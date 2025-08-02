Бронзовый макияж: трендовый образ, который идет всем

Бронзовый макияж – это не просто тренд, это вечная классика, которая ежегодно возвращается на подиумы и в нашу повседневную жизнь. Он символизирует лето, отпуск, здоровое сияние.

В 2025-м году этот тренд эволюционировал: теперь актуален более естественный макияж без жесткого контуринга, с добавлением оттенков с персиковым или коралловым подтоном, имитирующих естественный румянец после солнца.





Три в одном

С появлением многофункциональных стиков сделать модный загарный макияж стало еще проще. Первой этот тренд популяризовала Хейли Бибер.





Хейли рекомендует делать освежающий бронзовый макияж стиком с загарными румянами из новой коллекции Rhode. Она наносит румяна на выступающие части лица вместо бронзера – и получает свежий образ, словно провела весь день на пляже.





Легче легкого

Берем пример с Хейли: акцентируемся на сияющей коже и легких бронзовых бликах, не перегружаем лицо плотными тональными средствами. При наличии несовершенств визажисты предлагают точечно маскировать их корректором, а в качестве тона использовать тональные флюиды, сияющие bb-кремы – в общем, средства с легкими полупрозрачными покрытиями.





Всем к лицу

Визажисты уверены, что бронзовый макияж подходит практически всем оттенкам кожи, от светлых до смуглых, делая любого человека свежим и отдохнувшим. В зависимости от текстур, оттенков и техники нанесения, такой макияж может придать едва заметное свечение или быть ярким и драматичным, но актуальнее сейчас именно первый вариант – близкий к естественному.

Группа поддержки

Идеально, если оттенок блеска, тинта или помады поддерживает оттенок румян-бронзера. Можно не заморачиваться и использовать для губ и щек один и тот же продукт, как это делают многие инфлюенсеры, или выбирать похожие по тону.

Выбор текстуры

Несмотря на большую популярность кремовых текстур румян, многие визажисты по-прежнему предпочитают сухие продукты. Это вполне объяснимо: кремовые средства удобны, но быстро исчезают с жирной кожи. Сухие бронзеры – более предсказуемые в плане стойкости, поэтому для кожи с повышенной выработкой себума лучше выбирать именно их.

Как сделать бронзовый макияж

Макияж с золотисто-бронзовыми акцентами делается совсем просто. На предварительно очищенную и увлажненную кожу наносим легкий тонирующий крем. Можно добавить в тон каплю жидкого хайлайтера для дополнительной подсветки кожи.





На выступающие части лица, которые первыми загорают на солнце (лоб, скулы, спинку носа, подбородок), наносим бронзер или румяна загарного оттенка. При этом берем минимальное количество продукта и чуть добавляем, если эффект кажется недостаточным.

Глаза можно оставить вообще нетронутыми ("голые глаза" – это еще один тренд!) – только не забудьте перекрыть консилером синяки и сосудики, которые могут испортить свежий вид. Либо нанесите на веки золотисто-бронзовые тени и прокрасьте ресницы объемной тушью коричневого или черного цвета.