От спелой вишни до выдержанного вина: осенние идеи бордового маникюра

Один из самых трендовых цветов октября — бордовый — красиво смотрится на ногтях любой длины и формы. Рассказываем, какие варианты маникюра в винном цвете сейчас наиболее актуальны.

Сольное выступление

Самый популярный вариант бордового маникюра, который не утрачивает своей актуальности из года в год, – темный цвет выдержанного вина со стеклянной или кремовой текстурой.

Фото: соцсети / @mariannnan

В этом сезоне в моде суперглянцевое покрытие. Тем временем, матовый бордовый лак оказался в списке аутсайдеров.

Фото: соцсети / @raelondonnails

Вишня в глазури

Хромированный бургунди-маникюр – выбор для эстетов, которым надоели обычные однотонные покрытия.

Фото: соцсети / @muse_nailstudio

Модный и привлекающий внимание маникюр со втиркой в винном оттенке смотрится достаточно нейтрально и подойдет под большинство осенних образов.

Фото: соцсети / @gelsbyfliss

Романтичный горошек

Один из самых незатейливых и простых дизайнов – горошек – перекочевал из летних трендов в осенние, адаптировавшись под сезонную цветовую гамму. 

Фото: соцсети / @cristinaccalvo

Нейл-дизайнеры предлагают рисовать "полька-дот" на всех ногтях либо украшать горошком несколько. Лучше всего сочетать бургунди с белым контрастным лаком.

Фото: соцсети / @nailalamode

Вкусная история

Виноград, вишня, инжир, яблоки – любые фрукты и ягоды бордового оттенка станут идеальным дополнением дизайна маникюра. Проще всего рисовать вишни, при этом выглядят они максимально эстетично.

Фото: соцсети / @_by_shelley

Не менее легко рисуется виноград: главное – делать рисунок на светлом нейтральном фоне.

Фото: соцсети / @m.o.n.a.j

Интересная задача со звездочкой – украсить бордовый маникюр половинками инжира.

Фото: соцсети / @m.o.n.a.j

Попасть в цвет

Вы можете по 40 минут перебирать палитры в поисках того самого оттенка? Так почему бы не замиксовать несколько модных осенних цветов в одном маникюре? Приветствуются максимально оригинальные сочетания: например, бордовый, темно-синий, пыльно-фиолетовый, тауп, хвойный.

Фото: соцсети / @finewinenails

Можно накрасить лунки контрастными оттенками, сочетая бордовый с золотым или розовым, молочный с винным, голубой с золотом.

Фото: соцсети / @disseynails

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи бордового маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

