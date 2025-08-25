Бьюти-новости августа 2025: интересное в этом месяце

Обновление бренда VOIS

Бренд уходовой косметики VOIS объявил о перезапуске и о смене концепции: компания переосмыслила философию ухода и предлагает не зацикливаться на трендах, а прислушиваться к своим истинным потребностям.





Бренд изучает отзывы реальных покупательниц и охотно переделывает формулы средств с учетом их пожеланий. Причем делает это максимально прозрачно, указывая версию продукта на упаковке. Например, крем для ног в версии 2.0 теперь имеет еще больше увлажняющего эффекта, а пенку для умывания пользователи могут попробовать уже в 3-й версии с обновленным составом.





Кстати, VOIS первым из российских бьюти-брендов добавил на упаковку декодер состава – систему, которая расшифровывает каждый ингредиент доступным языком. Теперь не нужно быть химиком, чтобы оценить, зачем нужен тот или иной компонент. Удобно!

Увлажняющий крем для рук Nourishing Hand Cream от d'Alba

В новом креме прекрасно все: и необычное внешнее оформление, и легкий аромат, составленный парфюмером Джованни Феста, и компактный размер. Но главное, конечно, формула из 12 видов масел (ши, авокадо, макадамии, облепихи, оливкового и других), витамина С, глутатиона, ниацинамида и экстракта белого трюфеля.





Благодаря активным компонентам крем смягчает кожу рук, омолаживает ее, выравнивает тон, а также быстро впитывается, поэтому подходит для использования в течение дня.

Медовая линейка Honey Skin от Natura Siberica

Российский бренд натуральной и органической косметики Natura Siberica выпустил коллекцию для ежедневного ухода за сухой и поврежденной кожей. В медовую линейку вошли два средства: восстанавливающий крем-воск и питательное масло, богатые питательными компонентами для интенсивного увлажнения обезвоженной кожи.

Питательное медовое масло с витамином Е Regenerating honey cream wax подходит для ежедневного ухода, способствует заживлению ран и уменьшению воспалительных процессов. Восстанавливающий медовый крем-воск Nourishing honey oil обладает более плотной текстурой, чем масло. Его можно использовать как интенсивную маску или питательный бальзам для особо проблемных участков кожи.





Мочевина и витамин Е в формуле средств ускоряют регенерацию клеток, экстракт меда обладает увлажняющими и питательными свойствами, пчелиное маточное молочко глубоко увлажняет и успокаивает кожу.

Новинки для волос от Elemis

Пополнение в ассортименте Elemis: теперь, помимо ухода для лица и тела, бренд выпускает еще и средства для волос. Пока что вышло две новинки, разработанные с учетом основных потребностей кожи головы и волос, – шампунь и кондиционер "Ревитализация".





Обогащенный ярким ароматическим комплексом с тимьяном, базиликом и нероли, шампунь придает волосам блеск, мягкость и свежесть. Нежная увлажняющая формула содержит экстракт листьев зеленого чая, способствующий укреплению корней волос, экстракт цветков ромашки, смягчающий и успокаивающий кожу головы, гидролизованные протеины пшеницы, проникающие вглубь волоса и заполняющие собой поры и пустоты.

Кондиционер обогащен листьями камелии, экстрактами розмарина и смесью тимьяна, базилика и нероли. Кремовая формула бережно воздействует на волосы и придает им гладкость с глянцевым блеском, а также способствует легкой укладке.

Липидная маска для поврежденных волос от BB|One

В мире, где график расписан по секундам, а список дел никогда не заканчивается, забота о себе часто отходит на второй план. Обычно маски для волос требуют 5, 10, а то и 15 минут, которые нужно выделить из своего плотного графика, чтобы просто постоять под душем и подождать, пока состав подействует.





Профессиональный бренд для волос BB|One выпустил интенсивную липидную маску для волос, которая действует всего за одну минуту. Ее секрет – в низкомолекулярных компонентах, которые не требуют длительного выдерживания на локонах: они сразу выравнивают и восстанавливают кутикулу, придавая волосам гладкость и создавая невесомую защитную пленку на поверхности каждого волоса.

Сыворотка для сияния лица Multi-Active Glow Serum от Clarins

Специалистам лаборатории Clarins удалось объединить в формуле активные компоненты, которые ранее считались несовместимыми: стабилизированный витамин C и гликолевую кислоту. Благодаря этой комбинации сыворотка обеспечивает два действия, усиливающие друг друга: мягко отшелушивает, разглаживая текстуру кожи и сокращая пигментные пятна, а также улучшает цвет лица, делая его более ровным и сияющим.

Уход для чувствительной кожи c календулой от Farmstay

Корейский косметический бренд выпустил новую серию для деликатного ухода за кожей – Calendula Relief. Как и следует из названия линейки, в основе средств – экстракт календулы, известный своими успокаивающими и восстанавливающими свойствами.





Серия включает пять гипоаллергенных средств для комплексного ухода, в которых календула сочетается с дополнительными активными веществами. Пенка с экстрактом мяты обладает низким pH 5,5 и деликатно очищает кожу, не нарушая ее естественный баланс. Тонер с ниацинамидом и лимонной кислотой борется с пигментацией и придает лицу здоровое сияние. Эмульсия укрепляет защитный барьер кожи: гиалуроновая кислота и коллаген интенсивно увлажняют, а аденозин улучшает тургор. Крем для лица с экстрактами календулы и зеленого чая борется с покраснениями и тонизирует. Крем для области вокруг глаз с экстрактом тимьяна и маслом ши уменьшает чувствительность кожи и интенсивно питает ее.





Обновленная линейка ополаскивателей для рта от SPLAT

Бренд полностью обновил свою линейку ополаскивателей и представил пять новых продуктов в перерабатываемой упаковке. Формула ополаскивателей основана на суперпенных натуральных ПАВ – биосурфактанте и саркозинате натрия. В список активных компонентов входит специальный фермент, разрушающий биопленки кариесогенных бактерий, а также углеводород натурального происхождения, который способствует дополнительному увлажнению полости рта. Это усиливает все полезные свойства ополаскивателя и улучшает гигиену полости рта в целом.



