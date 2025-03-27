Бьюти-новости марта 2025: интересные новинки декоративной косметики

Стойкий гелевый карандаш для глаз Everlasting Eye Pencil от Arive Makeup

Возможно ли совместить мягкую гелевую текстуру, насыщенный цвет и стойкость? В Arive Makeup утверждают, что да. Бренд представил новые стойкие гелевые карандаши, с помощью которых можно нарисовать четкие стрелки, которые будут держаться весь день, не смазываясь и не отпечатываясь на верхнем веке.

Благодаря мягкому грифелю средство легко скользит по коже и затем за считанные секунды фиксируется на ней. Оттенки карандашей варьируются от ярко-серебристого до глубокого черного и отличаются по насыщенности. Всего вышло 13 цветов, включая нестандартные – например, персиковый и пудровый.

Блески-пламперы для губ Plumping Lip Glow Mood Volumizer от d'Alba

Долгожданная новинка от d'Alba: блески с эффектом увеличения объема губ. Производитель снабдил их необычным металлическим аппликатором-лопаточкой, которая на удивление удобна в использовании.





Всего вышло три оттенка: прозрачный, с розовым и с персиковым подтоном. Благодаря насыщенной формуле блески не уступают уходовым средствам: они содержат экстракт белого трюфеля, витамин С, гиалуроновую кислоту, увлажняют и питают кожу губ.





Новинки для макияжа глаз от Vivienne Sabó

Сразу несколько новинок у французского бренда декоративной косметики: тушь для ресниц Curve Scandale и кремовые тени в стике Hypnostique.

Тушь отличается изогнутой щеточкой и необычным силиконовым чехлом цвета Тиффани. Обещают, что она создает подкручивающий эффект на целый день, будто вы только что воспользовались керлером. Еще одна новинка – кремовые тени в стике, имеющие удобную закругленную форму, которой удобно прокрашивать веко, не прибегая к дополнительным инструментам. Мягкая текстура обеспечивает высокую пигментацию, тени легко распределяются и смешиваются друг с другом, позволяя создать разные образы и градиенты. В коллекции вышли различные текстуры теней и оттенки: матовые и сияющие, естественные и драматические.