Как накрасить ногти в августе? 10 идей на любой вкус

Лето продолжается! А значит, самое время задуматься над стильным маникюром на август. Каким он будет: нежным или ярким? Мы собрали актуальные дизайны, чтобы было проще сделать выбор.
1. Френч с глазурью
Аппетитный летний дизайн для сластен, которые не могут равнодушно пройти мимо кондитерской: необычный френч, в котором кончики ногтей напоминают сладкую глазурь с конфетти.
2. Небесный горошек
Один из самых актуальных летних принтов – горошек – подходит почти ко всем оттенкам лака. Рекомендуем попробовать сочетание с небесно-голубым: очень нежное, подходящее и под воздушные платья, и под деним.
3. Вельветовый френч
Покрытием "кошачий глаз" сейчас никого не удивишь, однако френч с растушеванным магнитным лаком – это что-то новенькое! Делается просто, а выглядит фантастически.
4. Румяные ногти
Стильный летний дизайн, выполненный в технике аура-маникюра. Для него подойдут любые оттенки розового и кораллового: делаем яркий "румяный" центр и растушевываем к периферии, а в качестве базового оттенка выбираем кремово-розовый или бежево-персиковый.
5. Водный маникюр
В этом сезоне вода и море неизменно вдохновляют популярных нейл-блогеров на новые дизайны ногтей. Один из интересных вариантов – сочетание двух магнитных лаков в бирюзово-синей гамме с прозрачными объемными каплями разных форм и размеров, имитирующими брызги волн.
6. Стильный однотон
Не обязательно рисовать сложные узоры: однотонный маникюр по-прежнему актуален. Особенно, если вы предпочитаете короткие ногти. Присмотритесь к необычным и сложным оттенкам: пыльно-зеленому, серо-голубому, сливочно-желтому.
7. Нежный хром
Сделать любой цвет более необычным или придать ему недостающую глубину можно при помощи втирки. Летом выбираем деликатные хромированные и жемчужные варианты.
8. Игра сочетаний
Не можете выбрать один оттенок маникюра? Попробуйте небанальное сочетание разных. И обязательно добавьте изюминку – контрастный анималистический принт.
9. Клубничный маникюр
Ягодные дизайны этим летом правят бал, особенно клубничные. И если ярко-алые оттенки маникюра не соответствуют вашему стилю, есть повод попробовать более нежный вариант с хромированным розовым лаком.
10. Пляжная полоска
Еще один летний тренд – полосатый принт, как у пляжных полотенец. Если еще не попробовали такой маникюр за лето, стоит это исправить, тем более что цветовые комбинации возможны самые разные: в моде и контрастные, и нежные полоски.
Не забудьте сохранить понравившиеся идеи маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!