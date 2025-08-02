Бронзовый макияж: трендовый образ, который идет всем

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Золотистая, словно поцелованная солнцем кожа, деликатное сияние и немного персиково-бронзовых румян, - модный летний макияж, который легко повторить дома.

Бронзовый макияж – это не просто тренд, это вечная классика, которая ежегодно возвращается на подиумы и в нашу повседневную жизнь. Он символизирует лето, отпуск, здоровое сияние.

В 2025-м году этот тренд эволюционировал: теперь актуален более естественный макияж без жесткого контуринга, с добавлением оттенков с персиковым или коралловым подтоном, имитирующих естественный румянец после солнца.

Фото: архивы пресс-службы Rhode / www.rhodeskin.com

Три в одном

С появлением многофункциональных стиков сделать модный загарный макияж стало еще проще. Первой этот тренд популяризовала Хейли Бибер.

Фото: архивы пресс-служб. Румяна в стике Stick Blush, Peach Caramel, Anastasia Beverly Hills; Двойные румяна в стике Duo Blush Stick Soft Matte & Dewy, 01, ARIVE MAKEUP; Стик для макияжа Makeup stick, терракотовый гранат, O.TWO.O; Бронзер для лица в стике Summer obsessed bronzing cushion stick, 02, Catrice

Хейли рекомендует делать освежающий бронзовый макияж стиком с загарными румянами из новой коллекции Rhode. Она наносит румяна на выступающие части лица вместо бронзера – и получает свежий образ, словно провела весь день на пляже.

Фото: соцсети / @haileybieber

Легче легкого

Берем пример с Хейли: акцентируемся на сияющей коже и легких бронзовых бликах, не перегружаем лицо плотными тональными средствами. При наличии несовершенств визажисты предлагают точечно маскировать их корректором, а в качестве тона использовать тональные флюиды, сияющие bb-кремы – в общем, средства с легкими полупрозрачными покрытиями.

Фото: соцсети / @sylwiarakowskamakeup

Всем к лицу

Визажисты уверены, что бронзовый макияж подходит практически всем оттенкам кожи, от светлых до смуглых, делая любого человека свежим и отдохнувшим. В зависимости от текстур, оттенков и техники нанесения, такой макияж может придать едва заметное свечение или быть ярким и драматичным, но актуальнее сейчас именно первый вариант – близкий к естественному.

Фото: соцсети / @elliseferguson

Группа поддержки

Идеально, если оттенок блеска, тинта или помады поддерживает оттенок румян-бронзера. Можно не заморачиваться и использовать для губ и щек один и тот же продукт, как это делают многие инфлюенсеры, или выбирать похожие по тону.

Фото: соцсети / @agawilkmakeup

Выбор текстуры

Несмотря на большую популярность кремовых текстур румян, многие визажисты по-прежнему предпочитают сухие продукты. Это вполне объяснимо: кремовые средства удобны, но быстро исчезают с жирной кожи. Сухие бронзеры – более предсказуемые в плане стойкости, поэтому для кожи с повышенной выработкой себума лучше выбирать именно их.

Фото: архивы пресс-служб. Бронзер YOUR CHEEKS Sunset, Annbeauty; Компактная бронзирующая пудра Ever Bronze , Clarins; Бронзирующая пудра Poudre De Beaute Eclat Soleil, GUCCI

Как сделать бронзовый макияж

Макияж с золотисто-бронзовыми акцентами делается совсем просто. На предварительно очищенную и увлажненную кожу наносим легкий тонирующий крем. Можно добавить в тон каплю жидкого хайлайтера для дополнительной подсветки кожи.

Фото: архивы пресс-службы Rhode

На выступающие части лица, которые первыми загорают на солнце (лоб, скулы, спинку носа, подбородок), наносим бронзер или румяна загарного оттенка. При этом берем минимальное количество продукта и чуть добавляем, если эффект кажется недостаточным.

Фото: соцсети / @ilayan_beauty

Глаза можно оставить вообще нетронутыми ("голые глаза" – это еще один тренд!) – только не забудьте перекрыть консилером синяки и сосудики, которые могут испортить свежий вид. Либо нанесите на веки золотисто-бронзовые тени и прокрасьте ресницы объемной тушью коричневого или черного цвета.

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

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