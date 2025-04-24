Бьюти-новости апреля 2025: интересные новинки декоративной косметики

Греческая косметика Еrre Due

Созданный в Греции более 40 лет назад, средиземноморский бренд декоративной косметики наконец добрался и до России. Философия Erre Due не может не импонировать: "макияж – это не маска, а раскрытие уникальных историй, которые мы несем в себе".

В ассортименте бренда – аутентичные веганские продукты для макияжа на любой вкус и цвет, которые подходят и для ярких образов, и для естественного мейкапа.

Масло-блеск для губ Lip Oil от Beauty Assistant

В основе формулы блеска – коктейль из витамина Е и трех питательных масел: жожоба, ши и макадамии. Вместе они питают кожу губ, устраняют шелушения и чувство стянутости, обеспечивая долговременное увлажнение.





Масло-блеск вышло в трех полупрозрачных оттенках, которые можно наслаивать для усиления цвета. Аромат средств понравится тем, кто предпочитает вкусные, яркие запахи: блески пахнут сладкой газировкой.





Карандаш для губ Architect от Elian Russia

Четко очерченный макияж губ, выполненный одним лишь карандашом или комбинированный с помадой, по-прежнему в числе актуальных трендов. В коллекции Elian Russia появились восемь карандашей для губ с эластичной текстурой, которая не растекается и сохраняет насыщенный цвет в течение дня, не пересушивая кожу.





Веганская коллекция Kind от Kiko Milano

Новая коллекция итальянского бренда вышла в пастельных зеленых и розовых упаковках с извилистыми линиями, напоминающими гармоничные узоры композиций в японских садах камней. Формулы максимально экологичны и натуральны: большая часть ингредиентов имеет природное происхождение. Легкие текстуры средств не ощущаются на коже – как раз то, что нужно для весны и лета.

Лимитированная коллекция You make my day! от Essence

Позитивную весеннюю коллекцию выпустил бренд essence: ее создали, чтобы превратить привычный ежедневный макияж в увлекательный процесс, внеся в бьюти-рутину немного разнообразия.

В необычном формате вышла помада для губ Lip Tower: четыре сменных стика надеваются друг на друга, как башня из лего. Помимо помады 4 в 1, привлекает внимание запеченный хайлайтер в радужно-пастельных оттенках и ухаживающее масло для губ в необычной упаковке из "мятого" пластика.