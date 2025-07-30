Маски для лица на лето: какие нужны сейчас, а какие отложить до осени?

Летнее тепло всегда вносит коррективы в привычный уход. Высокие температуры, воздействие ультрафиолета и кондиционированного воздуха создают условия, при которых кожа нуждается в особенном внимании. Важно подобрать правильные маски, которые будут поддерживать здоровье кожи в течение лета, а также понимать, какие средства лучше оставить на осень.

Осветляющие маски

Успокаивающие маски

Как усилить эффект маски?

Есть несколько лайфхаков, как получить максимум пользы от маски в летнее время года. Лучше всего использовать средство вечером, чтобы активные компоненты успели проникнуть глубже в кожу ночью. Остатки тканевых масок вбивайте в кожу подушечками пальцев. Но если ощущение липкости или покалывания после снятия маски не проходит, то умойтесь водой и нанесите привычный уход.



Держите маски в холодильнике для дополнительного охлаждающего и противоотечного эффекта. Не забывайте наносить SPF ежедневно, независимо от типа вашей кожи, потому что даже деликатные компоненты в масках (ниацинамид, витамин С и другие) могут повысить фоточувствительность эпидермиса и увеличить шансы солнечного ожога.