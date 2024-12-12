Приятное с полезным: идеи новогодних подарков для мужчин

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Выбор подарка для мужчины - дело непростое. Мы собрали самые интересные варианты для новогодних презентов на любой вкус и бюджет, которые не только порадуют, но и будут использоваться в дальнейшем.

Набор для мужчин от Vichy

В удобной косметичке, которая пригодится для путешествий и спорта, средства из числа бестселлеров бренда: дезодорант с защитой до 96 часов, пена для бритья, шампунь против выпадения волос Dercos Energy +, миниатюра мужской гель-сыворотки MINÉRAL 89, защищающей от негативного воздействия внешних факторов.

Фото: архивы пресс-службы Vichy

Набор "Абсолют решимости Eau de Baux" от L'Occitane

Если вы любите дарить духи, но боитесь не угадать с ароматом, этот набор может стать компромиссным решением. Все средства линии Eau de Baux от L'Occitane обладают чувственной парфюмерной композицией с нотами красного перца и эфирного масла кардамона, прованского кипариса и ладана. В фирменной подарочной коробке – гель для душа и волос, бальзам после бритья и дезодорант-стик, – то, что нужно бьюти-минималистам.

Фото: архивы пресс-службы L'Occitane

Набор увлажняющих средств для мужчин от Clarins Men

Созданный специально для мужчин, которые любят ухаживать за собой, этот набор включает все необходимое. В составе косметички – универсальный тонизирующий шампунь-гель для волос и тела, интенсивно увлажняющий бальзам для лица, очищающий гель для умывания, смягчающее масло для бритья и ухода за бородой, комплексная омолаживающая двойная сыворотка c легкой текстурой.

Фото: архивы пресс-службы Clarins

Набор для мужчин от Sesderma Men

Эта косметичка для тех, кто не привык игнорировать уход за кожей лица и нуждается в лифтинге. В комплекте два продукта для глубокого действия: мужской антивозрастной лосьон на основе гиалуроновой кислоты, системы 3-Retinol в липосомированной форме с цинком, ресвератролом и витамином С, который помогает предотвратить признаки усталости, уменьшить морщины и пятна на зрелой коже. И увлажняющий мужской лосьон на основе трех типов гиалуроновой кислоты, который питает кожу, разглаживает морщины, активизирует синтез коллагена и эластина.Фото: архивы пресс-службы Sesderma

Средства для мужской кожи с экстрактом белого трюфеля от d'Alba

Эта парочка с белым трюфелем так приятна в использовании, что способна заставить ухаживать за собой даже тех, чей единственный уход – это гель для душа и дезодорант!

Спрей-сыворотка White Truffle, разработанная специально для мужской кожи, включает в себя функции тонера, лосьона, эссенции и дарит коже интенсивное увлажнение, не оставляя ощущения липкости. Крем с легкой текстурой из той же серии, нанесенный после сыворотки, завершает ритуал ухода, интенсивно увлажняет кожу, повышает ее эластичность, уменьшает раздражение.Фото: архивы пресс-службы d'Alba. Сыворотка White Truffle Balancing Spray Serum Skin; Крем White Truffle Balancing Water Cream

Средства для мужчин от Geltek Men

Эффективный дуэт для минималистов: гель для бритья, облегчающий скольжение лезвий и защищающий от порезов, и флюид после бритья с бисабололом, скваланом и антивозрастным пептидом, увлажняющий кожу, снимающий раздражения и обладающий успокаивающим эффектом.

Фото: архивы пресс-службы Geltek. Гель для бритья и флюид после бритья.

Машинка для стрижки волос от GА.МА

Любителям разных гаджетов может понравиться новинка итальянского бренда GА.МА – универсальная машинка для стрижки волос Sport W&D с 60 настройками длины и функцией филировки. Эргономичная и легкая в использовании, она позволяет самостоятельно подравнивать прическу и бороду в домашних условиях. Прибор не боится воды, работает в автономном режиме и заряжается даже от ноутбука, что позволяет брать его в поездки.

Фото: архивы пресс-службы GА.МА. Машинка для стрижки волос GА.МА GC567 SPORT W&D

Мария Орешкина

Редактор

 

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