В Москве вручат премию в области красоты и здоровья BEAUTY AWARDS 2025

Москва готовится к одному из наиболее заметных событий года в индустрии красоты, wellness и медицины – премию BEAUTY AWARDS 2025. Церемония, ставшая флагманом среди профильных наград, обещает не только отметить лучших представителей отрасли, но и задать вектор развития целому рынку.

Прием заявок на участие стартовал 1 января и завершится 30 сентября. В этом году премия насчитывает свыше 50 номинаций, охватывающих салоны красоты, косметологические и медицинские клиники, бренды уходовой косметики, стилистов, визажистов, пластических хирургов, нутрициологов, health-коучей, тренеров и представителей смежных профессий. Такой масштаб делает BEAUTY AWARDS ключевым ориентиром качества для специалистов и потребителей.

Среди тех, кто будет оценивать участников – яркие представители шоу-бизнеса, телеведущие, врачи, гримеры, маркетологи и владельцы успешных бизнесов. В числе судей – Сергей Зверев, Оксана Федорова, Анфиса Чехова, Мила Клименко, Катя Лель, Дмитрий Шабанов, Софья Бабурина, Дарья Богатова, Кристина Новикова и другие заметные фигуры отрасли.

Цель BEAUTY AWARDS – выявить лучшие компании и практики, продвигать сильнейшие бренды и объединять профессиональное сообщество. Победителей выберет коллегия жюри на основе анкетной оценки, а голосование состоится с 1 октября по 20 декабря. Финал – 25 декабря 2025 года.

Для участников премия BEAUTY AWARDS 2025 станет не просто признанием, но и серьезным PR-инструментом. Она обеспечит охват в крупнейших медиаплощадках, даст выход к новой аудитории, укрепит доверие со стороны клиентов и откроет доступ к экспертному сообществу.