Сухой шампунь: как использовать без вреда для волос

Что такое

Главная функция сухого шампуня – впитывать излишки кожного сала, которые делают волосы жирными и неопрятными. Основу большинства сухих шампуней составляют абсорбирующие компоненты: крахмал (рисовый, кукурузный, тапиоковый), каолин (белая глина) и другие. Они впитывают жир, возвращая прикорневой объем и визуально освежая прическу. Помимо абсорбентов, в формулах сухих шампуней, как правило, есть ухаживающие и защитные ингредиенты: витамины, антиоксиданты, экстракты растений и UV-фильтры.





Правила использования

1. Не заменять мытье волос

Сухой шампунь – это не альтернатива традиционному мытью волос, а лишь экспресс-средство, способное освежить прическу в случае необходимости. Если сала у корней уже слишком много, эффекта от сухого шампуня может быть недостаточно. Поэтому в случае откровенно грязных волос лучше все же найти время на водные процедуры. А если локоны в принципе чистые, но уже не такие объемные, как сразу после мытья, сухой шампунь может оказаться как нельзя кстати.





Кстати, некоторые стилисты рекомендуют наносить сухой шампунь на свежевымытые корни перед укладкой: это добавит объем и плотность тонким волосам.

2. Перед распылением хорошо расчесать волосы

Сухой шампунь ляжет равномернее и подействует эффективнее, если перед нанесением тщательно расчесать волосы.





3. Распылять с небольшого расстояния

Если ваш сухой шампунь имеет форму спрея, держите флакон вертикально и распыляйте средство по проборам с расстояния 15-20 см. Продукты в виде пудры нужно сначала распределить по ладоням, затем аккуратно наносить на корни. Лучше начинать с небольшого количества средства, так как излишки будут видны на волосах.





Из-за крахмального состава некоторые сухие шампуни могут быть заметны на темных волосах. Чтобы избежать такого результата, для ярких брюнеток разработали средства, не оставляющие следов.

4. Помассировать корни

Нанеся сухой шампунь, дайте ему минутку подействовать, затем мягко помассируйте пальцами кожу головы и корни волос для лучшего распределения средства. Избегайте попадания средства на длину волос, чтобы не пересушить пряди.

5. Не злоупотребляйте

Идея сухих шампуней, безусловно, очень привлекательна, однако не следует забывать, что это стайлинг, а не уходовое средство. К сожалению, при регулярном применении сухие шампуни могут приводить к нежелательным последствиям: появлению перхоти, зуду кожи головы, закупориванию пор и даже усилению выпадения волос. Всего этого можно избежать, если пользоваться средством время от времени (несколько раз в месяц) и периодически очищать кожу головы шампунем с эффектом пилинга.



