От спелой вишни до выдержанного вина: осенние идеи бордового маникюра

Один из самых трендовых цветов октября — бордовый — красиво смотрится на ногтях любой длины и формы. Рассказываем, какие варианты маникюра в винном цвете сейчас наиболее актуальны.
Сольное выступление
Самый популярный вариант бордового маникюра, который не утрачивает своей актуальности из года в год, – темный цвет выдержанного вина со стеклянной или кремовой текстурой.
В этом сезоне в моде суперглянцевое покрытие. Тем временем, матовый бордовый лак оказался в списке аутсайдеров.
Вишня в глазури
Хромированный бургунди-маникюр – выбор для эстетов, которым надоели обычные однотонные покрытия.
Модный и привлекающий внимание маникюр со втиркой в винном оттенке смотрится достаточно нейтрально и подойдет под большинство осенних образов.
Романтичный горошек
Один из самых незатейливых и простых дизайнов – горошек – перекочевал из летних трендов в осенние, адаптировавшись под сезонную цветовую гамму.
Нейл-дизайнеры предлагают рисовать "полька-дот" на всех ногтях либо украшать горошком несколько. Лучше всего сочетать бургунди с белым контрастным лаком.
Вкусная история
Виноград, вишня, инжир, яблоки – любые фрукты и ягоды бордового оттенка станут идеальным дополнением дизайна маникюра. Проще всего рисовать вишни, при этом выглядят они максимально эстетично.
Не менее легко рисуется виноград: главное – делать рисунок на светлом нейтральном фоне.
Интересная задача со звездочкой – украсить бордовый маникюр половинками инжира.
Попасть в цвет
Вы можете по 40 минут перебирать палитры в поисках того самого оттенка? Так почему бы не замиксовать несколько модных осенних цветов в одном маникюре? Приветствуются максимально оригинальные сочетания: например, бордовый, темно-синий, пыльно-фиолетовый, тауп, хвойный.
Можно накрасить лунки контрастными оттенками, сочетая бордовый с золотым или розовым, молочный с винным, голубой с золотом.
Не забудьте сохранить понравившиеся идеи бордового маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!