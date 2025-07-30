Маски для лица на лето: какие нужны сейчас, а какие отложить до осени?

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Маска для лица - один из ключевых продуктов для здоровья кожи, но далеко не каждая пойдет на пользу в теплое время года.

Летнее тепло всегда вносит коррективы в привычный уход. Высокие температуры, воздействие ультрафиолета и кондиционированного воздуха создают условия, при которых кожа нуждается в особенном внимании. Важно подобрать правильные маски, которые будут поддерживать здоровье кожи в течение лета, а также понимать, какие средства лучше оставить на осень.

Фото: архивы пресс-службы d'Alba

Деликатные очищающие маски

Почему важны летомУдаляют загрязнения, накопившиеся вследствие повышенного потоотделения и городской пыли. Помогают коже дышать свободно и уменьшают риск появления воспалений. 
Какие компоненты искать в маске Энзимы, каолин, активированный уголь, экстракты растений с антисептическими свойствами (ромашка, календула, чайное дерево).

Фото: архивы пресс-служб. Деликатная очищающая маска для лица I'M FROM Rice mask; Успокаивающая себорегулирующая маска Comodex Soothe & Regulate Mask, Christina

Что отложить до осениГлубоко очищающие, скрабирующие маски. Такие средства сильно сушат кожу, что нежелательно в условиях повышенной влажности и жары. Летом их применение может привести к раздражению, шелушению и еще большей выработке себума. 

Фото: freepik.com

Легкие увлажняющие маски

Почему важны летомПоддерживают оптимальный уровень увлажненности, помогая компенсировать обезвоженность, вызванную высокой температурой и воздействием кондиционера. Служат профилактикой преждевременного старения.
Какие компоненты искать в маске Гиалуроновую кислоту, бета-глюкан, алоэ вера, экстракты бамбука и огурца, витамин Е, зеленый чай, центеллу, пептиды. 

Фото: архивы пресс-служб. Увлажняющая маска для лица Бамбук, Erborian; Маска увлажняющая Аква-удовольствие, Geltek; Биоцеллюлозная маска для лица LOVE LETTER, SUPERBANKA

Что отложить до осениИнтенсивные питательные маски с плотной текстурой (особенно ночные, не требующие смывания) лучше оставить на холодное время года. В жару плотное средство, смешиваясь с потом, может нарушить клеточное дыхание и привести к закупорке пор.

Осветляющие маски

Почему важны летом Предотвращают гиперпигментацию, вызываемую солнечным светом, выравнивают тон кожи и придают свежий вид, позволяют загару ложиться ровнее (при использовании санскрина). 
Какие компоненты искать в маске Витамин С, ниацинамид, экстракты лимона и папайи. 

Фото: архивы пресс-служб. Набор масок для сияния кожи с ниацинамидом Niacinamide Recipe Brightening White Mask, DR.ORACLE; Гидрогелевая маска-перфектор для лица SKIN QUEEN by Lena Perminova, DARLING*

Что отложить до осени Отшелушивающие маски с кислотами и ретинолом, особенно если ранее вы не пользовались ими на регулярной основе. Они вызывают повышенную чувствительность кожи к солнцу, увеличивая риск появления пигментных пятен и фотоповреждений.

Успокаивающие маски

Почему важны летомСпособствуют восстановлению чувствительной кожи, поврежденной солнцем или ветром. Успокаивают кожу после загара и позволяют загару держаться дольше.
Какие компоненты искать в маскеПантенол, аллантоин, экстракты ромашки и лаванды, центеллу азиатскую.

Фото: архивы пресс-служб. Восстанавливающая тканевая маска с центеллой Cica Farm Regenerating Calming Mask, Farm Stay; Успокаивающая двойная маска для лица White Truffle Double Mask Pack (Calming), d'Alba

Что отложить до осениИзлишне плотные маски, которые могут забивать поры и провоцировать образование комедонов. Летом дерматологи рекомендуют избегать маслянистых и жирных составов, отдавая предпочтение легким гелевым текстурам.

Как усилить эффект маски?

Есть несколько лайфхаков, как получить максимум пользы от маски в летнее время года. Лучше всего использовать средство вечером, чтобы активные компоненты успели проникнуть глубже в кожу ночью. Остатки тканевых масок вбивайте в кожу подушечками пальцев. Но если ощущение липкости или покалывания после снятия маски не проходит, то умойтесь водой и нанесите привычный уход.

Фото: freepik.com
Держите маски в холодильнике для дополнительного охлаждающего и противоотечного эффекта. Не забывайте наносить SPF ежедневно, независимо от типа вашей кожи, потому что даже деликатные компоненты в масках (ниацинамид, витамин С и другие) могут повысить фоточувствительность эпидермиса и увеличить шансы солнечного ожога.

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

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