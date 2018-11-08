Благоприятные дни для стрижки в декабре 2019 года
Лунный календарь стрижек на декабрь 2018 года поможет выбрать благоприятные дни, в которых стрижка волос будет максимально эффективной. Традиционным вариантом на протяжении многих лет пользуется стрижка по Оракулу, и чтобы знать подходящий момент, существует таблица, которая подскажет, когда можно стричь волосы.
Подходящее время для стрижки в декабре 2018
Лунный календарь стрижек на декабрь 2018 года описывает разнообразные явления, которые могут влиять на поход людей к парикмахеру.
Таблица за декабрьский период позволит выбрать благоприятные дни для стрижки, вместе с чем наполнит организм положительными эмоциями и душевным спокойствием.
Когда лучше стричь волосы в декабре 2018, можно узнать в следующей таблице, с указанием, под влиянием каких знаков находится Луна, согласно астросфере:
|
Дата
|
День Луны
|
Знак Зодиака и состояние Луны
|
Подходящее или неподходящее время для стрижки
|
1 декабря
|
24
|
Дева (убывание)
|
Благоприятный день для проведения парикмахерских процедур. Волосы обретут пышность, силу и привлекательность
|
2 декабря
|
25
|
Весы (убывание)
|
Хорошее время для стрижки. Волосы останутся неизменными. Подрезание кончиков приведет к легкости
|
3 декабря
|
26
|
Весы (убывание)
|
Согласно рекомендациям Оракула, процедуры с волосами лучше не делать
|
4 декабря
|
27
|
Скорпион (убывание)
|
Неудачное время для стрижки. Возможно, новая прическа принесет удача, а может, наоборот, изменит жизнь к худшему.
|
5 декабря
|
28
|
Скорпион (убывание)
|
Неблагоприятный период для действий с шевелюрой. Могут возникнуть проблемы в семье. Рекомендуется нанести питательную маску
|
6 декабря
|
29
|
Стрелец (убывание)
|
Благоприятный день для подрезания. Согласно положению Луны, стрижка эффективна в данный период, но неизвестно, как отразится это на прическе. Известно, что жизнь наладится, станет удачливой и финансово устойчивой
|
7 декабря
|
30
|
Стрелец (новолуние)
|
Благоприятный день для похода к специалисту по волосам
|
8 декабря
|
1
|
Стрелец (растущая)
|
Хорошее время для проведения парикмахерских процедур. Стрижка наполнит жизнь везением и финансовой независимостью
|
9 декабря
|
2
|
Козерог (растущая)
|
Хорошее время для действий с волосами. Новая прическа принесет удачу и везение. Однако, шевелюра будет быстро расти, а краска немного ухудшит жизнедеятельность шевелюры
|
10 декабря
|
3
|
Козерог (растущая)
|
Благоприятный день для манипуляций с волосами. После стрижки снижается уровень сечения, повышается рост
|
11 декабря
|
4
|
Водолей (растущая)
|
Один из самых подходящих дней для стрижки. Ускоряется рост уменьшается сечение. Рекомендуется помассировать голову перед процедурами
|
12 декабря
|
5
|
Водолей (растущая)
|
Хороший день для стрижки. Подходит для экспериментальных манипуляций во внешности и в жизни. После покраски увеличится объем
|
13 декабря
|
6
|
Водолей (растущая)
|
Неподходящий период для проведения манипуляций с шевелюрой
|
14 декабря
|
7
|
Рыбы (растущая)
|
В этот день рекомендуется отказаться от парикмахерских процедур
|
15 декабря
|
8
|
Рыбы (растущая)
|
Неподходящий период для похода в салон. Вероятность появления перхоти, сухости и ломкости локонов возрастает. После подрезания прическа утяжелится, а после покраски ухудшится состояние шевелюры
|
16 декабря
|
9
|
Овен (растущая)
|
Плохое время для парикмахерских процедур. В жизни могут появиться сложные моменты и запутанные проблемы. Рекомендуется сделать очищающую натуральную маску. Возможно появление перхоти, ломкости и сухости волос
|
17 декабря
|
10
|
Овен (растущая)
|
Неподходящее время для стрижки. Возможно ослабление иммунитета и возникновение различных заболеваний. Поход в салон лучше перенести на другое время
|
18 декабря
|
11
|
Овен (растущая)
|
Неблагоприятный период для действий с шевелюрой. После стрижек возможно появление слабости в организме и заболеваний
|
19 декабря
|
12
|
Телец (растущая)
|
Один из самых благоприятных дней для похода к парикмахеру. После стрижки волосу станут сильнее, обретут блеск, общее состояние улучшится, уменьшится сечение
|
20 декабря
|
13
|
Телец (растущая)
|
Хорошее время для подрезания шевелюры. После чего локоны растут быстрее, станут сильными и здоровыми
|
21 декабря
|
14
|
Близнецы (растущая)
|
