Кокосовое масло для лица: какой эффект ждать и как использовать

Многие представительницы прекрасного пола давно открыли для себя такой полезный и ароматный продукт, как кокосовое масло. Редкая красавица не привозит из тропической поездки бутылочку живительной жидкости. Кокосовое масло отлично зарекомендовало себя в уходе за кожей лица и волосами. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, за счет чего масло дает такой потрясающий эффект и как его правильно применять.

За счет чего работает кокосовое масло

При регулярном использовании это средство помогает вернуть коже естественное сияние, делает ее более упругой, выравнивает тон и разглаживает мелкие морщинки. Такой отличный эффект достигается за счет богатого состава масла. В нем есть много витаминов и антиоксидантов, а также жирные кислоты, которые очень важны в вопросах красоты.Лауриновая кислота помогает бороться с покраснениями и высыпаниями за счет антимикробных свойств. Хорошо известная красоткам гиалуронка избавляет от морщинок и помогает удерживать влагу. Пальмитиновая кислота отлаживает обменные процессы, обеспечивает обновление кожных покровов. Витамин А играет очень важную роль в уходе за кожей лица. Он помогает синтезировать коллаген, без которого кожа становится дряблой и быстрее стареет. За счет этого витамина повышается упругость и эластичность кожи. Витамины группы В помогают в защите от негативного влияния ультрафиолета, а также низких температур. Витамин Е отлично продемонстрировал себя в процессах, замедляющих естественное старение кожи.

Какой эффект дает кокосовое масло

Как использовать кокосовое масло

При регулярном использовании девушки замечают существенное изменение качества кожи. Она становится более подтянутой, выглядит увлажненной и ухоженной. Заметно повышается эластичность и упругость кожи. Кокосовое масло прекрасно справляется с задачей по разглаживанию мелких морщинок. Также кокос помогает сделать легкий пиллинг кожи – под нежным воздействием масла лицо очищается от омертвевших клеток.В целом, средство хорошо помогает в комплексной борьбе со старением кожи. Оно подходит для регулярного использования. Кроме того, кокосовое масло обладает заживляющим эффектом, поддерживает кожу при воздействии низких температур и ультрафиолета, успокаивает кожу при аллергических реакциях и укусах насекомых. За счет формирования тонкой пленки создается защитный барьер, который предохраняет кожу от негативного влияния окружающей среды.Это средство – уникальный продукт, масло можно применять с другими ингредиентами или самостоятельно. Для очищения кожи смешайте кокосовое масло с небольшим количеством молотого кофе. Такой мягкий пиллинг избавит лицо от омертвевших клеток. Также маслом можно улучшить составы, снимающие макияж. Кроме того, средство можно наносить в качестве маски или добавить в любимый крем.