Приятное с полезным: идеи новогодних подарков для мужчин

Выбор подарка для мужчины - дело непростое. Мы собрали самые интересные варианты для новогодних презентов на любой вкус и бюджет, которые не только порадуют, но и будут использоваться в дальнейшем.
Набор для мужчин от Vichy
В удобной косметичке, которая пригодится для путешествий и спорта, средства из числа бестселлеров бренда: дезодорант с защитой до 96 часов, пена для бритья, шампунь против выпадения волос Dercos Energy +, миниатюра мужской гель-сыворотки MINÉRAL 89, защищающей от негативного воздействия внешних факторов.
Набор "Абсолют решимости Eau de Baux" от L'Occitane
Если вы любите дарить духи, но боитесь не угадать с ароматом, этот набор может стать компромиссным решением. Все средства линии Eau de Baux от L'Occitane обладают чувственной парфюмерной композицией с нотами красного перца и эфирного масла кардамона, прованского кипариса и ладана. В фирменной подарочной коробке – гель для душа и волос, бальзам после бритья и дезодорант-стик, – то, что нужно бьюти-минималистам.
Набор увлажняющих средств для мужчин от Clarins Men
Созданный специально для мужчин, которые любят ухаживать за собой, этот набор включает все необходимое. В составе косметички – универсальный тонизирующий шампунь-гель для волос и тела, интенсивно увлажняющий бальзам для лица, очищающий гель для умывания, смягчающее масло для бритья и ухода за бородой, комплексная омолаживающая двойная сыворотка c легкой текстурой.
Набор для мужчин от Sesderma Men
Эта косметичка для тех, кто не привык игнорировать уход за кожей лица и нуждается в лифтинге. В комплекте два продукта для глубокого действия: мужской антивозрастной лосьон на основе гиалуроновой кислоты, системы 3-Retinol в липосомированной форме с цинком, ресвератролом и витамином С, который помогает предотвратить признаки усталости, уменьшить морщины и пятна на зрелой коже. И увлажняющий мужской лосьон на основе трех типов гиалуроновой кислоты, который питает кожу, разглаживает морщины, активизирует синтез коллагена и эластина.
Средства для мужской кожи с экстрактом белого трюфеля от d'Alba
Средства для мужской кожи с экстрактом белого трюфеля от d'Alba
Эта парочка с белым трюфелем так приятна в использовании, что способна заставить ухаживать за собой даже тех, чей единственный уход – это гель для душа и дезодорант!
Спрей-сыворотка White Truffle, разработанная специально для мужской кожи, включает в себя функции тонера, лосьона, эссенции и дарит коже интенсивное увлажнение, не оставляя ощущения липкости. Крем с легкой текстурой из той же серии, нанесенный после сыворотки, завершает ритуал ухода, интенсивно увлажняет кожу, повышает ее эластичность, уменьшает раздражение.
Средства для мужчин от Geltek Men
Эффективный дуэт для минималистов: гель для бритья, облегчающий скольжение лезвий и защищающий от порезов, и флюид после бритья с бисабололом, скваланом и антивозрастным пептидом, увлажняющий кожу, снимающий раздражения и обладающий успокаивающим эффектом.
Машинка для стрижки волос от GА.МА
Любителям разных гаджетов может понравиться новинка итальянского бренда GА.МА – универсальная машинка для стрижки волос Sport W&D с 60 настройками длины и функцией филировки. Эргономичная и легкая в использовании, она позволяет самостоятельно подравнивать прическу и бороду в домашних условиях. Прибор не боится воды, работает в автономном режиме и заряжается даже от ноутбука, что позволяет брать его в поездки.