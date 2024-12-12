Приятное с полезным: идеи новогодних подарков для мужчин

Набор для мужчин от Vichy

В удобной косметичке, которая пригодится для путешествий и спорта, средства из числа бестселлеров бренда: дезодорант с защитой до 96 часов, пена для бритья, шампунь против выпадения волос Dercos Energy +, миниатюра мужской гель-сыворотки MINÉRAL 89, защищающей от негативного воздействия внешних факторов.





Набор "Абсолют решимости Eau de Baux" от L'Occitane

Если вы любите дарить духи, но боитесь не угадать с ароматом, этот набор может стать компромиссным решением. Все средства линии Eau de Baux от L'Occitane обладают чувственной парфюмерной композицией с нотами красного перца и эфирного масла кардамона, прованского кипариса и ладана. В фирменной подарочной коробке – гель для душа и волос, бальзам после бритья и дезодорант-стик, – то, что нужно бьюти-минималистам.





Набор увлажняющих средств для мужчин от Clarins Men

Созданный специально для мужчин, которые любят ухаживать за собой, этот набор включает все необходимое. В составе косметички – универсальный тонизирующий шампунь-гель для волос и тела, интенсивно увлажняющий бальзам для лица, очищающий гель для умывания, смягчающее масло для бритья и ухода за бородой, комплексная омолаживающая двойная сыворотка c легкой текстурой.

Набор для мужчин от Sesderma Men

Эта косметичка для тех, кто не привык игнорировать уход за кожей лица и нуждается в лифтинге. В комплекте два продукта для глубокого действия: мужской антивозрастной лосьон на основе гиалуроновой кислоты, системы 3-Retinol в липосомированной форме с цинком, ресвератролом и витамином С, который помогает предотвратить признаки усталости, уменьшить морщины и пятна на зрелой коже. И увлажняющий мужской лосьон на основе трех типов гиалуроновой кислоты, который питает кожу, разглаживает морщины, активизирует синтез коллагена и эластина.

