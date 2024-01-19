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Стрижка боб 2024: актуальные варианты

Стрижка боб 2024: актуальные варианты

В 2024 году боб остается в тренде, стилисты предлагают множество новых и актуальных вариантов этой стрижки. В этой статье мы расскажем о модных тенденциях в стрижке боб 2024.

Любая модница хочет, чтобы ее прическа выглядела максимально гармонично, идеально вписывалась в ее образ, подчеркивала достоинства и скрывала недостатки. Всем этим требованиям в полной мере соответствует стрижка боб 2024 года – универсальная прическа, которую можно с легкостью подобрать для любого типа внешности, с учетом структуры волос и индивидуальных пожеланий девушки. Еще одним неоспоримым преимуществом является простота в уходе и укладке. Привести прическу в надлежащий вид с утра удастся с помощью нескольких движений.

Модные тенденции в стрижке боб 2024

Стилисты при создании причесок руководствуются актуальными трендами и новинками. Вместе с тем любая модная тенденция должна применяться с учетом того, чтобы максимально выигрышно подчеркнуть достоинства внешности девушки. Что обязательно учитывают, когда делают стрижку боб для женщин:

  • Выбор длины. Тенденции этого года очень благосклонны к представительницам прекрасного пола. Вниманию девушек предлагаются как ультракороткие варианты, так и лонг-боб.  В последнем случае характерно обращение к многослойности. Универсальным решением станет классика на среднюю длину.
  • Разнообразные тенденции при подборе формы прически, обработке ее кончиков. По желанию модницы делают стрижку с четким ровным срезом, максимально лаконичную и простую. Вместе с тем такой вариант будет смотреться очень элегантно и будет выигрывать за счет своей нарочитой простоты. Другое решение – обработка филировкой или градуировкой. Такой прием станет находкой в том случае, когда надо обработать густые непослушные пряди, достичь того, чтобы они лучше ложились и принимали нужную форму.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Варианты стрижки боб 2024

Стилисты постарались на славу, представив модные стрижки 2024 года в разнообразных вариациях оформления. Подобрать для себя подходящий дизайн не составит никакого труда. Клео.ру отмечает такие разновидности стрижки боб для женщин:

  • Воздушный боб станет настоящей находкой для обладательниц тонких волос, придав им недостающий визуальный объем. Прическа выглядит как удлиненная «шапочка», концы которой плавно загибаются внутрь, создавая мягкий женственный силуэт. В результате стрижке специально придается округлый объемный вид.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Микробоб получил свое название благодаря максимально короткой длине. Пряди выстригают на затылке на том уровне, как это только становится возможно. Передняя длина волос совпадает с затылочной частью. Подбородок остается открытым, а скулы подчеркиваются. Такая прическа подойдет прежде всего обладательницам идеального овала лица. Однако, если вы не боитесь смелых экспериментов, то можете попробовать этот вариант.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Боксерский боб назван так из-за четкости исполнения. Пряди выстригают ровными срезами, не прибегая к обработке филировкой, градуировкой или какой-либо многослойности. Несмотря на свое название, прическа подойдет не только дерзким, но и элегантным модницам.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Ретро-боб завоевал невероятную популярность среди модниц. При его выстригании стилисты обращаются к классической технике, при которой пряди закруглены на кончиках и ложатся мягкими волнами.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Итальянский боб смогут позволить себе обладательницы средней длины волос или удлиненных прядей. Его создают, прибегая к эффекту многослойности, выстригая несколько уровней, расположенных друг над другом, и обрабатывая их филировкой. Благодаря этому прическа приобретает сходство с другой популярной женской стрижкой – каскадом.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Стрижка боб 2024 года – стильная классика, которая обыгрывается новыми оригинальными интерпретациями. Благодаря разнообразию вариаций оформления прически, любая модница сможет подобрать для себя ту стрижку, которая максимально будет соответствовать ее индивидуальным пожеланиям.

19 января 2024, 19:23
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ирина Федотова

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