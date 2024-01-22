Масло виноградных косточек: тренд сезона в уходе за кожей

Масло виноградных косточек в последнее время набирает все большую популярность. Многие представительницы прекрасной половины человечества на собственном опыте убедились в высокой эффективности этого средства. Масло хорошо зарекомендовало себя в уходе за кожей, а также волосами. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает о полезных свойствах средства и о правилах его применения для достижения наилучшего эффекта.



Полезная добавка для питания

Уход за кожей лица

Уход за волосами

Виноградное масло является побочным продуктом виноделия. После изготовления благородного напитка остаются косточки, из которых извлекают масло. Этот продукт затем активно применяют в пищевой промышленности и косметологии. Регулярное употребление виноградного масла хорошо влияет на здоровье человека. Разумеется, если речь не идет об индивидуальной непереносимости. В любом случае, в первую очередь, нужно проконсультироваться с врачом.В масле виноградных косточек содержится много полезных жирных кислот и антиоксидантов. Этот продукт помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также отлично зарекомендовал себя в комплексной борьбе с простудами. Данное средство повышает иммунитет и заряжает энергией.Кроме того, регулярное употребление масла виноградных косточек помогает в борьбе с сухостью кожи, предотвращает появление первых признаков старения, укрепляет волосяные фолликулы, что делает шевелюру более густой, пышной и здоровой. Употреблять масло следует в небольших количествах. Достаточно буквально одной чайной ложки в день. Продукт можно использовать в качестве заправки для овощных салатов.Помимо приема внутрь, можно использовать масло виноградных косточек как уходовую косметику для кожи лица. Также средство эффективно увлажняет локти, зону декольте и другие проблемные участки тела. Масло можно использовать в качестве сыворотки, в чистом виде нанося его на кожу лица. Такие продукты лучше применять перед сном. Также богатое антиоксидантами и другими полезными веществами масло можно добавить в любимый питательный крем, это повысит его эффективность. Масло отлично справляется с мелкими морщинками, сухостью и стянутостью кожи.Эффективное и полезное масло можно добавить в любимый шампунь для ежедневного применения. Также масло отлично зарекомендовало себя в составе питательных масок. Это средство помогает укрепить корни волос, восстанавливает поврежденную шевелюру и отлично борется с секущимися кончиками. При регулярном использовании девушки замечают, что волосы становятся более крепкими, приобретают красивый, сияющий отблеск и меньше выпадают. Масло виноградных косточек продолжает набирать популярность и стало настоящим трендом сезона в уходе за кожей и волосами.