Маски для лица на лето: какие нужны сейчас, а какие отложить до осени?

Маска для лица - один из ключевых продуктов для здоровья кожи, но далеко не каждая пойдет на пользу в теплое время года.
Летнее тепло всегда вносит коррективы в привычный уход. Высокие температуры, воздействие ультрафиолета и кондиционированного воздуха создают условия, при которых кожа нуждается в особенном внимании. Важно подобрать правильные маски, которые будут поддерживать здоровье кожи в течение лета, а также понимать, какие средства лучше оставить на осень.
Деликатные очищающие маски
|Почему важны летом
|Удаляют загрязнения, накопившиеся вследствие повышенного потоотделения и городской пыли. Помогают коже дышать свободно и уменьшают риск появления воспалений.
|Какие компоненты искать в маске
|Энзимы, каолин, активированный уголь, экстракты растений с антисептическими свойствами (ромашка, календула, чайное дерево).
|Что отложить до осени
|Глубоко очищающие, скрабирующие маски. Такие средства сильно сушат кожу, что нежелательно в условиях повышенной влажности и жары. Летом их применение может привести к раздражению, шелушению и еще большей выработке себума.
Легкие увлажняющие маски
|Почему важны летом
|Поддерживают оптимальный уровень увлажненности, помогая компенсировать обезвоженность, вызванную высокой температурой и воздействием кондиционера. Служат профилактикой преждевременного старения.
|Какие компоненты искать в маске
|Гиалуроновую кислоту, бета-глюкан, алоэ вера, экстракты бамбука и огурца, витамин Е, зеленый чай, центеллу, пептиды.
|Что отложить до осени
|Интенсивные питательные маски с плотной текстурой (особенно ночные, не требующие смывания) лучше оставить на холодное время года. В жару плотное средство, смешиваясь с потом, может нарушить клеточное дыхание и привести к закупорке пор.
Осветляющие маски
|Почему важны летом
|Предотвращают гиперпигментацию, вызываемую солнечным светом, выравнивают тон кожи и придают свежий вид, позволяют загару ложиться ровнее (при использовании санскрина).
|Какие компоненты искать в маске
|Витамин С, ниацинамид, экстракты лимона и папайи.
|Что отложить до осени
|Отшелушивающие маски с кислотами и ретинолом, особенно если ранее вы не пользовались ими на регулярной основе. Они вызывают повышенную чувствительность кожи к солнцу, увеличивая риск появления пигментных пятен и фотоповреждений.
Успокаивающие маски
|Почему важны летом
|Способствуют восстановлению чувствительной кожи, поврежденной солнцем или ветром. Успокаивают кожу после загара и позволяют загару держаться дольше.
|Какие компоненты искать в маске
|Пантенол, аллантоин, экстракты ромашки и лаванды, центеллу азиатскую.
|Что отложить до осени
|Излишне плотные маски, которые могут забивать поры и провоцировать образование комедонов. Летом дерматологи рекомендуют избегать маслянистых и жирных составов, отдавая предпочтение легким гелевым текстурам.
Как усилить эффект маски?
Есть несколько лайфхаков, как получить максимум пользы от маски в летнее время года. Лучше всего использовать средство вечером, чтобы активные компоненты успели проникнуть глубже в кожу ночью. Остатки тканевых масок вбивайте в кожу подушечками пальцев. Но если ощущение липкости или покалывания после снятия маски не проходит, то умойтесь водой и нанесите привычный уход.
Держите маски в холодильнике для дополнительного охлаждающего и противоотечного эффекта. Не забывайте наносить SPF ежедневно, независимо от типа вашей кожи, потому что даже деликатные компоненты в масках (ниацинамид, витамин С и другие) могут повысить фоточувствительность эпидермиса и увеличить шансы солнечного ожога.