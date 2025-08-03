Как накрасить ногти в августе? 10 идей на любой вкус

1. Френч с глазурью

Аппетитный летний дизайн для сластен, которые не могут равнодушно пройти мимо кондитерской: необычный френч, в котором кончики ногтей напоминают сладкую глазурь с конфетти.

2. Небесный горошек

Один из самых актуальных летних принтов – горошек – подходит почти ко всем оттенкам лака. Рекомендуем попробовать сочетание с небесно-голубым: очень нежное, подходящее и под воздушные платья, и под деним.

3. Вельветовый френч

Покрытием "кошачий глаз" сейчас никого не удивишь, однако френч с растушеванным магнитным лаком – это что-то новенькое! Делается просто, а выглядит фантастически.

4. Румяные ногти

Стильный летний дизайн, выполненный в технике аура-маникюра. Для него подойдут любые оттенки розового и кораллового: делаем яркий "румяный" центр и растушевываем к периферии, а в качестве базового оттенка выбираем кремово-розовый или бежево-персиковый.

5. Водный маникюр

В этом сезоне вода и море неизменно вдохновляют популярных нейл-блогеров на новые дизайны ногтей. Один из интересных вариантов – сочетание двух магнитных лаков в бирюзово-синей гамме с прозрачными объемными каплями разных форм и размеров, имитирующими брызги волн.

6. Стильный однотон

Не обязательно рисовать сложные узоры: однотонный маникюр по-прежнему актуален. Особенно, если вы предпочитаете короткие ногти. Присмотритесь к необычным и сложным оттенкам: пыльно-зеленому, серо-голубому, сливочно-желтому.

7. Нежный хром

Сделать любой цвет более необычным или придать ему недостающую глубину можно при помощи втирки. Летом выбираем деликатные хромированные и жемчужные варианты.

8. Игра сочетаний

Не можете выбрать один оттенок маникюра? Попробуйте небанальное сочетание разных. И обязательно добавьте изюминку – контрастный анималистический принт.

9. Клубничный маникюр

Ягодные дизайны этим летом правят бал, особенно клубничные. И если ярко-алые оттенки маникюра не соответствуют вашему стилю, есть повод попробовать более нежный вариант с хромированным розовым лаком.

10. Пляжная полоска

Еще один летний тренд – полосатый принт, как у пляжных полотенец. Если еще не попробовали такой маникюр за лето, стоит это исправить, тем более что цветовые комбинации возможны самые разные: в моде и контрастные, и нежные полоски.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!