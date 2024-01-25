Освежающая маска для лица дома: пять эффективных рецептов красоты

Забота о внешнем виде всегда стоит на одном из первых мест у представительниц прекрасной половины человечества. Особенный акцент девушки делают на лицо. Очень важно, чтобы кожа была чистой, тонизированной и упругой. Женский журнал «Клео.ру» делится рецептами эффективных освежающих масок для красоты.





Глина + алоэ

Зеленый чай + дрожжи

Вишня + картофель

Какао + корица

Морская соль + лимон

Эти два ингредиента отлично подходят для того, чтобы освежить сухую, шелушащуюся кожу. Глубокое увлажнение поможет нормализовать баланс в кожных покровах и улучшит внешний вид лица. Глина отлично обновляет, а алоэ успокаивает и освежает кожу.На шесть маленьких ложек глины берем две маленькие ложки сока алоэ, одну маленькую ложку меда, можно добавить несколько капель лавандового масла. Сначала хорошенько перемешиваем два основных ингредиента, затем добавляем мед и масло. Маску следует держать на коже около 20 минут, затем смыть теплой водой.Идеальный вариант освежить склонную к жирности кожу. Обладательницам такого типа кожи очень важно ежедневно проводить очищающие процедуры, в противном случае жир и кожное сало будут забивать поры, превращаясь в прыщи и раздражение. Чай и дрожжи помогают подсушить лицо за счет глубокого очищения кожных покровов. Маска поможет освежить цвет лица и избавит от жирного блеска.Для маски потребуется по одной большой ложке сухих дрожжей и зеленого чая. Также можно добавить одну маленькую ложку сока лимона. Два основных ингредиента заливаем небольшим количеством кипятка и даем набухнуть в течение минут 25. Затем добавляем сок лимона и наносим на лицо. Держать около 20 минут, затем смыть.Такой состав маски рекомендован для кожи, склонной к расширению пор. Пористое лицо выглядит непрезентабельно и старит свою хозяйку. Для того чтобы освежить лицо, нужно поработать над сужением пор и придать ему здоровый вид. С этим отлично справляется вишневый сок и картофельная мука.Сока потребуется одна большая ложка, а муки одна маленькая. Сок выдавливаем из свежей вишни и замешиваем с мукой. На лице такой ароматный состав нужно держать около 15 минут. Полезные вещества и витамины, которыми богата вишня, обладают тонизирующим эффектом. Перед нанесением маски кожу нужно хорошенько очистить.Отличный вариант для нормальной кожи, которая не отличается повышенной сухостью или жирностью. Такие компоненты помогают придать лицу сияющий вид, тонизируют и освежают кожу. Омолаживающая маска точно придется представительницам прекрасного пола по вкусу. Такое средство не только вернет здоровый тон коже, но и избавит от покраснения и шелушения.Для того чтобы приготовить маску, возьмем по одной маленькой ложке какао, корицы и мускатного ореха. Добавим две большие ложки жидкого меда. Сначала смешиваем основные ингредиенты, затем добавляем мускатный орех и мед. Держать на лице около 20 минут, наносить массирующими движениями.Эта маска – палочка-выручалочка после шумного мероприятия. Данное средство позволяет убрать отеки и освежает помятое после гулянки лицо. Под воздействием соли вырабатывается коллаген, который помогает заполнить мелкие морщинки и предотвращает появление глубоких складок.Для приготовления маски потребуется одна большая ложка сока лимона, одна маленькая ложка морской соли и 200 мл минеральной негазированной воды. Сначала растворяем соль в воде, а затем вливаем лимонный сок. В этой жидкости смачиваем кусочек ткани и прикладываем на лицо. Манипуляцию можно проводить несколько раз. После такой процедуры лицо посвежеет и засияет.