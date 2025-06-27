Как сочетать активы в уходе: советы эксперта

Гармоничная пара

Есть компоненты, которые усиливают действие друг друга. Есть универсальные активы, которые сочетаются почти со всеми компонентами, при этом не теряя своих свойств.

"Витамин С отлично работает в паре с витамином Е и феруловой кислотой, усиливая антиоксидантные свойства этих активов. Он также сочетается с гиалуроновой кислотой, аллантоином и бетаином для дополнительного увлажнения.

Ниацинамид – универсальный компонент, который совместим почти со всеми активными веществами. Он усиливает увлажнение в сочетании с гиалуроновой кислотой и помогает бороться с акне вместе с салициловой кислотой. Его также можно применять вместе с витамином С и с ретинолом, если они входят в состав одного средства. Однако в высоких концентрациях ниацинамид может вызывать покраснения у чувствительной кожи", – рассказала эксперт.





Сложнее совмещать в уходе разные кислоты. Например, ретинол категорически не сочетается с АНА-кислотами, может вызвать раздражение и гиперчувствительность кожи. А как насчет популярной салициловой кислоты ?

"Салициловая кислота требует более осторожного подхода в использовании. Этот актив несовместим с другими кислотами, особенно в составах пилингов. После кислотных процедур коже необходима интенсивная реабилитация, включающая в себя увлажнение, питание и обязательно SPF защиту. Лучше выбирать готовые формулы с салициловой кислотой – например, совмещенные с ниацинамидом", – объясняет Александра Попова.

Базовый уход

Можно ли построить уход из одних только активов или вместе с ними обязательно использовать нейтральные, базовые средства? Технолог-разработчик косметики Александра уверена: без базы – никуда.

Базовый уход необходим. Активные компоненты могут пересушивать и раздражать кожу, поэтому без увлажняющих и восстанавливающих средств (например, кремов с церамидами или маслами, скваланом) не обойтись. Кроме того, без должного увлажнения и защиты эффективность активов снижается – например, гиалуроновая кислота быстро испаряется, если не закрепить ее кремом. Коже нужен баланс, поэтому нельзя постоянно использовать только активные вещества. Идеальный подход: активы (ретинол, кислоты, витамин С) решают конкретные проблемы, базовые средства – увлажняют и питают, SPF – защищают кожу.





Не переборщите

Средства с активными компонентами дают выраженный эффект: в зависимости от ключевых ингредиентов в формуле они могут уменьшать пигментацию, разглаживать морщины, снижать воспалительные реакции кожи. Но в погоне за красотой важно не перестараться: по мнению Александры Поповой, при чрезмерном использовании активов возможно перенасыщение эпидермиса.

Признаки перенасыщения активами – покраснение, зуд, шелушение, повышенная чувствительность и внезапные высыпания. Чтобы этого избежать, вводите активы постепенно, начиная с низких концентраций (например, ретинол 0,1–0,3%). Чередуйте дни использования кислот и ретинола, не наносите несколько активов одновременно и всегда завершайте уход восстанавливающим кремом с церамидами, пантенолом, пептидами или другими увлажняющими активами. Следите за реакцией кожи: при появлении раздражения сделайте перерыв и упростите уход.





По мнению эксперта, важно не пренебрегать базовым уходом, действовать постепенно, давая коже время на адаптацию.

Не забывайте, что аллергия может быть накопительной, поэтому перед применением нового средства обязательно протестируйте его на небольшом участке кожи (например, на сгибе локтя) в течение нескольких дней и во время использования продукта следите за реакцией кожи. Подбирайте продукты по типу своей кожи. Если сомневаетесь, выбирайте готовые средства с продуманными формулами или консультируйтесь с дерматологом.