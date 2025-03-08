"Отдых ногтям не нужен": разговор с нейл-блогером и инструктором Александрой Поятой

Александра Поята, известная под ником Romawe4ka, – не только инструктор по дизайну ногтей, но и успешный блогер, который вдохновляет тысячи подписчиков. В интервью для Клео.ру она рассказала о своем пути в профессии, современных тенденциях маникюра и секретах создания идеального покрытия в домашних условиях.

– Как в вашей жизни появилось увлечение маникюром? И в какой момент хобби стало профессией?

– В моей жизни маникюр появился случайно. Однажды во время учебы в университете я увидела сайт с уроками по дизайну, рисованию иголочкой по лаку, и меня это очень захватило. Настолько, что теперь я сама создаю обучающие материалы по дизайну ногтей разного уровня сложности.

– Случались ли у вас периоды выгорания, когда хотелось сменить сферу деятельности?

– Да, именно в один из таких периодов я и пришла в нейл-бизнес. Тогда я заканчивала университет и писала диплом. На этот момент я уже вела блог по ногтям, но он не приносил никакого заработка, параллельно работала в салоне мастером маникюра. И чувствовала, что это не то, что это меня угнетает и больше не радует. Так как я заканчивала обучение, предстояло решить, продолжать заниматься ногтями или бросить эту сферу и искать работу по специальности (я маркетолог по образованию). В итоге у меня получилось все совместить. Я устроилась работать nail-блогером в школу маникюра. Где мне помогли и знания по ногтям, и по продвижению.





– Как распределяется ваша деятельность? Вы больше времени уделяете блогерству или преподаванию?

– Блогерство и преподавание у меня стало неразрывно связано. Я делюсь всем у себя на странице, вплоть до личного. Это позволяет мастерам, которые задумываются пройти у меня обучение, понять, какой я человек, узнать о моем подходе. Ведь можно быть талантливым преподавателем, но просто не сойтись с учеником. Помните, в школе всегда были учителя, которые кому-то нравились, а кому-то нет. И это нормально.

– Какие качества необходимы для того, чтобы блог был успешным?

– Для успешного блога важна регулярность контента и искренность. Сейчас очень много видео и фотографий, необходимо выделиться на фоне остальных. Это можно сделать благодаря качественной картинке, интересной информации и искренности. Многие думают: "Зачем мне вести блог, ведь теперь столько блогеров!" Но ведь это же можно сказать и про людей: нас очень много, но мы же друг от друга отличаемся! Если вы будете делать что-то свое, показывать себя, свои мысли и видение, то обязательно найдете свою аудиторию.





– Какими вы видите последние тенденции в маникюре?

– В последнее время дизайн ногтей выходит за границы френча с цветочком. Теперь клиенты не просто готовы, они сами просят что-то необычное на ногтях. Когда я публикую дизайн с 3D-цветами, мне больше не пишут: "И как это будет носиться?" Это очень здорово, что ногтевая сфера развивается, сейчас нормально воспринимаются и короткие ногти с нюдовым покрытием, и длинные стилеты с серебряной втиркой и цепями.

– Какой дизайн вам сейчас больше нравится? Часто перекрашиваете ногти или не устаете от однообразия?

– Я могу менять покрытие как раз в неделю, так и раз в 2 месяца (подпиливая длину). Если дизайн мне нравится, то не устаю. Самый любимый в последнее время – это френч со слайдерами. Я всегда не любила делать себе френч, так как он довольно скучный в обычном исполнении и при этом трудоемкий. А сейчас благодаря большому количеству материалов и разнообразия, можно делать быстрый френч на любое покрытие.





– Как научиться делать идеальный маникюр самой себе? Какую технику лучше освоить для самостоятельного маникюра?

– Себе сделать идеально практически невозможно, тем более инструкторам. Мы всегда найдем, до чего докопаться, особенно на правой руке, если ты правша. Если вы никогда не занимались маникюром, но хотите научиться, то точно не стоит покупать аппарат. Аппаратом можно сильно испортить ногтевую пластину, настолько, что уже не исправить. Для самостоятельного маникюра я бы порекомендовала пилочную технику: что-то подобное я делала самой себе в самом начале профессионального пути. Можно приобрести керамическую пилку и спиливать все сухое вокруг ногтей, также пройтись по кутикуле. Далее несколько раз в день пользоваться натуральным маслом или воском для ногтей. Это позволяет увлажнять кожу, кутикула будет становиться тоньше и менее заметной. Этот способ требует регулярного применения. Если же нет желания и времени так часто заниматься ногтями, доверьте свои ручки профессионалам.