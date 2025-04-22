Бьюти-новости апреля 2025: интересное в этом месяце

Ампулы с микронутриентами от Babor

Новинка от немецкого бренда, которая порадует тех, кто любит быстрый результат: Babor представил семидневный ампульный курс с "рационом питания" кожи, представляющий из себя комбинацию 19 микронутриентов, полисахаридов, витаминов, минералов, липидов и других полезностей.

Всего за неделю курс повышает иммунитет кожи, предотвращает трансэпидермальную потерю влаги, стабилизирует физиологический барьер, блокируя вредное воздействие ультрафиолета и синего света гаджетов. В результате тон выравнивается, а кожа выглядит свежей и отдохнувшей.

Новый бренд уходовой косметики Apasionado

Произведенный в России и созданный, чтобы напомнить о том, что жизнь полна наслаждения, красоты и страсти, это бренд с испанской историей и легким винным послевкусием.





Главный компонент косметических средств Apasionado – экстракт вина, извлекаемый из спелых гроздей, который пробуждает кожу, заставляя ее светиться изнутри, как солнце, отражающееся в бокале красного вина. Сейчас в коллекции бренда представлены средства для женщин (гель для умывания, тоник, сыворотка, кремы (дневной и ночной), крем для век, пилинг) и для мужчин (тонер после бритья, сыворотка-бустер и крем для лица).





Таблетки для душа от second shower

Молодой бренд уходовой косметики из Южной Кореи, созданный для того, чтобы превращать водные процедуры в приятный бьюти-ритуал, выпустил необычную новинку – ароматические таблетки для душа.





Насыщенные натуральными эфирными маслами таблетки помещаются под струи душа на полу душевой и медленно растворяются, источая приятный аромат (не путать с бомбочками для ванны!). На выбор доступны 6 композиций, направленных на расслабление или на тонизацию организма: лаванда, эвкалипт, цветущая вишня, юдзу, маракуйя и перечная мята.

Лимитированная ароматная коллекция Gourmet от Geltek

Новая коллекция объединила выверенные формулы уходовых средств с новыми гурманскими ароматами – освежающим огуречным, сладким попкорном, нежной ванилью и игривой кока-колой.

Новые ароматы получили такие средства Geltek, как масло для душа, молочко для тела, крем-спрей для волос, бальзам для губ и не только. Состав формул остался неизменным, обновились только парфюмерные композиции: теперь каждый может найти что-то на свой вкус.

Гамма для проблемной кожи от Apivita

Борясь с бактериями и воспалениями, средства для жирной кожи часто нарушают естественный баланс эпидермиса. В лаборатории Апивита разработали натуральную альтернативу синтетическим компонентам, вызывающим нарушение защитного барьера и, как следствие, обезвоженность и сухость кожи.

В новую линию Just Bee Clear вошли три средства: очищающий гель, лосьон и увлажняющий гель-крем, которые дополняют и усиливают действие друг друга, улучшая текстуру и тон кожи. Ключевые активные компоненты этих продуктов – запатентованный экстракт прополиса, который подавляет активность бактерий C. acnes, виновников развития акне, и растительная салициловая кислота, полученная из коры белой ивы, отшелушивающая ороговевшие клетки и выравнивающая тон лица.

Восстановление от Asia Beauty Spa

Никому из нас не помешает отдохнуть от городской суеты. Хорошо, что для этого не обязательно тратить время на перелет в жаркие тропические страны: проникнуться атмосферой Бали или Таиланда можно в самом центре Москвы, в сети spa-салонов Asia Beauty Spa.

Мастера здесь – коренные жители Бали, Таиланда и Китая, которые прошли обучение в международных школах массажа и имеют профессиональный стаж не менее 7 лет. Их опыт позволяет предлагать более ста видов spa-программ и массажных техник для восстановления внутреннего равновесия и восполнения запасов энергии.



