Идеи подарков к 8 марта: лучшие наборы косметики

Подарочный набор d'Alba Happy Women's Day Set

Универсальный подарок, который впишется в уход каждой девушки, независимо от возраста и статуса, и будет очень актуален весной. В набор входят спрей-сыворотка для лица успокаивающая White Truffle Vital Spray Serum, которая помогает восстановить кожу после зимнего стресса, удобный солнцезащитный стик Air Fit Fresh Sun Stick SPF 50+, незаменимый в период усиления солнечной активности, а также симпатичный брелок с миниатюрой санскрина Waterfull Tone-Up Sun Cream SPF 50+ PA++++.







Подарочный набор BOCA Aroma Care

Очень эстетичные баночки для тех, кто любит стильный дизайн и яркие ароматы. В набор входят парфюмированный лосьон для тела, который бережно ухаживает за кожей, крем-мыло для рук с насыщенной питательной формулой и ароматическая свеча в необычном стеклянном подсвечнике с шелковой кисточкой.





Лимитированный набор ST BARTH Tropical Escape

Даже если путешествие на море пока не входит в ваши планы, набор от французско-карибского бренда поможет создать атмосферу тропического острова в собственной ванной. В подарочной коробке – 4 популярных средства в удобном travel-формате: масло помадного дерева с защитным фактором SPF 6, гель алоэ вера с мятой, освежающий кожу лица и тела, кокосовое масло холодного отжима, восстанавливающее эластичность кожи и волос, лосьон для тела с ароматом ванили, смягчающий кожу и повышающий ее защитные свойства.

Набор Booster Bar "Универсальный"

Приятный комплект для тех, кто любит поэтапный уход за кожей лица. Средства набора решают базовые задачи: тщательное очищение, тонизирование, глубокое увлажнение и защита кожи. Все средства некомедогенны и не закупоривают поры, поэтому подходят для любого типа кожи, включая жирную и чувствительную. Внутри подарочного мешочка-косметички из саржи - гидрофильное масло для лица с центеллой, пробиотический тонер-мист с розмарином и лизатами и бустер-сыворотка с муцином улитки.

Витаминный набор для кожи RE:VITA C от Icon Skin

Подарок для тех, кто столкнулся с традиционными зимними проблемами кожи – тусклостью, потерей упругости, сухостью и неровным тоном. В набор вошли средства со стабильной формой витамина С, которая не подвержена быстрому окислению и разрушению: пенка для умывания с легким пилинг-эффектом, тоник-активатор для сияния кожи, сыворотка, предупреждающая преждевременное старение, и крем для лица, восстанавливающий энергоресурсы клеток.

Подарочный набор для тела Pravilnaya Kosmetika

Хороший подарок для тех, кто любит расслабляющие водные процедуры в конце дня. Ароматическая композиция средств из SPA-линейки Шаматха сочетает в себе цитрусовые, цветочные и бальзамические ноты. В набор вошли парфюмированная пена для ванны и гель для душа, деликатно очищающие кожу, не пересушивая ее, и расслабляющие благодаря ароматерапевтическому эффекту.





Подарочный набор в косметичке Жостово&Geltek

В коллаборации с Жостовской фабрикой Geltek выпустил лимитированный набор в красивой косметичке, украшенной узором, созданным жостовскими мастерами специально для проекта. В составе набора – универсальные средства, которые пригодятся каждой: очищающий гель для бережного умывания, увлажняющий крем для лица и тела, а также масло для душа с ароматом черной смородины.





Комплексный набор от Camomilla Blu

Хороший подарок для тех, чья кожа обладает повышенной чувствительностью. В составе набора – три средства, созданных специально для реактивной кожи. Мягкая очищающая пенка с ромашкой и постбиотиками, которые помогают предотвращать воспаления и раздражения, нежно очищает эпидермис. Питательная маска для лица, обогащенная ромашкой и шелковыми протеинами, увлажняет и успокаивает, снижая уровень воспалений и регулируя выделение кожного сала. Ультразащитный крем обеспечивает интенсивное питание и защиту.

Набор для чувствительной кожи Bioderma Sensibio

Набор в яркой фирменной косметичке предназначен для ухода за чувствительной кожей лица. В составе – сыворотка с защитным антиоксидантным действием, укрепляющая барьерную функцию кожи, и мицеллярная вода, очищающая кожу от загрязнений и любого макияжа, включая водостойкий.