Очень хороший период для проведения парикмахерских процедур. Новая прическа принесет много удачи, а также финансового благополучия. После стрижки волосы станут здоровыми, крепкими и менее сечеными
|
22 декабря
|
15
|
Близнецы (полнолуние)
|
Подходящий день для подрезания шевелюры. Рост ускорится, а нервная система укрепится
|
23 декабря
|
16
|
Рак (убывание)
|
Положительный период для проведения процедур с волосами. Нервы успокоятся, состояние дыхательной системы улучшится
|
24 декабря
|
17
|
Рак (убывание)
|
Очень хорошее время для стрижки. Также положительно влияют все виды укладок, причесок и корректирующих процедур. Однако, химические составы на шевелюру наносить не рекомендуется
|
25 декабря
|
18
|
Лев (убывание)
|
Подходящее время для подрезания локонов, причесок, укладок. Нельзя делать химические процедуры
|
26 декабря
|
19
|
Лев (убывание)
|
После похода к парикмахеру жизнь станет намного лучше и удачливее. Для стрижки подходящее время
|
27 декабря
|
20
|
Дева (убывание)
|
Положительно на состояние шевелюры влияет стрижка в этот день. Жизнь улучшится, наполнится удачей и везением. Волосы наполнятся силой, энергией и здоровым блеском
|
28 декабря
|
21
|
Дева (убывание)
|
После подрезания локоны будут объемными, крепкими и прелестными. Хороший день для похода к специалисту по шевелюре
|
29 декабря
|
22
|
Весы (убывание)
|
Нейтральное время для действий с прической. Волосы внешне не изменятся, будут слегка пушиться. Также обретут легкость и наивность
|
30 декабря
|
23
|
Весы (убывание)
|
Благоприятное время для подрезания волос. Прическа станет легкой, наивной и пушистой. Красить волосы лучше в другой день. Рекомендуется нанесение маски на шевелюру
|
31 декабря
|
24
|
Скорпион (убывание)
|
Подрезание локонов в этот день негативно отразится на их состоянии и приведет к ломкости. Однако после стрижки волосы станут легкими и пушистыми. Покраска сделает волосы сильными
Как расположение Луны воздействует на волосы
Самым главным аспектом, на который влияет расположение Луны в декабре 2018 года, это скорость роста шевелюры. Проведение парикмахерских процедур в определённую дату может сопровождаться различными последствиями. Волосы могу как быстрее расти, так и замедлиться в своем росте. По некоторым периодам рекомендуется совсем отказаться от подрезания волос, чтобы сохранить их здоровье и состояние.
Возникновение перхоти или интенсивное выпадение волос может возникнуть после стрижки в неподходящий день либо после покраски и других парикмахерских процедур.
Для тех, кто регулярно посещает специалиста по волосам, необходимо знать, когда лучше стричь волосы в декабре 2018 года. Попадание в нужный день позволит волосам быстрее расти и сохранять свое здоровье. Такие периоды характеризуются растущей Луной, которая находится в первой или второй четверти.
Фаза убывающей Луны подойдет тем людям, которые редко проводят процедуры с волосами. Такое расположение является наиболее эффективным, позволяет укрепить локоны, а также корни.
Помимо этого, уменьшает выпадение волос, но немного замедляет их рост. Поход к парикмахеру в новолуние рекомендуется отложить, так как возможно ухудшение общего состояния организма и уменьшение продолжительности жизни.
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А вы стрижетесь по лунному календарю? 3
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Тамара / 08.11.18 14:58Мой парикмахер трепетно относится к этому и постоянно следит за лунным календарем. Если Луна находится не в нужном месте, то меня уже не примет. С одной стороны меня это расстраивает, потому что не могу попасть к ней, когда удобно мне. Но, с другой стороны, понимаю, что это пойдет на пользу моим волосам.
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Бела / 08.11.18 14:58Не верю во все это. Стригусь каждый раз в разное время, и изменений никаких. Рост такой же, состояние волос такое же. И я не думаю, что каждый парикмахер следует лунному календарю. Кто откажется от лишнего клиента и дополнительных денег?!
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Мила / 08.11.18 14:57Всегда слежу за нахождением Луны и ориентируюсь на это перед подрезанием волос. Раньше не замечала разницы, но со временем вижу, что волосы совершенно разные после процедуры в конкретный день. Обычно, после стрижки на растущей Луны мои локоны отрастают довольно-таки быстро и выглядят долгое время здоровыми.