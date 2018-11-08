Благоприятные дни для стрижки в декабре 2019 года

Лунный календарь стрижек на декабрь 2018 года поможет выбрать благоприятные дни, в которых стрижка волос будет максимально эффективной. Традиционным вариантом на протяжении многих лет пользуется стрижка по Оракулу, и чтобы знать подходящий момент, существует таблица, которая подскажет, когда можно стричь волосы.

Подходящее время для стрижки в декабре 2018

Лунный календарь стрижек на декабрь 2018 года описывает разнообразные явления, которые могут влиять на поход людей к парикмахеру.

Таблица за декабрьский период позволит выбрать благоприятные дни для стрижки, вместе с чем наполнит организм положительными эмоциями и душевным спокойствием.

Когда лучше стричь волосы в декабре 2018, можно узнать в следующей таблице, с указанием, под влиянием каких знаков находится Луна, согласно астросфере:

Дата День Луны Знак Зодиака и состояние Луны Подходящее или неподходящее время для стрижки 1 декабря 24 Дева (убывание) Благоприятный день для проведения парикмахерских процедур. Волосы обретут пышность, силу и привлекательность 2 декабря 25 Весы (убывание) Хорошее время для стрижки. Волосы останутся неизменными. Подрезание кончиков приведет к легкости

3 декабря 26 Весы (убывание) Согласно рекомендациям Оракула, процедуры с волосами лучше не делать

4 декабря 27 Скорпион (убывание) Неудачное время для стрижки. Возможно, новая прическа принесет удача, а может, наоборот, изменит жизнь к худшему. 5 декабря 28 Скорпион (убывание) Неблагоприятный период для действий с шевелюрой. Могут возникнуть проблемы в семье. Рекомендуется нанести питательную маску 6 декабря 29 Стрелец (убывание) Благоприятный день для подрезания. Согласно положению Луны, стрижка эффективна в данный период, но неизвестно, как отразится это на прическе. Известно, что жизнь наладится, станет удачливой и финансово устойчивой 7 декабря 30 Стрелец (новолуние) Благоприятный день для похода к специалисту по волосам

8 декабря 1 Стрелец (растущая) Хорошее время для проведения парикмахерских процедур. Стрижка наполнит жизнь везением и финансовой независимостью 9 декабря 2 Козерог (растущая) Хорошее время для действий с волосами. Новая прическа принесет удачу и везение. Однако, шевелюра будет быстро расти, а краска немного ухудшит жизнедеятельность шевелюры

10 декабря 3 Козерог (растущая) Благоприятный день для манипуляций с волосами. После стрижки снижается уровень сечения, повышается рост 11 декабря 4 Водолей (растущая) Один из самых подходящих дней для стрижки. Ускоряется рост уменьшается сечение. Рекомендуется помассировать голову перед процедурами

12 декабря 5 Водолей (растущая) Хороший день для стрижки. Подходит для экспериментальных манипуляций во внешности и в жизни. После покраски увеличится объем

13 декабря 6 Водолей (растущая) Неподходящий период для проведения манипуляций с шевелюрой

14 декабря 7 Рыбы (растущая) В этот день рекомендуется отказаться от парикмахерских процедур 15 декабря 8 Рыбы (растущая) Неподходящий период для похода в салон. Вероятность появления перхоти, сухости и ломкости локонов возрастает. После подрезания прическа утяжелится, а после покраски ухудшится состояние шевелюры

16 декабря 9 Овен (растущая) Плохое время для парикмахерских процедур. В жизни могут появиться сложные моменты и запутанные проблемы. Рекомендуется сделать очищающую натуральную маску. Возможно появление перхоти, ломкости и сухости волос 17 декабря 10 Овен (растущая) Неподходящее время для стрижки. Возможно ослабление иммунитета и возникновение различных заболеваний. Поход в салон лучше перенести на другое время 18 декабря 11 Овен (растущая) Неблагоприятный период для действий с шевелюрой. После стрижек возможно появление слабости в организме и заболеваний 19 декабря 12 Телец (растущая) Один из самых благоприятных дней для похода к парикмахеру. После стрижки волосу станут сильнее, обретут блеск, общее состояние улучшится, уменьшится сечение 20 декабря 13 Телец (растущая) Хорошее время для подрезания шевелюры. После чего локоны растут быстрее, станут сильными и здоровыми

21 декабря 14 Близнецы (растущая) Очень хороший период для проведения парикмахерских процедур. Новая прическа принесет много удачи, а также финансового благополучия. После стрижки волосы станут здоровыми, крепкими и менее сечеными 22 декабря 15 Близнецы (полнолуние) Подходящий день для подрезания шевелюры. Рост ускорится, а нервная система укрепится 23 декабря 16 Рак (убывание) Положительный период для проведения процедур с волосами. Нервы успокоятся, состояние дыхательной системы улучшится

24 декабря 17 Рак (убывание) Очень хорошее время для стрижки. Также положительно влияют все виды укладок, причесок и корректирующих процедур. Однако, химические составы на шевелюру наносить не рекомендуется 25 декабря 18 Лев (убывание) Подходящее время для подрезания локонов, причесок, укладок. Нельзя делать химические процедуры 26 декабря 19 Лев (убывание) После похода к парикмахеру жизнь станет намного лучше и удачливее. Для стрижки подходящее время 27 декабря 20 Дева (убывание) Положительно на состояние шевелюры влияет стрижка в этот день. Жизнь улучшится, наполнится удачей и везением. Волосы наполнятся силой, энергией и здоровым блеском

28 декабря 21 Дева (убывание) После подрезания локоны будут объемными, крепкими и прелестными. Хороший день для похода к специалисту по шевелюре 29 декабря 22 Весы (убывание) Нейтральное время для действий с прической. Волосы внешне не изменятся, будут слегка пушиться. Также обретут легкость и наивность 30 декабря 23 Весы (убывание) Благоприятное время для подрезания волос. Прическа станет легкой, наивной и пушистой. Красить волосы лучше в другой день. Рекомендуется нанесение маски на шевелюру 31 декабря 24 Скорпион (убывание) Подрезание локонов в этот день негативно отразится на их состоянии и приведет к ломкости. Однако после стрижки волосы станут легкими и пушистыми. Покраска сделает волосы сильными

Как расположение Луны воздействует на волосы

Самым главным аспектом, на который влияет расположение Луны в декабре 2018 года, это скорость роста шевелюры. Проведение парикмахерских процедур в определённую дату может сопровождаться различными последствиями. Волосы могу как быстрее расти, так и замедлиться в своем росте. По некоторым периодам рекомендуется совсем отказаться от подрезания волос, чтобы сохранить их здоровье и состояние.

Возникновение перхоти или интенсивное выпадение волос может возникнуть после стрижки в неподходящий день либо после покраски и других парикмахерских процедур.

Для тех, кто регулярно посещает специалиста по волосам, необходимо знать, когда лучше стричь волосы в декабре 2018 года. Попадание в нужный день позволит волосам быстрее расти и сохранять свое здоровье. Такие периоды характеризуются растущей Луной, которая находится в первой или второй четверти.

Фаза убывающей Луны подойдет тем людям, которые редко проводят процедуры с волосами. Такое расположение является наиболее эффективным, позволяет укрепить локоны, а также корни.

Помимо этого, уменьшает выпадение волос, но немного замедляет их рост. Поход к парикмахеру в новолуние рекомендуется отложить, так как возможно ухудшение общего состояния организма и уменьшение продолжительности жизни.