществления процедур с шевелюрой. В противном случае повышается риск потери волос или возникновения перхоти.

Место Луны на небе сказывается на стрижке, а также на других парикмахерских манипуляциях: покраска, ламинирование, полировка, завивка локонов с использованием химических средств и других.

Согласно лунному календарю, который подсказывает, когда можно запланировать окрашивание волос преимущественно на январь 2019 года, можно подобрать благоприятный день, чтобы эффективно посетить парикмахера.

1 января 2019 года 24-25 лунный день убывающая Луна в Скорпионе Процесс окрашивания благотворно повлияет на волосы, однако тон может не понравиться 2 января 2019 года 25-26 лунный день убывающая Луна в Скорпионе Лучше не проводить процедуру окрашивания в этот день 3 января 2019 года 26-27 лунный день убывающая Луна в Стрельце Возможно ухудшение волос, но цвет будет безупречным 4 января 2019 года 27-28 лунный день убывающая Луна в Стрельце Приветствуются эксперименты с цветом шевелюры 5 января 2019 года 28-29 лунный день убывающая Луна в Козероге Окраска приведет к потере блеска 6 января 2019 года 29, 1-2 лунный день новая Луна в Козероге Рекомендуется окрашивание перенести на другой день 7 января 2019 года 2-3 лунный день растущая Луна в Водолее Новый цвет может повлечь за собой жизненную успешность 8 января 2019 года 3-4 лунный день растущая Луна в Водолее Если планируется окрашивание, то лучше осветление прядей 9 января 2019 года 4-5 лунный день растущая Луна в Водолее Итог покраски может не удовлетворить 10 января 2019 года 5-6 лунный день растущая Луна в Рыбах Смена цвета ухудшит состояние локонов 11 января 2019 года 6-7 лунный день растущая Луна в Рыбах Приветствуется осветление волос 12 января 2019 года 7-8 лунный день растущая Луна в Овне Отношение к покраске лояльное 13 января 2019 года 8-9 лунный день растущая Луна в Овне Смена цвета возможна, но никто не заметит 14 января 2019 года 9-10 лунный день растущая Луна в Овне Красить волосы или нет, решает обладательница 15 января 2019 года 10-11 лунный день растущая Луна в Тельце Если покраситься в каштановый цвет, можно получить повышение на работе 16 января 2019 года 11-12 лунный день растущая Луна в Тельце Осветление волос принесет удачу 17 января 2019 года 12-13 лунный день растущая Луна в Близнецах Возможна смена цвета в любой оттенок 18 января 2019 года 13-14 лунный день растущая Луна в Близнецах Лучше не менять цвет волос в этот день 19 января 2019 года 14-15 лунный день растущая Луна в Раке Окрашивание чревато возникновением неприятностей 20 января 2019 года 15-16 лунный день растущая Луна в Раке Неподходящий день для смены цвета шевелюры 21 января 2019 года 16-17 лунный день полная Луна во Льве Рекомендуется перенести процедуру 22 января 2019 года 17-18 лунный день убывающая Луна во Льве Окрашивание возможно, но без кардинальных изменений 23 января 2019 года 18-19 лунный день убывающая Луна в Деве Можно при окрашивании применить технику омбре 24 января 2019 года 19-20 лунный день убывающая Луна в Деве Новый цвет волос преобразит внешность 25 января 2019 года 20-21 лунный день убывающая Луна в Весах Окрашивание не принесет ожидаемого эффекта 26 января 2019 года 21 лунный день убывающая Луна в Весах Краска может быстро смыться 27 января 2019 года 21-22 лунный день убывающая Луна в Скорпионе Благоприятный день для прокрашивания седых волос 28 января 2019 года 22-23 лунный день убывающая Луна в Скорпионе Нейтрально 29 января 2019 года 23-24 лунный день убывающая Луна в Скорпионе Окрашивание лучше отложить и заняться завивкой 30 января 2019 года 24-25 лунный день убывающая Луна в Стрельце Подходящая дата для применения масок, бальзамов и других средств 31 января 2019 года 25-26 лунный день убывающая Луна в Стрельце В этот день лучше краску заменить тоником

Многие люди, которые привыкли часто менять имидж и тем более прическу, заботятся об ускоренном росте волос. Наиболее актуальным для них будет отрастить шевелюру в январе 2019 года. Чтобы выполнить это, стрижку у специалиста нужно запланировать в тот день, когда в 1-ом или во 2-ом секторе будет находиться растущая Луна.

Что касается тех людей, которые пользуются парикмахерскими услугами очень редко, им нужно выбрать благоприятную дату, когда по гороскопу Луна убывающая. Если подрезать волосы на Луне, которая находится в убывающей фазе, можно укрепить локоны, защитить их от выпадения, однако, скорость их роста замедлится.

Существует поверье, что стричься на новой Луне не рекомендуется, так как в такие периоды укорачивается человеческая жизнь.

Многие девушки, решив внезапно сменить образ, задаются вопросом, можно ли сегодня стричь волосы. Для верного ответа поможет лунный календарь, который раскроет все подходящие дни.