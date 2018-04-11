Лучшие рецепты масок против выпадения волос

Со временем любая женщина начинает интересоваться тем, как делать маски против выпадения волос в домашних условиях. Наша жизнь насыщена стрессовыми ситуациями, а это довольно часто отображается на состоянии здоровья. Что касается волос, то они теряют густоту, объем, силу, блеск и даже выпадают. Избежать этой неприятности можно, причем совершенно необязательно путем посещения салонов красоты.

Правила применения масок

В применении масок для волос нет ничего сложного, но некоторые правила запомнить все же нужно:

Фанатизм плох в любых случаях, это же касается и желания избавиться от проблемы выпадения волос. Злоупотребление всякими средствами может негативно сказаться на здоровье и лишь усугубит ситуацию. Поэтому не удивляйтесь, если вместо обновившихся локонов будете собирать их с расчески после ежедневного применения укрепляющих препаратов. Не ждите быстрых результатов. Даже подходящая маска даст результаты не раньше чем через несколько процедур, причем совершающихся регулярно. Оптимальная дозировка — раз в неделю в течение месяца. Следующие важное условие — отсутствие аллергических реакций на компоненты, которыми собираетесь поправлять здоровье. Далеко не все из того, что советуют специалисты или знакомые, пойдет на пользу именно вам. В результате к имеющимся проблемам добавится индивидуальная непереносимость чего-либо. Перед началом процедуры важно улучшить циркуляцию крови. Для этого уделите немного времени массажу головы. Движения должны быть легкими, в течение хотя бы одной минуты. Помните, что натуральным средствам, в отличие от химических покупных, необходимо гораздо больше времени для впитывания. Поэтому рассчитайте свое время так, чтобы иметь в запасе хотя бы полчаса на впитывание кожей и волосами полезных веществ. Чтобы результат был максимальным, наденьте шапочку для душа или полиэтиленовый пакет, закутайтесь полотенцем. Процедуру проводите до мытья головы приблизительно за 40 минут. Волосы пусть будут сухими в крайнем случае намочите их слегка. Для удобства наклонитесь над ванной. Первичное внимание уделяйте корням, распределяя затем средство по остальной длине. Если вручную это делать неудобно, воспользуйтесь расческой с редкими зубьями. Смывается маска с помощью шампуня. Желательно при этом использовать мягкий щадящий вариант, прекрасно подойдет детский. Следующим этапом рекомендуется применить бальзам. Учтите, что остатки маски после использования нужно выкидывать. Рассчитывайте на одну порцию. Готовьте ее исключительно в чистой посуде, предпочтение отдавайте мисочкам из фарфора или стекла.

Рецепты масок

Маски против выпадения волос в домашних условиях разнообразны, рассмотрим самые популярные из них:

Луковая - особенно часто рекомендуется специалистами, так как богата многими питательными веществами и усиливает циркуляцию крови. Для изготовления очистите и порубите очень мелко три луковицы. Полученную кашицу профильтруйте с помощью марли, в сок добавьте квасцы. В отличие от большинства масок, эту наносите после мытья волос, но при этом непременно на сухие. Проследите за тем, чтобы квасцы растаяли. Смесь наносится на всю ночь, при этом важно как следует обернуть голову полотенцем. Утром тщательно смойте все теплой водой. Чтобы избавиться от лукового запаха, приготовьте ополаскиватель из столовой ложки яблочного уксуса, разведенном в литре воды. Из морской соли —совершенно недорогая, но весьма действенная. Данный компонент достать несложно. Слегка смочите его и тщательно втирайте в волосы. Чтобы облегчить задачу, изначально приобретите соль мелкого помола. Этот рецепт прекрасно подходит для тех, у кого мало времени для долгого ношения — маска смывается теплой водой буквально через 10 минут даже без помощи шампуня. Крапивная - одно из самых традиционных и эффективных средств. Свежая крапива измельчается и добавляется в стакан воды. Можно использовать и морскую соль в количестве двух чайных ложек. Очень удобно будет измельчить это все в блендере. Если не у вас нет соли, воспользуйтесь любым растительным маслом, которое есть под рукой. В таком случае смесь настаивайте в стеклянной банке около недели, после процедите ее и нагрейте непосредственно перед нанесением. Из кислого молока —легко устраняет проблему, к тому же позволяет извлечь пользу из испортившегося продукта. Слегка подогрейте молоко и легкими движениями нанесите его на волосы. Уже через полчаса смывайте теплой водой. Шампунь при этом нежелательно, а вот лимонный сок окажется полезен.

Наши волосы довольно чутко реагируют не только на стрессы, ухудшение состояния окружающей среды, но и на межсезонье. Все эти факторы способны спровоцировать их выпадение. Предотвратить подобное в состоянии каждая женщина.

Необходимо лишь правильно использовать те ресурсы, которыми располагаем, избегая вредной химии. И совершенно необязательно при этом приобретать дорогие компоненты — природа снабдила нас всем необходимым. А благодаря разнообразию компонентов всегда можно подобрать то, что подходит именно вам.